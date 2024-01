Terraform Labs, niegdyś potęga w świecie kryptowalut, oficjalnie ogłosiła upadłość na mocy rozdziału 11, wysyłając szok przez krajobraz aktywów cyfrowych. Jednocześnie projekt Memeinator zajmuje centralne miejsce, nabierając rozpędu dzięki przedsprzedaży tokena MMTR.

To zestawienie wyzwań finansowych i nowych tokenów oznacza krytyczny moment w sferze kryptowalut.

Terraform Labs ogłasza upadłość na podstawie Rozdziału 11

Terraform Labs, pomysłodawca nieistniejącego już TerraUSD (UST), oficjalnie złożył wniosek o ochronę przed upadłością na podstawie Rozdziału 11 w USA. W zgłoszeniu firma ujawniła szacunkowe zobowiązania i aktywa w wysokości od 100 do 500 mln USD.

Wniosek, złożony w Sądzie Upadłościowym Stanów Zjednoczonych dla Dystryktu Delaware, stanowi kulminację burzliwej podróży, przez którą przeszedł niegdyś dominujący ekosystem Terra od czasu upadku stablecoina TerraUSD (UST).

Aktywa i pasywa Terraforms Labs

Dokumenty sądowe ujawniają obciążenia finansowe, z jakimi boryka się Terraform Labs, powołując się na znaczny zakres zobowiązań i aktywów.

Dyrektor generalny firmy, Chris Amani, przyznał, że firma stoi przed wyzwaniami, wyrażając wiarę w odporność społeczności Terra. Amani zauważył: “Pokonaliśmy już wcześniej znaczące wyzwania i, wbrew długim przeciwnościom, ekosystem przetrwał, a nawet rozwinął się w nowy sposób po upadku”.

Warto zauważyć, że ten bezprecedensowy ruch nastąpił po burzliwym okresie dla Terraform Labs, z trwającymi bataliami prawnymi, upadkiem Terra Money w 2022 roku oraz aresztowaniem i skazaniem współzałożyciela Do Kwona w Czarnogórze w 2023 roku.

Proces Do Kwona i zaangażowanie SEC

Do Kwon, znany również jako Kwon Do-hyung, stoi w obliczu odroczonego procesu o oszustwo, przełożonego na 25 marca 2024 roku, po opóźnieniu przyznanym przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Zarzuty wynikają z upadku Terra Money, a pozwy cywilne zostały początkowo wniesione przeciwko Terraform Labs i Kwon w lutym 2023 roku.

SEC zarzuca “wielomiliardowe oszustwo kryptowalutowe” związane z tokenami UST i Terra (LUNA). Aresztowanie Kwona w Czarnogórze i późniejsze wnioski o ekstradycję zarówno z USA, jak i Korei Południowej skomplikowały postępowanie sądowe, a plotki krążą o potencjalnych wyrokach w obu krajach.

Oprócz Korei Południowej i USA, Terraform Labs i Do Kwon zostali również oskarżeni o pozew zbiorowy w Singapurze pod koniec 2023 roku.

Podsumowanie

W miarę rozwoju postępowania sądowego los Terraform Labs pozostaje niepewny, pozostawiając społeczność Terra w oczekiwaniu.

Tymczasem przedsprzedaż tokenów Memeinator (MMTR) przynosi świeżą falę emocji, pokazując odporność i innowacyjność obecną w świecie kryptowalut. Zarówno inwestorzy, jak i entuzjaści z żywym zainteresowaniem obserwują, jak te kontrastujące ze sobą historie rozgrywają się na cyfrowej scenie.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.