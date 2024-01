Bitcoin miał niesamowity 2023 rok i wydaje się, że ma dobrą pozycję, aby osiągnąć silny 2024 rok, biorąc pod uwagę, że oczekuje się, że SEC wkrótce zatwierdzi ETF Bitcoin.

Pogląd Jima Cramera na temat Bitcoina

Słynny inwestor Jim Cramer powiedział niedawno w programie CNBC “Squawk on the Street”, że “Bitcoina nie da się zabić”.

Chwalił “niezwykły powrót”, jaki największa na świecie kryptowaluta pod względem kapitalizacji rynkowej osiągnęła w niedawno zakończonym roku. To około 12 miesięcy po tym, jak powiedział: “Nie dotknąłbym kryptowalut nawet za milion lat”.

Cramer zmienił zdanie na temat Bitcoina przede wszystkim dlatego, że ETF BTC wygląda teraz jak kwestia “kiedy”, a nie “czy”. Po zatwierdzeniu taki fundusz giełdowy prawdopodobnie spowoduje ogromne zainteresowanie instytucjonalne BTC, odblokowując w ten sposób jego kolejną ścieżkę wzrostu.

Ale czy Bitcoin będzie rósł w próżni? Mało prawdopodobne. Dlaczego – ponieważ jest to wskaźnik wyprzedzający. Jego pozytywne tendencje odbijają się również na innych kryptowalutach. Jedną z takich nazw, która może również skorzystać z tego efektu spływu, jest Pullix.

Pullix to hybrydowa giełda kryptowalut

Zespół stojący za Pullix postanowił rozwiązać problem z płynnością, który często można spotkać na giełdach DeFi.

Połączyl onii zalety scentralizowanej giełdy z zaletami zdecentralizowanej giełdy, aby stworzyć hybrydową giełdę kryptowalut o nazwie Pullix.

Jeszcze bardziej interesujące w Pullix jest to, że nie jest to tylko kolejna z typowych giełd kryptowalut. W rzeczywistości ma swój własny natywny token o nazwie “PLX”. Można więc myśleć o Pullix zasadniczo jako o inwestycji, która prawdopodobnie będzie odpowiednia do wykorzystania oczekiwanej siły w przestrzeni kryptowalut w 2024 roku.

PLX jest obecnie wyceniony na 0,07 USD w trwającej przedsprzedaży. Możesz dowiedzieć się, jak w to zainwestować, w kilku prostych krokach, na stronie internetowej pod tym linkiem.

Posiadanie PLX może oznaczać dochód pasywny

“PLX” jest wyjątkowy, ponieważ jest pierwszą kryptowalutą typu “trade-to-earn”. Sam Pullix jest więc giełdą hybrydową. Za handel na niej można otrzymać nagrodę.

Aby uczynić to jeszcze bardziej lukratywnym dla swoich użytkowników, Pullix dzieli się nawet częścią swoich przychodów z tymi, którzy posiadają jego natywny token. To nowy, ekscytujący sposób na stały dochód pasywny.

Pullix zebrał do tej pory ponad 2,7 mln USD w przedsprzedaży. Oznacza to, że idea hybrydowej giełdy kryptowalut, modelu trade-to-earn i wszystkiego innego, co ma do zaoferowania token PLX, jest mile widziana przez społeczność kryptowalutową.

Zazwyczaj jest to znak rozpoznawczy tokena kryptowalutowego, który ma potencjał do znacznego wzrostu ceny w przyszłości. Chcesz dowiedzieć się więcej o Pullix i tokenie PLX? Kliknij tutaj, aby odwiedzić stronę projektu.

Pullix (PLX) stawia na bezpieczeństwo

Pullix radzi sobie dobrze w przedsprzedaży również dlatego, że giełda hybrydowa szczególnie koncentruje się na bezpieczeństwie. Oferuje te same mocne strony bezpieczeństwa, co scentralizowana giełda, ale opieka nad aktywami również pozostaje po stronie użytkownika.

Token PLX może być również świetną inwestycją, ponieważ jego cena wynosi 0,07 USD tylko w momencie publikacji. Tak więc potencjalny inwestor niekoniecznie musiałby rozbić bank, aby uzyskać na niego ekspozycję. Należy pamiętać, że następny wzrost ceny tokena Pullix jest zaplanowany na 11 dni od teraz, zgodnie ze stroną internetową.

Jest też oczywiście kilka innych czynników, które mają sprawić, że przestrzeń kryptowalutowa będzie błyszczeć w 2024 roku. Obejmują one przejście amerykańskiego banku centralnego na obniżanie stóp procentowych i zmniejszenie całkowitej podaży Bitcoina o połowę.

Wszystko to może również przynieść korzyści tokenowi PLX, biorąc pod uwagę, że jest to kryptowaluta w swej istocie. Możesz głębiej poznać Pullix i token PLX, klikając tutaj.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.