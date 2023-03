Essas 6 Pre-Sales cripto oferecem as melhores criptomoedas para se investir em 2023

Hoje em dia, as pre-sales de criptoativos são um dos melhores investimentos, devido ao alto potencial de retorno. Muitos novos projetos lançam seus tokens nesses eventos, oferecendo aos primeiros investidores uma chance única de obter grandes retornos dos seus investimentos.

Temos aqui as 6 melhores criptomoedas para se investir que estão em fase de pre-sale.

Metacade (MCADE)

EstateX (ESX)

Artyfact (ARTY)

MetaBlaze (MBLZ)

Fancythattoken (FANCY)

Minero (RIO)

1. Metacade (MCADE)

O Metacade oferece uma das melhores pre-sales e token cripto para se investir atualmente. O projeto será o primeiro arcade focado na comunidade e almeja fornecer a maior coleção de jogos online de arcade que pode ser encontrada na blockchain.

O arcade de metaverso pode ser a melhor criptomoeda para se investir, porque cada jogo de seu arcade terá recompensas financeiras integradas para os jogadores. Enquanto a maioria dos jogos de blockchain oferecem apenas uma experiência de jogo, o Metacade oferece uma seleção em expansão para os jogadores aproveitarem.

A pre-sale cripto do MCADE atraiu $8,2m em investimentos em apenas 14 semanas, fazendo desta uma das pre-sales de cripto mais quentes na Web3. A razão principal pela qual o MCADE é uma das melhores criptomoedas para se investir agora é que ele oferece diversas possibilidades de renda, que vão além do setor de jogos da plataforma.

O Metacade também recompensará os usuários por suas contribuições à comunidade, que podem incluir reviews de jogos, compartilhamento de alphas, e interação com outros membros. Ao recompensar os criadores de conteúdo com uma renda cripto, o Metacade está ajudando o nível geral de compartilhamento de conhecimento no espaço de jogos em blockchain.

Além disso, o Metacade está criando novos jogos para usuários da Web3. A mecânica de Work2Earn conectará usuários em busca de uma carreira em blockchain com empregos em algumas das melhores startups de cripto. Cada oportunidade de emprego no Metacade é paga, e pode ficar ótima no currículo de entusiastas de cripto. Com tantos recursos empolgantes, o Metacade é, sem dúvida, uma das melhores pre-sales cripto para se investir agora.

>>> Você pode participar da pre-sale do Metacade aqui <<<

2. EstateX (ESX)

O EstateX é um projeto revolucionário de blockchain que tem o potencial de mudar a indústria imobiliária, tornando-a mais acessível para usuários ao redor do mundo. Esse método de investimento “fractal” permite a qualquer um comprar uma parte de construções reais, com cada propriedade listada podendo ser comprada, vendida e negociada por lucro.

A pre-sale do ESX é uma oportunidade de investimento muito atraente que pode produzir grandes lucros em potencial por muito anos. Não apenas o EstateX combina o investimento imobiliário tradicional com tecnologia de ponta, como seu valor único está na capacidade de democratizar o acesso aos imóveis.

O EstateX é uma das melhores criptos para se investir agora e é a escolha perfeita para quem estiver querendo testar negociações imobiliárias “tokenizadas”. Ele pode vir a impulsionar o progresso em negociações imobiliárias online, e não deve ser desprezado por quem busca adicionar diversidade ao seu portfólio com um grande projeto de DeFi.

3. Artyfact (ARTY)

O Artyfact está elevando o nível dos jogos com sua mistura de gráficos incríveis, jogabilidade viciante e recursos revolucionários de GameFi. Ele é um dos primeiros projetos em blockchain a oferecer qualidade gráfica de jogos AAA e mundos virtuais imersivos, graças às suas baixas taxas de transação na Binance Smart Chain e capacidades gráficas do Unreal Engine 5.

Jogadores ao redor do mundo já estão cativados pelo demo de lançamento do Artyfacts lançado há pouco e estão ansiosos para explorar seu mundo na Web3. Com capacidades únicas na plataforma e retornos de longo prazo, não é surpresa que o Artyfact esteja em terceiro lugar entre as seis melhores pre-sales de GameFi, fazendo dele uma excelente oportunidade de investimento.

