Pullix nabiera rozpędu, gdy GameStop opuszcza przestrzeń NFT

Godne uwagi wiadomości dotyczące NFT w tym tygodniu pochodzą od sprzedawcy gier wideo GameStop, który ogłosił, że jego rynek NFT zostanie zamknięty w przyszłym miesiącu. Spółka notowana na giełdzie powołuje się na “niepewność regulacyjną” przy podejmowaniu decyzji o zaprzestaniu działalności NFT.

Tymczasem Pullix (PLX), nadchodząca giełda handlowa, która będzie również oferować DeFi i NFT Launchpad, zyskała znaczną popularność podczas przedsprzedaży.

GameStop zamknie rynek NFT

GameStopNFT, platforma blockchain, którą amerykański sprzedawca gier uruchomił pod koniec października 2022 roku, opublikował na swojej stronie internetowej informację, że jego rynek NFT zostanie zamknięty 2 lutego 2024 roku.

Według GameStop decyzja ta wynika z “ciągłej niepewności regulacyjnej przestrzeni kryptowalut”. Chociaż użytkownicy nie będą mogli kupować, sprzedawać ani handlować NFT na platformie od daty wejścia w życie, nadal będą mieli dostęp do tych funkcji dla swoich zasobów na innych rynkach NFT.

“Od 2 lutego 2024 roku klienci nie będą już mogli kupować, sprzedawać ani tworzyć NFT. Państwa NFT znajdują się na blockchainie i pozostaną dostępne i możliwe do sprzedaży za pośrednictwem innych platform” – czytamy w zawiadomieniu.

Posunięcie GameStop do zamknięcia rynku NFT jest następstwem zeszłorocznego posunięcia do zaprzestania korzystania z portfela kryptowalutowego firmy. Nastąpiło to również kilka miesięcy po tym, jak Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oskarżyła amerykański projekt NFT o naruszenie przepisów dotyczących papierów wartościowych.

Pomimo tego i innych działań SEC w zakresie egzekwowania prawa, branża kryptowalut jest przekonana, że niedawne zatwierdzenie spotowych funduszy ETF Bitcoin jest jednym z kluczowych kroków w dążeniu do dalszej jasności regulacyjnej. To sprawia, że coraz bardziej zwyżkujący rynek dostrzega nowe możliwości.

Pullix (PLX): Hybrydowa giełda

Scentralizowane giełdy (CEX) nadal odgrywają istotną rolę w przestrzeni kryptowalutowej, zapewniając krytyczne pułapy i płynność na poziomie instytucjonalnym. Jednak wady korzystania z tych giełd kryptowalutowych były wyraźnie widoczne po masowych implozjach, w tym FTX i kilku innych. Coraz więcej osób poszukujących alternatyw zdecydowało się na zdecentralizowane giełdy (DEX).

Silne środki bezpieczeństwa i kontrola nad własnymi aktywami dają platformom DEX przewagę. Jednak problem płynności oznacza, że platformy DEX również mają wady. Wyobraźmy sobie teraz giełdę, która łączy to, co najlepsze w CEX i DEX.

Powstała w ten sposób giełda hybrydowa, której eksperci sugerują, że może być kluczowym trendem w 2024 roku i później. Pullix stara się być dominującym graczem w tej rozwijającej się przestrzeni kryptowalutowej.

Co sprawia, że Pullix jest wyjątkowy?

Dla traderów i inwestorów kryptowalutowych hybrydowy model infrastruktury oferowany przez Pullix oznacza jedno: dostęp do korzyści płynących z korzystania ze zdecentralizowanej platformy przy jednoczesnym wykorzystaniu płynności i wygody platformy scentralizowanej.

Pullix nie tylko łączy te cechy, ale także oferuje dostęp do unikalnego modelu podziału przychodów.

Handlując i zapewniając płynność zautomatyzowanym animatorom rynku, posiadacze natywnego tokena PLX zarabiają zarówno na swoich transakcjach, jak i na udziale w dziennych przychodach Pullix. Ponadto, chociaż ta wspierana przez społeczność giełda została zaprojektowana w celu oferowania yield farmingu i stakingu, będzie miała również DeFi i NFT Launchpad.

Zalety Pullix wykraczają więc poza bezpieczeństwo i płynność. Można również wykorzystać możliwości dochodu pasywnego na rynku NFT.

Ponieważ giełdy hybrydowe zajmują centralne miejsce na rynku, podejście Pullix może wyróżniać go na tle innych, zapewniając paliwo do wzrostu po uruchomieniu. Przedsprzedaż oferuje zainteresowanym możliwość wczesnego wejścia, a natywny token PLX jest obecnie dostępny w cenie 0,08 USD na etapie 6.

Aby dowiedzieć się więcej o tej hybrydowej giełdzie i jej tokenie PLX, kliknij tutaj.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.