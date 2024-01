Altcoiny do obserwacji w przyszłym tygodniu, gdy dominacja Bitcoina (BTC) spada: MMTR, SUI i BONK

Notowania Bitcoina (BTC) spadły po długo oczekiwanym zatwierdzeniu funduszu giełdowego, potwierdzając scenariusz ”sprzedawania wiadomości” dla tej cyfrowej monety. Tymczasem najlepsze tokeny, w tym Memeinator (MMTR), Sui (SUI) i oparty na Solanie Bonk (BONK), wydają się być gotowe na trendy wzrostowe w nadchodzących siedmiu dniach.

Spadająca dominacja Bitcoina na rynku

Najlepsza kryptowaluta była świadkiem masowych wyprzedaży w obszarze wartości 46,000 USD, co spowodowało spadki cen w okolice 42,000 USD. Co więcej, niedźwiedzie pojawiły się w ciągu ostatnich 24 godzin, gdy Bitcoin doznał znacznych likwidacji. Spowodowało to spadki w kierunku 41,5000 USD, po czym nastąpiło lekkie ożywienie do wartości około 42,600 USD.

Co więcej, dominacja rynkowa BTC osiągnęła najniższy w miesiącu poziom 51,14%. Spadki mogą napędzać wzrosty w przestrzeni altcoinów. Ogólnie rzecz biorąc, inwestorzy kupują altcoiny podczas spadków notowań Bitcoina.

Zrzut ekranu z platformy X

Ciągłe spadki Bitcoina prawdopodobnie spowodują, że ceny altcoinów mogą osiągnąć pokaźne wyniki w nadchodzącym tygodniu.

Memeinator (MMTR)

Memeinator nadal umacnia swoją obecność na rynku, koncentrując się na legitymizacji w świecie kryptowalut meme. Altcoin pozostaje na radarze inwestorów ze względu na różne optymistyczne wydarzenia, w tym udaną przedsprzedaż, masowe airdropy i lukratywne konkursy.

Zainteresowani gracze mogą kupić MMTR po aktualnej cenie 0,0186 USD. Może to stanowić ogromną okazję do uzyskania rentowności, ponieważ analitycy spodziewają się, że token przekroczy 0,1 USD do końca 2024 roku, co nie jest zbyt przesadzone, jeśli weźmiemy pod uwagę wyniki rywali, takich jak Pepe Coin.

Perspektywy cenowe Sui

Sui utrzymał bycze perspektywy w ciągu ostatniego dnia, zbliżając się do ATH, gdy pokonał istotny poziom 1 USD. Niedźwiedzie walczyły o kontrolę, przeciągając token z poziomu 1,35 USD do 1,240 USD podczas pisania tego tekstu. Sukces sprzedających może katalizować ponowny test EMA 20, biorąc pod uwagę warunki wykupienia z indeksu RSI.

Wykres SUI 1D na Coinmarketcap

Niemniej jednak odbicie powyżej EMA 20 może spowodować wzrost cen SUI do 2 USD w nadchodzącym tygodniu.

Analiza kursu BONK

BONK przyciągnął uczestników rynku swoimi ostatnimi wynikami. Jednak altcoin pozostaje ograniczony zakresem po tym, jak nie udało mu się pokonać przeszkody na poziomie 0,000017 USD. Wykazał zwyżkę na poziomie 0,00001448 USD, po ponad 6% skoku w ciągu ostatniego dnia.

Wykres BONK 1D na Coinmarketcap

Tymczasem RSI oscylował w pobliżu średniego poziomu, podczas gdy 20-dniowa EMA pozostała nieco pozioma, nie wyznaczając kierunku niedźwiedziom ani bykom.

Byki powinny utrzymać BONK powyżej linii trendu spadkowego, aby zapewnić dominację w nadchodzącym tygodniu. Taki ruch mógłby pchnąć monetę w kierunku 0,000023 USD przed rozważeniem dalszych trendów wzrostowych.

Więcej informacji o Memeinator znajdziesz na jego stronie internetowej.