4. MetaBlaze (MBLZ)

O MetaBlaze chega em quarto lugar quando se fala das melhores pre-sales criptos em 2023. Ele oferece uma excelente oportunidade para os primeiros investidores por causa de sua experiência de GameFi ampla e imersiva, e um impressionante potencial de longo prazo. Não apenas seus gráficos fotorrealistas são impressionantes, mas os jogadores também podem ter suas próprias coleções de NFTs, graças à tecnologia de blockchain.

O jogo se passa em “Galaxia Blue” – um universo digital com muitos mistérios esperando para serem explorados enquanto os jogadores progridem na história e desenvolvem seus personagens. Ele é o lar de muitos inimigos que podem ser combatidos em troca de recompensas financeiras online – um incentivo que aumenta ainda mais o valor desta que já é uma das melhores pre-sales de cripto atuais.

Para melhorar ainda mais, o MetaBlaze está introduzindo diversas coleções de NFTs (incluindo MetaGoblin, MetaDwarf, MetaEfl, Metaork e MetaGonme) que oferecem únicas utilidades dentro do jogo. Os tokens MBLZ irão abastecer tanto as recompensas quantos os negócios no marketplace integrado da plataforma. O MetaBlaze é certamente uma pre-sale cripto com grande potencial e uma das melhores criptomoedas para se investir agora.

5. Fancythattoken (FANCY)

O Fancythattoken é um novo token sendo lançado pela I Fancy That Brand. Ele será usado para processar transações na plataforma através de uma carteira e uma corretora de criptomoedas especialmente projetadas.

O lançamento do Token FANCY virá acompanhado de diversos novos serviços de blockchain que ajudarão os detentores a otimizarem suas experiências na nova plataforma. Enquanto os usuários compram produtos imobiliários das ofertas da I Fancy That, a carteira cripto e corretora integrada forneceram uma experiência de usuário tranquila que permitirá a qualquer um fazer transações utilizando tecnologias descentralizadas.

Além disso, a I Fancy That oferecerá cartão de débito Visa. Os tokens FNCY poderão então ser gastos em lojas ao redor do mundo, pois os usuários poderão recarregar seus cartões de débito e gastar suas criptomoedas instantaneamente e com taxas baixas.

6. Minero (RIO)

O Minero é uma empolgante adição ao mercado cripto de GameFi, ficando no sexto lugar deste Top 6. Seus recursos únicos atraem jogadores com a oportunidade de obterem tokens RIOZ ao participarem de atividades de GameFi como comprar NFTs Miner, alugar armazéns e pagar por energia e outras utilidades.

Para ter sucesso, os jogadores precisam gerar o máximo de hash rate, o que requer estratégia e gestão de recursos. Além disso, o Minero funciona como uma plataforma real de mineração, onde os usuários podem minerar tokens RIO com recompensas cripto de GameFi, permitindo a eles reinvestir os tokens obtidos em ativos no jogo, enquanto oferece aos investidores a chance de investir em staking para ter uma renda passiva.

Por enquanto, os tokens RIOZ estão disponíveis apenas na fase de pre-sale, mas posteriormente eles serão listados em corretoras. No entanto, os usuários podem comprá-los diretamente do site do Minero.

Pre-sale cripto do Metacade: Uma das melhores criptomoedas para se investir em 2023

O Metacade tem um crescimento potencial enorme, com especialistas prevendo até 300x de ganhos nos próximos anos. Isso se deve principalmente a ele estar ganhando impulso o bastante para rivalizar com as maiores plataformas de GameFi na Web3, através de suas características únicas e as oportunidades que oferece aos usuários.

O token MCADE foi lançado por apenas $0,008 por token, e já aumentou para $0,0155. A pre-sale cripto sempre beneficia os que chegam primeiro, então certifique-se de entrar no barco e adquirir os tokens MACE logo, antes que os preços decolem.



