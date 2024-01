VanEck likwiduje swój ETF dotyczący strategii Bitcoin

VanEck, jeden z dostawców rozwiązań inwestycyjnych, którego spotowy fundusz ETF na Bitcoin otrzymał zgodę amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) na obrót, ogłosił poważny ruch w odniesieniu do jednego z wcześniej zatwierdzonych ETF-ów typu futures.

W opublikowanym w środę komunikacie prasowym zarządzający aktywami stwierdzono, że rozwiąże i zlikwiduje fundusz Bitcoin Strategy ETF (XBTF). Jak podała spółka, rada nadzorcza VanEck zatwierdziła ten krok.

Decyzja jest zgodna z zeszłotygodniową zgodą na notowanie i handel VanEck Bitcoin Trust (HODL) na giełdzie Cboe BZX. Bitcoin Strategy ETF, który umożliwił klientom ekspozycję na kontrakty futures na Bitcoin, był również przedmiotem obrotu na giełdzie Cboe BZX.

Dlaczego VanEck zamyka ETF oparty na kontraktach futures

Zgodnie z komunikatem prasowym VanEck zamyka i likwiduje fundusz giełdowy XBTF w oparciu o ocenę wyników funduszu, jego płynności i zainteresowania inwestorów. Firma wzięła pod uwagę także zarządzane aktywa funduszu (AUM).

„Decyzja o likwidacji Funduszu została podjęta na podstawie analizy tych czynników oraz innych względów operacyjnych” – czytamy w oświadczeniu.

Akcjonariusze mają możliwość sprzedaży swoich akcji XBTF aż do zamknięcia rynku w dniu 30 stycznia 2024 r., po czym Cboe BZX Exchange wycofa je z notowań. VanEck spodziewa się likwidacji ETF około 6 lutego 2024 r., a ci, którzy do tego czasu będą nadal posiadać akcje funduszu, otrzymają wypłaty gotówkowe.

Fundusz ETF dotyczący strategii Bitcoin firmy VanEck został uruchomiony 16 listopada 2021 r. po zatwierdzeniu przez SEC. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy i roku akcje spółki Shared wzrosły odpowiednio o 31% i 76%. Jednak w środę rano po tych wiadomościach kurs spadł o 1,2%.

Tymczasem VanEck Bitcoin Trust (HODL) spadł o 1,7%, ponieważ Bitcoin walczył o wzrost po zatwierdzeniu ETF po załamaniu.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.