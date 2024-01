Decyzja SEC w sprawie spotu Ethereum ETF BlackRock przesunięta na marzec

Zarządzający aktywami BlackRock będzie czekać dłużej na decyzję SEC w sprawie swojego natychmiastowego wniosku o Ethereum po tym, jak organ regulacyjny przesunął werdykt o kolejne 45 dni. W zgłoszeniu złożonym 24 stycznia, dzień przed 25. terminem, SEC powołała się na potrzebę otrzymania dalszych komentarzy na temat proponowanej zmiany przepisów. SEC stwierdza,

Komisja uważa za właściwe wyznaczyć dłuższy okres na podjęcie działań w związku z proponowaną zmianą przepisów, aby mieć wystarczająco dużo czasu na rozważenie proponowanej zmiany przepisu i poruszonych w niej kwestii.

Przełożenie oznacza, że decyzji w sprawie spotu Ethereum ETF BlackRock należy spodziewać się w marcu. Analitycy uważają jednak, że decyzja może poczekać dłużej. Według analityka Bloomberga, Erica Balchunasa, SEC prawdopodobnie podejmie wspólną decyzję w sprawie wszystkich funduszy ETF na Ether, tak jak to miało miejsce w przypadku kasowych ETF-ów na Bitcoin. Analityk spodziewa się decyzji typu spot w sprawie ETF w sprawie Ethereum w maju, przy czym SEC będzie miała możliwość elastycznego wykorzystania kilku opóźnień w okresie 240 dni. Kolejne istotne dla SEC terminy to 23 i 24 maja w przypadku wniosków złożonych odpowiednio przez VanEck i Ark 21Shares. Terminy składania wniosków przez Grayscale i Invesco Galaxy upływają odpowiednio 18 czerwca i 5 lipca, a Fidelity – 3 sierpnia.

Mieszane oczekiwania co do spotowych ETF-ów Ethereum

Copy link to section

Choć rynek niewątpliwie z niecierpliwością będzie czekał na decyzję SEC, analitycy są podzieleni co do popytu na pierwszy z wielu produktów zapewniających inwestorom bezpośredni kontakt z drugą co do wielkości kryptowalutą na świecie. Dla dyrektora generalnego BlackRock, Larry’ego Finka, spotowe fundusze ETF Ether oferują bezpośrednią drogę do tokenizacji. Szef Coinbase Institutional twierdzi, że wielu klientów widzi wartość w produktach typu spot Ether. Analitycy wyrażają jednak sceptycyzm co do potencjalnego wykorzystania ETF-ów Ether, ponieważ wiele instytucji może zamiast tego preferować posiadanie rzeczywistych aktywów Ethereum. Raoul Pal, dyrektor generalny Real Vision, spodziewa się, że brak zysków ze stakowania funduszy ETF Ethereum będzie działał odstraszająco, co skłoniło instytucje do preferowania aktywów Ethereum.

Pojawiają się również pytania, czy SEC będzie czuła się komfortowo, zatwierdzając fundusze ETF Ethereum, tak jak miało to miejsce w przypadku kasowych ETF-ów Bitcoin. Przewodniczący SEC Gary Gensler dał do zrozumienia, że większość kryptowalut to kontrakty inwestycyjne i dlatego podlega przepisom dotyczącym bezpieczeństwa. Niemniej jednak regulator wykluczył Bitcoin z kontrowersyjnej klasyfikacji, nazywając go towarem. Kategoryzacja komplikuje potencjalne zatwierdzanie kasowych funduszy ETF na Ether, którym brakowało przejrzystości. W związku z tym przewodniczący Aktai, Bill Tai, nie oczekuje, że zatwierdzenie Ether ETF będzie proste.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza. Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.