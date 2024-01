SEC zatwierdza pierwszy spot Bitcoin ETF

W przełomowej decyzji amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) zatwierdziła uruchomienie spotowego funduszu ETF na Bitcoin, co stanowi kamień milowy dla branży kryptowalut.

To długo oczekiwane posunięcie oferuje inwestorom detalicznym i instytucjonalnym w Stanach Zjednoczonych nową możliwość uzyskania ekspozycji na cenę Bitcoina poprzez regulowany produkt finansowy.

Zatwierdzenie następuje po napiętym okresie niepewności, który osiągnął swój szczyt we wtorek, kiedy według doniesień włamano się na oficjalne konto SEC X (wcześniej znane jako Twitter). Zaatakowane konto przedwcześnie ogłosiło zatwierdzenie wszystkich oczekujących wniosków o spotowe fundusze ETF Bitcoin.

Ta fałszywa informacja, której towarzyszy zmanipulowana grafika, spowodowała krótką, ale intensywną falę zamieszania w społeczności kryptograficznej.

Jednak dramat towarzyszący fałszywemu ogłoszeniu nie przyćmił prawdziwej akceptacji, która potem nastąpiła. W środę giełda Cboe BZX rozpoczęła przygotowania do notowania i handlu akcjami tych nowo zatwierdzonych kasowych funduszy ETF Bitcoin, co wskazuje, że oficjalne zielone światło od SEC może być bliskie.

Zatwierdzenie spotowego funduszu ETF Bitcoin jest znaczącym osiągnięciem dla branży kryptowalut.

W przeciwieństwie do poprzednich funduszy ETF na Bitcoin, które opierały się na kontraktach futures, spot ETF jest bezpośrednio powiązany z aktualną ceną Bitcoina, oferując bardziej bezpośrednią i potencjalnie mniej zmienną opcję inwestycyjną.

To posunięcie SEC jest postrzegane jako potwierdzenie rosnącej akceptacji Bitcoina w tradycyjnym sektorze finansowym.

Otwiera drzwi głównym zarządzającym aktywami i firmom finansowym do włączenia Bitcoina do swoich zróżnicowanych portfeli, zapewniając regulowaną i potencjalnie bezpieczniejszą metodę inwestowania zarówno dla inwestorów detalicznych, jak i instytucjonalnych.

Dramat wokół fałszywego ogłoszenia w mediach społecznościowych uwydatnia ciągłe wyzwania stojące przed organami regulacyjnymi w zakresie zarządzania informacjami w epoce cyfrowej. Podkreśla to jednak również wysoki poziom zainteresowania i oczekiwań, jaki towarzyszy najważniejszym decyzjom wpływającym na rynek kryptowalut.

Zatwierdzenie spotowego funduszu ETF Bitcoin przez SEC jest mile widzianym wydarzeniem dla branży kryptowalut, oferującym nowy poziom legalności i dostępności dla inwestorów chcących wykorzystać potencjał tego zdecentralizowanego aktywa cyfrowego.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.