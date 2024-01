Japoński Mercari umożliwi zakupy w aplikacji za pomocą Bitcoina

Japoński gigant handlu elektronicznego Mercari umożliwi użytkownikom swojej platformy zakup produktów wymienionych w aplikacji za pomocą Bitcoin (BTC). Lokalne raporty wskazują, że transakcje Bitcoinem będą odbywać się za pośrednictwem spółki zależnej Mercari, Melcoin, od czerwca.

Mercari będzie wyświetlać ceny przedmiotów w jenach japońskich, ale kupujący mogą za nie płacić za pomocą Bitcoin. I odwrotnie, Bitcoiny zostaną zamienione na fiat za pośrednictwem partnera wymiany kryptowalut, umożliwiając sprzedawcom i sprzedawcom w aplikacji pchlego targu otrzymywanie płatności w lokalnej walucie.

Niedawne posunięcie umacnia pozycję Mercari jako firmy zorientowanej na kryptowaluty. Platforma posiada usługę handlu kryptowalutami, która pozwala użytkownikom sprzedawać Bitcoiny za pomocą wpływów ze sprzedaży. Użytkownicy mogą również wymieniać punkty zdobyte w programie lojalnościowym na kryptowalutę.

Płatności udostępniane miesięcznie 22 milionom użytkowników

Copy link to section

Mercari jest określany jako jeden z największych internetowych rynków konsumenckich w Japonii. Ten działający od dziesięciu lat rynek może pochwalić się ponad 22 milionami użytkowników miesięcznie. Przyjęcie płatności Bitcoin cementuje adopcję kryptowalut w Japonii, mimo że kraj azjatycki uchodzi za jurysdykcję pro-krypto.

Partia rządząca w Japonii coraz częściej podąża ścieżką regulacyjną, aby wykorzystać Web 3.0 i odegrać rolę w branży kryptograficznej. W czerwcu 2022 r. przyjęto ustawę uznającą monety typu stablecoin za formę pieniądza. Ramy regulacyjne Japonii wymagają również, aby giełdy oddzielały klientów od aktywów giełdy. Dzięki tym skomplikowanym ramom regulacyjnym japońscy użytkownicy odzyskali pieniądze po upadku FTX pod koniec 2022 r.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Ostatnio Japonia przyjęła łagodne podejście do opodatkowania kryptowalut po zniesieniu kontrowersyjnego podatku od niezrealizowanych zysków. Zmiana polityki, która wchodzi w życie 1 kwietnia 2024 r., spowoduje, że podmioty będą opodatkowane tylko wtedy, gdy sprzedają swoje udziały w kryptowalutach. Posunięcie to zmniejsza obciążenia podatkowe i czyni inwestycje w kryptowaluty atrakcyjnymi.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.