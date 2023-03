VÍDEO: GameFi – onde tudo deu errado e o que o futuro reserva?

Eles disseram que blockchain e jogos eram uma combinação perfeita. O único problema é que a partida ficou muito, muito feia no ano passado. O declínio do modelo play-to-win e a eliminação do capital do espaço criptográfico em geral atingiram o GameFi de maneira particularmente difícil.

Esta semana no podcast, entrevistei Russell Bennett, CEO da Metacade, para conversar sobre o estado da indústria de jogos blockchain. Metacade pretende fazer parte de uma segunda onda de projetos de jogos que, diz Russell, precisa aprender com os erros da primeira onda.

Conversamos sobre o que exatamente levou ao fracasso de tantos projetos de play-to-win no ano passado. O modelo era fundamentalmente falho, diz Russell, e não conseguiu se adaptar à medida que o ambiente criptográfico mudou.

Claro, o mercado de baixa como um todo foi um tópico inevitável, como tende a ser. Perguntei a Russell como é lançar um projeto em meio a este inverno criptográfico e as diferenças que ele está percebendo em relação ao ano passado.

Conversamos sobre os danos à reputação do espaço e se a indústria pode voltar aos trilhos daqui para frente. Discutimos os escândalos do ano passado (não precisamos citar nenhum nome) e como isso chegou aos jogos.

Também perguntei a Russell sobre tokens nativos e se o lançamento sem um era uma consideração – qualquer um que segue meu trabalho saberá que muitas vezes sou cético quanto à necessidade deles!

Abordamos como é ser um empreendedor no espaço e como o ambiente atual é intimidador. Lançar um negócio é difícil na melhor das hipóteses, mas o ambiente macro recente virou a economia mundial de cabeça para baixo. Acrescente a volatilidade da criptografia multiplicando isso por dez, e há muito o que falar aqui.

Também mencionamos regulamentação. Isso é uma consideração para o lançamento de projetos descentralizados no espaço, especialmente à luz dos desenvolvimentos recentes nos EUA (tchau tchau BUSD)?

Tem sido um ano de altos e baixos para todas as criptomoedas, mas nada mais do que para aqueles que operam em jogos. Em suma, esta foi uma discussão abrangente que tocou em todas as áreas do nascente setor de criptomoedas que é o GameFi, ao mesmo tempo em que conversou sobre o mercado criptográfico mais amplo e a direção futura de toda a indústria.