Bitcoin (BTC) odnotował ponad 7% wzrost w dniu 1 stycznia, wspinając się powyżej poziomu 45,000 USD. Matrixport przewiduje wzrost Bitcoina do 50,000 USD w tym miesiącu, powołując się na potencjalne zatwierdzenie funduszu ETF około 10 stycznia.

Tymczasem nowa kryptowaluta meme, Memeinator (MMTR), wydaje się osiągać lepsze wyniki niż rynek altcoinów po pojawieniu się wśród najlepszych ICO w 2023 roku.

Bitcoin celuje w 50,000 USD

Najnowszy raport Matrixport pokazuje, że BTC utrzymał wysoki wskaźnik finansowania, potwierdzając bycze prognozy inwestorów, którzy czekają na zatwierdzenie funduszu giełdowego Bitcoina. Co więcej, sezon altcoin ów może być nieuchronny, jako że wskaźnik dominacji BTC spadł do 50,3%.

Obecne wzrosty kursów wskazują na mniejszą liczbę sprzedających, podczas gdy Tether pozostaje uśpiony. Wskaźnik finansowania wynosi +66%. Oznacza to, że długie pozycje zapłaciły szortom 66% rocznie, aby utrzymać swoje pozycje.

Źródło – Matrixport

Rynek kontraktów terminowych i rynek spot prawdopodobnie doprowadzą Bitcoina poza poziom 50,000 USD do stycznia 2024 roku. Niektórzy oczekują, że wiodące aktywa osiągną ten cel do końca stycznia, w pierwszym tygodniu.

Pozytywne wydarzenia, takie jak zatwierdzenie BTC ETF, halving w kwietniu 2024 roku i poprawiająca się globalna gospodarka, przygotowują grunt pod znaczące wzrosty wartości Bitcoina. Doprowadziłoby to do eksplozji altcoinów, a MMTR jest jednym z aktywów gotowych do znaczących ruchów cenowych.

Memeinator – topowy projekt ICO 2023 roku

Memeinator to nowo uruchomiona moneta meme, a jej sukces w przedsprzedaży plasuje ją wśród altcoinów, które mają gwałtownie wzrosnąć w następnej hossie. Podczas gdy kryptowaluty o psiej tematyce spotykają się z krytyką z powodu braku użyteczności i mało inspirującego marketingu, MMTR chce usunąć tanie memy, celując w kapitalizację rynkową w wysokości miliarda dolarów.

Memeinator pojawił się jako najlepsze ICO projektów w 2023 roku, dołączając do 2024 roku jako jeden z najbardziej obiecujących aktywów kryptowalutowych.

Prognoza MMTR

Memeinator ugruntowuje swoją pozycję dominującego projektu w świecie kryptowalut, o czym świadczy jego sukces w przedsprzedaży. Połączenie sztucznej inteligencji i blockchain prawdopodobnie sprawi, że MMTR osiągnie rekordowy poziom.

Biorąc pod uwagę imponujący status ICO, Memeinator prawdopodobnie odniesie sukces. Szeroko rozumiany rajd na rynku i ostateczne cele projektu (oczyszczenie sektora monet meme dla przyszłych pokoleń i osiągnięcie 1 mld USD kapitalizacji rynkowej) oznaczają płynną ścieżkę dla ceny MMTR do osiągnięcia 1 USD.

Więcej informacji na temat Memeinator można znaleźć na jego oficjalnej stronie internetowej.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.