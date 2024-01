Celsjusz wywołuje mieszane sygnały, ogłaszając plany wycofania stawki ETH za 468 USD

Pożyczkodawca kryptowalut Celsjusza chce pozbyć się swoich udziałów w Ether, aby pokryć koszty swojego planu restrukturyzacji. Zmagająca się z trudnościami firma kryptograficzna twierdzi, że zebrane środki zostaną wykorzystane na spłatę wierzycieli.

Celsius will unstake existing ETH holdings, which have provided valuable staking rewards income to the estate, to offset certain costs incurred throughout the restructuring process — Celsius (@CelsiusNetwork) January 4, 2024

Decyzja Celsjusza nastąpiła po zatwierdzeniu przez Sąd Upadłościowy Południowego Okręgu Nowego Jorku planu restrukturyzacji w listopadzie. Plan przewidywał utworzenie nowego podmiotu zajmującego się wydobyciem i tyczeniem.

Firma Celsjusza ogłosiła upadłość w lipcu 2022 r. u szczytu zawirowań na rynku kryptowalut, w roku, w którym podobna droga poszła jego odpowiednik Voyager Digital. Giełda kryptowalut FTX również upadła, a fundusze inwestorów zostały uwięzione.

Kontroluje prawie jedną trzecią ETH w kolejce wypłat

Copy link to section

Ruch Celsjusza jest znaczący dla drugiej co do wielkości kryptowaluty na świecie. Dane firmy analitycznej Nansen pokazują, że Celsjusza kontroluje 206 300 ETH, czyli prawie jedną trzecią ETH, w kolejce wypłat. Wartość ETH wynosi około 468 milionów dolarów. W ciągu ostatnich siedmiu dni firma wysłała już ponad 30 000 ETH do kryptowalut Fireblocks.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

W związku z tym odstawienie Etheru wywołało zdziwienie w związku z potencjalnym dumpingiem tokenów na rynkach, potencjalnie wpływając na cenę kryptowaluty. Niektórzy jednak uważają, że faktycznie wyznacza to kurs ETH na pozytywną trajektorię w nadchodzących tygodniach. Użytkownik X, WazzCrypto, podzielił się swoimi poglądami ze swoimi ponad 6500 obserwującymi, wskazując, że wyjście Celsjusza ze stakowanej ETH powoduje ogromne obciążenie tokena.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Choć w momencie publikacji tej publikacji cena ETH niewiele się zmieniła, nagrody za obstawianie w skali Celsjusza były jednym z czynników związanych z negatywnymi nastrojami na ETH w ostatnich miesiącach. W związku z tym odstawienie tokenów może poprawić nastrój na ETH i złagodzić niedawną presję sprzedażową.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.