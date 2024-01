Posiadacze optymizmu (OP) cieszą się zyskami pomimo niedźwiedzich akcji cenowych – szczegóły

Rynek kryptowalut powitał ten tydzień błędnym podejściem do kapitalizacji rynkowej wszystkich monet cyfrowych, która spadła o 5% do 1,5 biliona dolarów z 1,6 biliona dolarów. Do tej tendencji dołączył optymizm (OP), kończąc poprzedni tydzień spadkiem ceny o prawie 20%, osiągając w czasie prasowym wartość 2,83 USD.

OP 7D Chart on Coinmarketcap

Dane pokazują, że pomimo tendencji spadkowej cen ponad 85% posiadaczy programów operacyjnych cieszy się zyskami przy cenach bieżących.

Zwolennicy optymizmu cieszą się zwrotami pomimo spadków cen

Najnowsze dane IntoTheBlock pokazują, że 87% inwestorów Optymizmu należy do kategorii rentownych pomimo spadku cen OP w zeszłym tygodniu. To imponujący wskaźnik dla projektu, ponieważ wykazuje odporność lojalnych inwestorów, którzy potrafią poruszać się po zmienności rynku.

Source – IntoTheBlock

Co więcej, długoterminowa odporność inwestorów potwierdza ich pewność co do przyszłego rozwoju projektu.

Blockchain Optimism odnotował imponujący wzrost w ciągu ostatniego roku. Wdrożyła aktualizację Bedrock w dniu 6 czerwca 2023 r. Hardfork znalazł się wśród szczegółowych propozycji uruchomienia Superchain z wieloma platformami blockchain współdzielącymi jedno oprogramowanie w celu poprawy interoperacyjności i bezpieczeństwa.

Hardfork Bedrock miał na celu zmniejszenie opłat i czasu depozytu, zapewniając jednocześnie najwyższy poziom bezpieczeństwa. Optymizm odnotował znaczny wzrost transakcji i wolumenu po aktualizacji.

Odrodzenie sieci optymizmu

Dane pokazują, że w ciągu ostatnich kilku tygodni rozwiązanie do skalowania warstwy 2 odnotowało wiele transakcji na dużą skalę. Dane ITB pokazują, że 12 stycznia liczba ta wzrosła do 421, osiągając najwyższy poziom od roku. Ponadto liczba portfeli posiadających OP przekroczyła rynek 1 miliona. Liczba nowych adresów przyłączających się do sieci w ciągu ostatnich trzech miesięcy przekroczyła 1,34 tys. Wzmocniona aktywność użytkowników jest zwyżkowa dla tokena cyfrowego.

Co więcej, Optimism dołączył do 10 projektów z największą liczbą zobowiązań GitHub, co podkreśla wzmożoną aktywność programistów.

Ciągły rozwój blockchain w ciągu ostatniego roku utrzymał firmę Optimism pomimo szerokich wyzwań rynkowych, co przekłada się na imponujące zyski dla posiadaczy OP.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.