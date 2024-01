Rok 2022 był rokiem katastrofy dla przestrzeni kryptowalut, gdyż skandale i upadki spowodowały znaczny odpływ kapitału. Potem jednak nadszedł rok 2023, a wraz z nim zainteresowanie kryptowalutami.

Obecnie rok 2024 wygląda na dobrze przygotowany na kolejny mocny okres, zwłaszcza że Komisja Papierów Wartościowych i Giełd ma wkrótce zatwierdzić fundusz ETF Bitcoin, który zwiększy zainteresowanie instytucjonalne branżą kryptowalut.

Niestety, przy cenie około 45,000 USD Bitcoin może nie być odpowiednią, a raczej wykonalną inwestycją dla wielu osób zainteresowanych kryptowalutami.

Dla takich inwestorów dostępne są trzy monety meme – ApeMax, CorgiAI i Memeinator – które mogą zyskać na wartości w 2024 roku. Przyjrzyjmy się każdej z nich indywidualnie.

ApeMax

ApeMax to pierwsza na świecie kryptowaluta typu Boost-to-Earn. Ten unikalny model stakingu umożliwia posiadaczom zdobywanie nagród za “wzmacnianie” dowolnych podmiotów.

Dostęp do ApeMax jest natychmiastowy po zakupie monety meme. Według Davida Kemmerera – dyrektora naczelnego CoinLedger:

Dzięki bardziej gamifikowanemu systemowi ApeMax, pomyślałbym, że jest to moneta, która przyciągnie uwagę, a tym samym wartość w 2024 roku.

ApeMax znajduje się obecnie w przedsprzedaży, która do tej pory zebrała blisko 1,8 mln USD, co sugeruje duży popyt. Najciekawsze w tej memicznej monecie jest to, że jej cena rośnie raz na 24 godziny – kolejna z tych podwyżek zaplanowana jest za około 18 godzin.

Corgi AI

CorgiAI to platforma, która oferuje dostęp do szybko rosnącej liczby memów oraz sztucznej inteligencji.

Projekt wykorzystuje sztuczną inteligencję do opracowania generatora memów. Jego zdecentralizowana społeczność wykorzystuje natywny token o tej samej nazwie jako środek wymiany.

CorgiAI osiągnął rekordowy poziom w ostatnim tygodniu grudnia, ale od tego czasu cofnął się, co mogło stworzyć okazję do zainwestowania w tę kryptowalutę. Kapitalizacja rynkowa CorgiAI wynosi blisko 600 mln USD.

Należy pamiętać, że Statista prognozuje dziesięciokrotny wzrost sztucznej inteligencji jako rynku od teraz do końca 2030 roku. Jest to rodzaj wzrostu, który można wykorzystać dzięki CorgiAI.

Podobnie jak CorgiAI, Memeinator to kolejna niedawno uruchomiona moneta, która wykorzystuje szybki wzrost sztucznej inteligencji.

Memeinator

Memeinator definiuje swoją misję jako całkowitą dominację w przestrzeni memów. A jak zamierza to zrobić? Wykorzystuje sztuczną inteligencję do polowania na słabe monety w Internecie i eliminowania ich, aby monety meme były bezpieczniejsze i bardziej atrakcyjne dla poważnych inwestorów.

W ciągu kilku miesięcy przedsprzedaż Memeinator zebrała blisko 3,0 mln USD, co sugeruje, że jej misja dobrze rezonuje ze społecznością inwestycyjną. MMTR pojawi się na znanych giełdach kryptowalut po zakończeniu przedsprzedaży, która zazwyczaj skutkuje wzrostem kursu.

Istnieją też inne czynniki, które mogą pomóc odblokować kolejny etap wzrostu. Obejmują one obniżkę stóp procentowych przez Rezerwę Federalną Stanów Zjednoczonych około trzy razy w 2024 roku, jak zasygnalizowali niedawno członkowie Federalnego Komitetu Otwartego Rynku, o czym Invezz informował tutaj.

Chcesz dowiedzieć się więcej o Memeinator i zainwestować w monetę MMTR w kilku prostych krokach? Odwiedź stronę internetową pod tym linkiem.

Podsumiowanie

Monety meme mogą być ryzykowną inwestycją, szczególnie biorąc pod uwagę historię oszustw i oszustw.

Warto jednak rozważyć również drugą stronę tego medalu. Czy wiedzieliście, że monety meme były niewiele warte zanim wybuchła pandemia, ale do końca 2022 roku był to rynek o wartości 20 mld USD?

To agresywna trajektoria wzrostu, której możesz być częścią i czerpać z niej korzyści finansowe, jeśli zdecydujesz się zainwestować w ApeMax, CorgiAI lub Memeinator, jak omówiliśmy powyżej.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.