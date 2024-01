Inwestorzy Bitcoina zakończyli 2023 rok z zadowoleniem, a nowy rok prawdopodobnie będzie dla nich równie łaskawy, jak twierdzi Mark Mobius – założyciel Mobius Capital Partners.

Mobius widzi Bitcoina na poziomie 60,000 USD w 2024 roku

Mobius prognozuje, że największa na świecie kryptowaluta pod względem kapitalizacji rynkowej osiągnie 60 000 USD w 2024 roku, co sugeruje ponad 40% wzrost od tego momentu. Warto w tym miejscu wspomnieć, że zarządzający funduszem trafnie ostrzegał przed gwałtownym spadkiem Bitcoina do 20,000 USD w 2022 roku.

Rozmawiając niedawno z ludźmi z CNBC, zgodził się, że “nie ma uzasadnienia dla tej prognozy” jako takiej, z wyjątkiem tego, że amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd prawdopodobnie zatwierdzi fundusz giełdowy BTC w najbliższym czasie.

Wielu uważa, że Bitcoin ETF znacznie zwiększy zainteresowanie instytucjonalne kryptowalutami, co zazwyczaj przekłada się na wzrost ich wartości.

Zakładając, że prognozy Mobiusa dotyczące Bitcoina ponownie okażą się słuszne, można sobie wyobrazić, że inne nazwy kryptowalut, w tym niedawno uruchomione, takie jak Shiba Memu, również odniosą korzyści, ponieważ BTC jest wyznacznikiem rynku kryptowalut.

Shiba Memu jest zasilana przez natywną monetę meme

Shiba Memu umożliwia czerpanie korzyści z siły w przestrzeni kryptowalutowej, jednocześnie dając ekspozycję na niezwykle interesujący rynek sztucznej inteligencji.

Przyjrzyjmy się najpierw stronie kryptowalutowej Shiba Memu.

Shiba Memu jest zasilana przez natywną monetę meme, którą nazywa “SHMU”. Chociaż inwestowanie w monety meme może wiązać się z ryzykiem, należy również pamiętać, że jest to rynek, który powstał z popiołów w 2020 roku, aby pod koniec 2022 roku osiągnąć wycenę ponad 20 mld USD.

SHMU niedawno zakończyło przedsprzedaż, w której zebrano łącznie ponad 4,9 mln USD. Oczekuje się teraz, że “wkrótce pojawi się na giełdach”, jak podaje jego strona internetowa, co historycznie ma tendencję do odblokowywania kolejnego rajdu kryptowaluty.

W jaki sposób Shiba Memu (SHMU) wykorzystuje sztuczną inteligencję?

Przyjrzyjmy się teraz sztucznej inteligencji Shiba Memu.

Zgodnie z białą księgą na swojej stronie internetowej, platforma wykorzystuje sztuczną inteligencję nie tylko do tworzenia treści promocyjnych, ale także do ich rozpowszechniania w Internecie. Można więc myśleć o Shiba Memu jako o potędze marketingowej.

W rzeczywistości biała księga mówi, że Shiba Memu jest tak samo wydajna jak 100 agencji marketingowych razem wziętych.

Co ważniejsze, nie jest tak, że jest już za późno na inwestowanie w sztuczną inteligencję. Statista przewiduje, że rynek ten wzrośnie dziesięciokrotnie mniej więcej od teraz do końca tej dekady. Możesz wykorzystać ten szybki wzrost dzięki inwestycji w natywną monetę meme SHMU.

SHMU może również skorzystać na innych czynnikach sprzyjających

Istnieje kilka innych czynników niż Bitcoin ETF, które mogą pomóc przestrzeni kryptowalutowej, w tym Shiba Memu w tym roku.

Po pierwsze, powszechnie oczekuje się, że Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych obniży stopy procentowe w 2024 roku, co zwykle zwiększa zainteresowanie ryzykownymi aktywami, takimi jak akcje i kryptowaluty. Członkowie FOMC zasygnalizowali ostatnio trzy obniżki stóp procentowych w tym roku, o czym Invezz informował tutaj.

Do tego dochodzi halving bitcoina zaplanowany na kwiecień 2024 roku. Wtedy to całkowita podaż BTC zmniejszy się o połowę, co spowoduje znaczny wzrost ceny za monetę.

Należy zauważyć, że inni eksperci prognozują nawet znacznie bardziej agresywny wzrost Bitcoina w tym roku. CoinFund – venture capital, na przykład, widzi, że największa kryptowaluta na świecie osiągnie pół miliona dolarów w 2024 roku.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.