Rok 2024 wiąże się z wieloma oczekiwaniami na rynkach kryptowalut. Chociaż spodziewane są ważne wydarzenia, żadne z nich nie jest bardziej oczekiwane niż pierwszy na świecie Bitcoin ETF. W rzeczywistości analitycy przewidują aż 95% szans, że ETF otrzyma zielone światło. Inwestorzy spodziewają się więc dużych ruchów na rynku. Jednak SEC wydała ostrzeżenie, ponieważ coraz więcej inwestorów dołącza do Bitcoina. Tymczasem FOMO buduje się na nadchodzącym projekcie Memeinator, który przekroczył 3,1 mln USD w przedsprzedaży.

Ostrzeżenie FOMO jako zapewnienie pierwszego Bitcoin ETF?

Copy link to section

Użytkownicy mediów społecznościowych byli podekscytowani, gdy amerykańska SEC ostrzegła przed ryzykiem związanym z inwestowaniem w kryptowaluty. SEC przestrzegła entuzjastów kryptowalut przed budowaniem FOMO i inwestowaniem w aktywa cyfrowe dla samego inwestowania. Z inwestycyjnego punktu widzenia FOMO odnosi się do strachu przed przegapieniem okazji. Inwestorzy angażują się w kompulsywne zachowania, takie jak kupowanie aktywów z powodu rzeczywistego lub postrzeganego zysku.

Chociaż nie jest jasne, dlaczego SEC wydała ostrzeżenie, użytkownicy uznali je za pozytywny sygnał dla ETF. Dzieje się tak pomimo tego, że rynek z dużym optymizmem oczekuje na potencjalną decyzję w terminie do 10 stycznia. W rezultacie FOMO narastało na rynkach kryptowalut, pomagając Bitcoinowi wspiąć się powyżej 44,000 USD.

Według Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), ludzie nie powinni kupować określonych aktywów, ponieważ inni je kupują. Zamiast tego powinni inwestować, ponieważ pasuje to do ich celów inwestycyjnych. Organ regulacyjny ostrzegł również inwestorów, aby nie korzystali z okazji inwestycyjnych, ponieważ promują je popularne postacie.

Memeinator kultywuje wspomnienia memów w miarę zbliżania się notowań

Copy link to section

Oprócz Bitcoina, inwestorzy są również zaniepokojeni szybko rosnącym środowiskiem memów. Ponieważ wokół Bitcoina pojawiają się pozytywne wiadomości dotyczące kryptowalut, oczywiste jest, że reszta sektora na tym skorzysta. Jedną z kryptowalut, która przyciągnęła uwagę, jest Memeinator. Jest to nadchodzący projekt meme, który wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby uczynić sektor memów opłacalnym.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Memeinator wykorzystuje sztuczną inteligencję do skanowania sieci i wykrywania słabych i nieoryginalnych memów. Następnie miażdży je z powierzchni ziemi, gwarantując, że rozwijają się tylko projekty wysokiej jakości. W ten sposób Memeinator oferuje rozwiązanie drażliwego problemu kryptowalut meme, jakim jest niekontrolowany wzrost.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Analitycy wysoko cenią Memeinator za jego rolę i oczekują, że token ten będzie kształtował trendy związane z memami w 2024 roku. W miarę jak projekt będzie zyskiwał na popularności, jego cena wzrośnie do przewidywanej kapitalizacji rynkowej w wysokości 1 mld USD. Aby Memeinator mógł osiągnąć tak znaczną wartość rynkową, analitycy przewidują nawet 50-krotny wzrost.

Memeinator inwestuje także w skuteczny marketing i branding. Podchodzi do czołowych wpływowych osób i tworzy listy najlepszych giełd. Ma on stać się znany na całym świecie i zyskać popularność, żyjąc zgodnie ze swoją etykietą mema i stając się wirusową. W związku z tym oczekuje się, że Memeinator zyska wykładniczo, a potencjalne notowania na giełdach spodziewane są w 2024 roku.

132% ROI w przedsprzedaży i przyszła 50-krotna wartość MMTR

Copy link to section

Kuszącą przedsprzedaż Memeinator była również napędzana obietnicą wysokich zwrotów. Projekt zapewnia aż 132% zwrotu w przedsprzedaży. Na przykład, przedsprzedaż została otwarta po cenie 0,01 USD w pierwszym etapie, ale MMTR jest obecnie wyceniany na 0,0186 USD w etapie 11. Na ostatnim, 29. etapie, token będzie wyceniany na 0,0485 USD.

Dodatkowo, przyszły potencjał wartości Memeinator może zostać odblokowany poprzez jego wykorzystanie w innych obszarach Web 3.0. Godnym uwagi jest gaming, który ma zostać uruchomiony pod koniec przedsprzedaży.

Token będzie również dostępny do stakingu w celu uzyskania pasywnego dochodu. Istnieją również społecznościowe NFT, w których użytkownicy poznają kreatywne prace zespołu Memeinator. Potencjał MMTR do 50-krotnego wzrostu w przyszłości jest niewątpliwy. W międzyczasie spekulacje po wprowadzeniu na giełdę mogą spowodować, że MMTR osiągnie 10-krotny wzrost w 2024 roku.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.