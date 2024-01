Dogwifhat osiąga ATH po wejściu na Binance, gdy Memeinator ma przedsprzedaż

W miarę jak rynek kryptowalut rozgrzewa się na nowy świt dla monet meme, Dogwifhat z siedzibą w Solanie odbiera blask niektórym z najlepszych monet w tym sektorze. Dzisiejsze ogłoszenie Binance Futures przyczyniło się do odbicia w górę, podobnie jak inne pozytywne wydarzenia.

Ale wśród tego ostatniego wzrostu cen jest projekt, którego przedsprzedaż przyciąga niezrównaną uwagę inwestorów. Dowiedz się, dlaczego Memeinator (MMTR) może być najgorętszą monetą meme w mieście, gdy trafi na rynki.

Dogwifhat osiąga nowe szczyty dzięki notowaniom kontraktów futures

Copy link to section

Dogwifhat (WIF) to najnowsza moneta meme na Solanie, która zyskała na popularności dzięki wiadomościom o nowym notowaniu na giełdzie kryptowalut Binance.

W czwartek Binance Futures ogłosiło, że doda kontrakt wieczysty USDⓈ-M WIF. Ustalony na 18 stycznia 2024 roku o godzinie 14:15 UTC, bezterminowy kontrakt futures będzie oferował do 50-krotnej dźwigni finansowej. Wiadomość od Binance Futures, w połączeniu z byczym komentarzem zarządzającego aktywami Franklina Templetona na temat Solany.

Według danych CoinGecko, cena WIF osiągnęła ATH powyżej 0,46 USD, po czym zniwelowała część zysków. Pozostaje jednak znacznie powyżej najniższego w historii poziomu 0,0015 USD odnotowanego w grudniu. Jego kapitalizacja rynkowa wynosi 433 mln USD, co plasuje go na szóstym miejscu wśród największych memów, za CorgiAI, Pepe, Bonk, Shiba Inu i Dogecoin.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Przedsprzedaż Memeinator (MMTR) na kursie w miarę wzrostu zainteresowania

Copy link to section

W miarę jak monety meme kierują się w górę, a Dogwifhat i Myro przewodzą dzisiejszym zyskom, czy może to być najlepszy czas na znalezienie monety meme? A co, jeśli ten projekt ma prawdziwą użyteczność i jest gotowy na wrogie przejęcie słabszych ofert, ponieważ chce rzucić wyzwanie ogólnej dominacji?

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Spojrzenie na Memeinator sugeruje, że jest to jedna z monet memów, która może wywołać największe FOMO, gdy w końcu zostanie uruchomiona. Dane pokazują, że inwestorzy agresywnie pozycjonują się w przedsprzedaży MMTR, aby wyprzedać wszystkie 20 etapów w rekordowym czasie.

Przy wyprzedanych 12 etapach i zbliżającym się zamknięciu 13, Memeinator zebrał ponad 3,7 mln USD. Cena MMTR wzrosła również do 0,0197 USD, co oznacza, że pierwsi uczestnicy mogą liczyć na potencjalny zwrot na poziomie 192% do końca 20. etapu.

Czy jest już za późno na dołączenie do przedsprzedaży Memeinator?

Copy link to section

Chociaż przegapisz emocje obserwowane w pierwszych 12 etapach, wejście przed kolejnym etapem, kiedy cena skoczy do 0,0208 USD, może przynieść zwrot z inwestycji w wysokości 48%. Zakłada się, że przedsprzedaż będzie kontynuowana, aby osiągnąć ostateczną cenę sprzedaży tokena wynoszącą 0,0292 USD.

Oczekiwane uruchomienie tokenów, notowania giełdowe i rozwój ekosystemu to kluczowe punkty na mapie drogowej projektu. Wyróżnia się gra typu play-to-earn (P2E) i staking – który jest już dostępny i oferuje do 45% nagrody za staking. Biorąc pod uwagę perspektywy MMTR i całej branży, MMTR może być jedną z najlepszych monet meme do kupienia w 2024 roku do kupienia w 2024 roku.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Odwiedź stronę Memeinator.