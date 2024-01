Inwestorzy decydują się na ten altcoin, gdy Avalanche (AVAX) traci impet

Rynek kryptowalut pozostaje zróżnicowany w obliczu szału na fundusze giełdowe Bitcoina. Podczas gdy podmiot taki jak Avalanche (AVAX) traci zapał do dalszych wzrostów, nowa gwiazda Everlodge ($ELDG) wydaje się być gotowa do zdominowania świata NFT dzięki swojemu zaawansowanemu rynkowi nieruchomości.

Aktywność ekosystemu Avalanche

Avalanche zakończył rok 2023 na wysokim poziomie, po zwiększonej aktywności ekosystemu. Platforma Hyperspace AVAX uruchomiła w listopadzie różne zachęty i zrzuty, aby przyciągnąć uczestników na rynek niewymienialnych tokenów Avalanche.

Wywołało to optymizm w społeczności kryptowalutowej, napędzając kurs altcoina z 21,77 USD w dniu 16 listopada do najwyższego poziomu 36,80 USD w dniu 3 stycznia, co przekłada się na wzrost o ponad 69%.

Podczas tej publikacji kurs altcoina był niedźwiedzi i wynosił 34,24 USD, co oznacza spadek o 4,50% w ciągu ostatniego dnia. Co więcej, 24-godzinny wskaźnik siły względnej pokazuje, że Avalanche wykazuje warunki wykupienia, co utrudnia zakup altcoina.

Cena AVAX może spaść w kierunku wartości 30 USD. Jednak pozytywne aktualizacje ETF wprowadzą token w stan ożywienia.

Everlodge rozkwita, gdy tokenizacja RWA przyciąga uwagę

Everlodge nieustannie przyciąga uwagę, ponieważ jego celem jest przekształcenie rynku nieruchomości za pomocą tokenizacji aktywów w świecie rzeczywistym (RWA). Tokenizowane RWA są cyfrowymi odwzorowaniami namacalnych nieruchomości na blockchainie.

Everlodge prezentuje zdecentralizowaną platformę, która pozwala użytkownikom inwestować w nieruchomości już za 100 USD. Entuzjaści podróży mogą być współwłaścicielami domów wakacyjnych poprzez ułamkową własność (w NFT) i cieszyć się zwrotami, gdy wartość domu wzrośnie.

Everlodge będzie współpracować z renomowanymi sieciami hoteli i deweloperami domów. Właściciele nieruchomości mogą korzystać z mechanizmu tokenizacji platformy, aby przekształcać aktywa nieruchomościowe we frakcje i sprzedawać je jako NFT.

Podczas gdy Everlodge przyciąga masy dzięki zaawansowanemu rynkowi nieruchomości, może pochwalić się wieloma lukratywnymi funkcjami. Na przykład posiada Launchpad, którego deweloperzy mogą używać do pozyskiwania funduszy od społeczności na nadchodzące projekty.

Cena altcoina nadal rośnie od początkowej oferty wynoszącej 0,01 USD, handlując na poziomie 0,029 USD podczas tej publikacji.

Ponadto klub nagród Everlodge umożliwia członkom korzystanie z bezpłatnych noclegów we wszystkich wymienionych domach. Co więcej, użytkownicy mogą wykorzystywać swoje ułamkowe nieruchomości jako zabezpieczenie pożyczek.

Perspektywy na przyszłość dla ELDG

Everlodge używa ELDG jako monety zarządzającej i użytkowej. Altcoin oferuje posiadaczom wiele korzyści, w tym zniżki przy zakupie nieruchomości.

ELDG prawdopodobnie zdominuje świat NFT, a rosnąca uwaga poświęcona tokenizacji aktywów w świecie rzeczywistym otwiera drogę do skoków kursu powyżej 1 USD.

Więcej informacji na temat ELDG można znaleźć na jego oficjalnej stronie internetowej.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.