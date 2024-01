Cena Hedera Hashgraph (HBAR) utrzymuje się na stałym poziomie po dołączeniu Hitachi do rady

Cena tokena Hedera Hashgraph (HBAR) pozostawała w fazie konsolidacji po ogłoszeniu przez Radę Hedera partnerstwa z Hitachi America. Dzięki temu partnerstwu Hitachi dołączy do rady zarządzającej Hedery.

Hitachi dołącza do innych cenionych organizacji w tej radzie, takich jak Google, Dell, Avery Dennison, Nomura i Wipro. Jako członek rady Hitachi użyje blockchainu Hedery do zasilania swojego ekosystemu w branżach takich jak energetyka, elektronika i opieka zdrowotna.

Dokładniej ma zamiar zacząć go wykorzystywać do celów weryfikacji koncepcji produktów kompleksowego łańcucha dostaw. W oświadczeniu Ravigopal Vennelakanti, wiceprezes Big Data Analytics w Hitachi, powiedział:

„Firma Hitachi widzi rzeczywisty potencjał w rozwiązaniach technologii rozproszonej księgi głównej (DLT) zbudowanych na platformie Hedera, biorąc pod uwagę wysoce skalowalną i bezpieczną technologię sieci oraz silne zaangażowanie w zrównoważony rozwój. Hedera zaspokaja na przykład pojawiające się potrzeby w zakresie odporności łańcucha dostaw, czystej energii, IT/OT i przemysłu półprzewodników.

Współpraca z Hitachi to ważna sprawa ze względu na jej wielkość. Hitachi jest dziewiątą co do wielkości spółką notowaną na giełdzie w Japonii, z kapitalizacją rynkową przekraczającą 72 miliardy dolarów. Dostarcza swoje rozwiązania na całym świecie.

Wiele dużych firm wybrało firmę Hedera jako dostawcę usług blockchain z kilku powodów. Po pierwsze, jest to jeden z najszybszych łańcuchów bloków na świecie, a do jego zakończenia pozostało zaledwie 3,2 sekundy. Może także obsłużyć tysiące transakcji na sekundę (TPS) za centy.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy Hedera Hashgraph zwiększyła swój udział w rynku i ofertę. Na przykład, jak wynika z niedawnego oświadczenia, programiści uruchomili Stablecoin Studio, rozwiązanie, które pomaga ludziom budować i uruchamiać monety stablecoin.

Tymczasem ekosystem DeFi firmy Hedera, choć mniejszy od rywali, rośnie. Obecnie ma ponad 71 milionów dolarów zablokowanej wartości całkowitej (TVL). SaucerSwap, największy DEX w swoim ekosystemie, zyskał udział w rynku.

Po ogłoszeniu przez Hitachi wskaźnik HBAR spółki Hedera Hashgraph pozostawał w fazie konsolidacji. W poniedziałek notowania wynosiły 0,080 USD, czyli mniej niż zeszłotygodniowe maksimum na poziomie 0,087 USD. Spadł o ponad 22% w stosunku do najwyższego poziomu w grudniu.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.