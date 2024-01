Co byś zrobił ze 100 dolarami? Prawdopodobnie wiele, ale nie jeśli chodzi o inwestycje w nieruchomości. Jeśli chcesz wziąć udział w wartym 280 bln USD sektorze, będziesz musiał wyłożyć sporą kwotę. Biorąc pod uwagę wymagane ogromne nakłady kapitałowe, nieruchomości stały się nieosiągalne dla większości. Dobrą wiadomością jest to, że nie trzeba już przeznaczać dużych kwot na posiadanie nieruchomości. Mając zaledwie 100 USD, możesz posiadać kawałek niegdyś luksusowego rynku i rozwijać go dzięki Everlodge. Token oferuje również szansę na nawet 100-krotny wzrost inwestycji.

Realizacja ułamkowej własności nieruchomości z Everlodge

Copy link to section

Everlodge to rynek nieruchomości z obsługą blockchain, który umożliwia ułamkową własność nieruchomości. Platforma umożliwia inwestorom posiadanie części domów wakacyjnych, willi miejskich i hoteli już od 100 USD. Posłużmy się hipotetycznym scenariuszem.

Załóżmy, że luksusowa willa w Nowym Jorku jest wyceniana na 10 mln USD. W tym przykładzie każdy ułamek będzie wyceniany na 100 USD. Korzystając z Everlodge, możesz posiadać ułamek luksusowej willi o wartości 10 mln USD za jedyne 100 USD.

W ten sposób zachowana jest przejrzystość i nie ma ryzyka utraty danych, ponieważ inteligentny kontrakt zabezpiecza dane. Co więcej? Jeśli wartość nieruchomości wzrośnie, otrzymasz udział w nowej wartości nieruchomości.

Co stanowi wyjątkową szansę dla Everlodge?

Copy link to section

Oczywistą szansą na inwestycję w Everlodge jest zdobycie udziału w atrakcyjnym sektorze nieruchomości. Możesz inwestować z dowolnego miejsca, zyskując dostęp do jednych z najbardziej atrakcyjnych rynków nieruchomości na świecie.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Everlodge otwiera także inne możliwości w sektorze nieruchomości. Inwestorzy mogą wykorzystać swoje współwłasności jako zabezpieczenie kredytów. Odblokowuje to ogromną płynność globalnej puli inwestorów, czyniąc Everlodge atrakcyjnym. Kredytobiorcy mogą uzyskać dostęp do szybkiego, bezpiecznego i wygodnego finansowania za pośrednictwem blockchain, a pożyczkodawcy zarabiają na tym odsetki.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Everlodge Rewards Club oferuje możliwości pasywnego dochodu. Ta funkcja umożliwia inwestorom zdobywanie bezpłatnych noclegów w hotelach i obiektach znajdujących się na platformie. Jeśli ktoś nie chce korzystać z wakacji, może z zyskiem umieścić je na Everlodge lub innych stronach rezerwacyjnych.

Chcesz odegrać rolę w rozwoju ekosystemu Everlodge? Platforma umożliwia postawienie tokena natywnego za stały miesięczny dochodu z odsetek. Użytkownicy są również uprawnieni do premii z tytułu odsetek za zapewnienie płynności na platformie nieruchomości.

Czy Everlodge to inwestycja mogąca przynieść 100-krotny zysk?

Copy link to section

Sektor nieruchomości jest wiekowy, ale z każdym dniem staje się coraz lepszy. Oczekuje się, że do 2030 roku sektor ten wzrośnie o 5,2%. Szansą dla Everlodge jest wykorzystanie potencjału wzrostu i zrewolucjonizowanie sposobu funkcjonowania rynku. Oczekuje się, że Everlodge wygra dzięki swojemu blockchainowi. W związku z tym przewiduje się, że jego natywny token może osiągnąć nawet 100-krotną zwyżkę. Dlaczego?

$ELDG będzie tokenem użytkowym w ekosystemie Everlodge. Token jest walutą płatniczą i środkiem wymiany wartości poprzez staking, pożyczki i nagrody. W miarę jak coraz więcej inwestorów dołącza do ekosystemu, popyt na $ELDG będzie rósł, odblokowując wartość.

Podczas gdy 100-krotny wzrost dla $ELDG jest spekulacyjny, jest on osiągalny. Tokeny wartościowych projektów urosły i przekroczyły szacunki, czyniąc prognozy realistycznymi. Zakup w przedsprzedaży jest korzystny, ponieważ nabywa się tokeny po atrakcyjnej cenie. Inwestowanie na wczesnych etapach jest korzystne dla inwestorów, którzy chcą zablokować wartość, zanim token wzrośnie.

Czy warto kupić Everlodge w przedsprzedaży?

Copy link to section

Everlodge jest oferowany w ramach przedsprzedaży, w której cena tokena rośnie na każdym etapie. Token jest obecnie wyceniany na 0,029 USD z początkowej oferty 0,01 USD. Zakup w przedsprzedaży jest korzystny, ponieważ nabywa się tokeny po atrakcyjnej cenie. Inwestowanie na wczesnych etapach jest korzystne dla inwestorów, którzy chcą zablokować wartość, zanim token wzrośnie.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.