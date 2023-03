O Walmart (NYSE: WMT) obteve receita de US$ 164,1 bilhões no quarto trimestre, de acordo com os resultados de lucros anunciados na semana passada. Isso superou as expectativas dos analistas de US$ 159,7 bilhões e foi o maior trimestre em vendas já registrado para o Walmart nos Estados Unidos – arrecadando mais receita do que a Apple e a Home Depot juntas.

No entanto, embora essa batida de ganhos tenha sido música para os ouvidos dos investidores, as ações subiram apenas ligeiramente, já que a gigante do varejo diminuiu o entusiasmo com uma perspectiva mais fraca do que o esperado para o próximo ano, resumindo bem a encruzilhada em que a economia dos EUA se encontra.

O Walmart tem estado volátil nos últimos anos

As ações do Walmart têm estado relativamente fortes nos últimos tempos, apesar das dificuldades do mercado de ações como um todo. Embora a trajetória tenha sido ascendente, ela tem sido extremamente volátil. O gráfico abaixo mostra uma jornada difícil durante os anos de pandemia até 2023.

A volatilidade é particularmente notável quando se considera o tamanho do Walmart. A receita do rei dos supermercados de quase US$ 160 bilhões supera até mesmo o valor trimestral mais recente da Apple, de US$ 117,2 bilhões.

O valor de mercado do Walmart é seis vezes menor do que o da Apple em US $ 382 bilhões e, portanto, a comparação é boba, mas uma ação desse tamanho normalmente não oscila tão intensamente, especialmente uma que não é de tecnologia

Walmart alerta para estrada rochosa à frente

No entanto, a ação reagiu relativamente estável neste caso, um surpreendente afastamento do normal, especialmente considerando a queda dos lucros. Os investidores retiraram seu otimismo com base nas orientações dos executivos para o próximo ano:

O consumidor ainda está muito pressionado. E se você olhar para os indicadores econômicos, os balanços estão ficando mais finos e as taxas de poupança estão caindo em relação aos períodos anteriores. E é por isso que temos uma perspectiva bastante cautelosa no resto do ano CFO John David Rainey via CNBC

A dicotomia lucro/orientação resume bem a situação única em que o mercado se encontra. Por um lado, a inflação subiu para níveis vistos pela última vez na década de 1970, enquanto, por outro lado, existe o medo de que a desaceleração possa ser severa o suficiente para desencadear uma recessão.

O Walmart apontou para esse ambiente macro incerto por meio de expectativas atenuadas de crescimento de vendas para o próximo ano em comparação com as expectativas dos analistas, avaliando o impacto das taxas de juros cada vez maiores sobre a demanda na economia.

Em suma, a orientação está alinhada com o pensamento dos investidores e empresas em todo o espaço. Não é preciso ir muito longe, basta olhar para a loja de varejo Home Depot, que divulgou seus resultados no mesmo dia na última terça-feira.

A Home Depot alertou sobre uma desaceleração semelhante por vir, mas se saiu pior do que o Walmart com os ganhos perdidos. Na verdade, foi a primeira vez desde novembro de 2019 que a loja ficou abaixo das expectativas de receita da Wall Street, e as ações fecharam em queda de 7% no dia.