Skok ETH powyżej 2,4 tys. dolarów powoduje dwucyfrowe zyski dla LDO, ARB, RPL

Cena Ethereum (ETH) wzrosła o 8,5% w ciągu ostatnich 24 godzin, osiągając najwyższy poziom 2448 dolarów na głównych giełdach kryptowalut (wzrosła do 2459 dolarów na Coinbase). W porównaniu z Bitcoinem (BTC), druga co do wielkości kryptowaluta na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej wzrosła o ponad 12% do 0,05392 BTC.

Zyski ETH pojawiają się, gdy BTC oscyluje wokół 45 300 dolarów, co oznacza spadek o ponad 3% w ciągu ostatnich 24 godzin.

Ethereum price chart on Wednesday, January 10, 2024. Source: TradingView

Lido DAO, Arbitrum i Rocket Pool poszybowały w górę, a ETH osiągnął poziom 2,4 tys. dolarów

Podczas gdy Ethereum zwyżkowało o 8,5%, liczba altcoinów wzrosła dwucyfrowo. Według danych CoinGecko, monety ekosystemu Ethereum Lido DAO (LDO), Rocket Pool (RPL), Arbitrum (ARB) i Optimism (OP) gwałtownie rosły, gdy ETH nabrał rozpędu.

W momencie pisania tego tekstu cena tokenów zarządzania płynnymi stakingami LDO i RPL wzrosła odpowiednio o 19% i 21%, przy czym Lido DAO zmieniało właściciela po cenie 3,86 USD, a Rocket Pool po cenie 33,37 USD. Tymczasem natywne tokeny platform Ethereum warstwy 2 Optimism i Arbitrum zwyżkowały odpowiednio o 16% i 19%. W środę o 11:24 ET cena OP wynosiła 3,71 USD, a ARB 2,01 USD.

Impet wzrostowy, jakiego doświadczyła Ethereum i powiązane z nim monety, nastąpił po wtorkowym, farsowym ostrzeżeniu dotyczącym zatwierdzenia spotowych ETF-ów Bitcoin. Fałszywy post na oficjalnym koncie X SEC spowodował, że BTC wystrzeliła do najwyższego od 19 miesięcy poziomu powyżej 48 000 dolarów na Binance.

Jednak na oficjalnym koncie X przewodniczącego SEC Gary’ego Genslera podano , że wiadomość o zatwierdzeniu była fałszywa, ponieważ konto organu regulacyjnego zostało zhakowane. BTC spadł do najniższego poziomu 45 000 dolarów. W dniu dzisiejszym cena flagowej kryptowaluty osiągnęła najniższy poziom w ciągu dnia wynoszący 44 383 dolarów na Binance i 44 320 dolarów na Coinbase.

Analitycy są jednak optymistycznie nastawieni do ceny BTC, a Tom Lee z Fundstrat przewiduje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy Bitcoin może osiągnąć maksimum na poziomie 150 000 dolarów. Do katalizatorów hossy należy długo oczekiwane zatwierdzenie ETF typu spot i nadchodzący halving Bitcoina.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.