Muita coisa mudou desde que entrevistei o CTO do Tether, Paolo Ardoino, no podcast Invezz em outubro passado.

Apenas algumas semanas depois de conversarmos, o FTX entrou em colapso em um desenvolvimento que poucos esperavam. Em alguns dias, US$ 3,5 bilhões em Tether foram resgatados como parte de um colapso mais amplo nos mercados de criptomoedas. Mas para o Tether, tudo correu sem problemas.

Esta semana, Ardoino juntou-se novamente ao podcast para falar sobre como as coisas mudaram desde então, bem como uma variedade de outros tópicos no espaço sempre dinâmico da stablecoin.

Começamos conversando sobre Lugano, uma pequena cidade bonita na Suíça que está há um ano no Plano B, uma iniciativa que viu o Tether se unir à cidade para impulsionar a adoção de blockchain.

Paolo apontou as diferenças entre Lugano e El Salvador, onde o Bitcoin tem curso legal completo, mas, como escrevi quando visitei no ano passado, tem lutado um pouco na frente educacional.

Lugano é uma iniciativa menor, explicou Paolo, o que significa que pode ser desenvolvida e promovida mais facilmente. Em seguida, perguntei sobre como era fácil fazer com que os comerciantes adotassem o Bitcoin e o Tether como meio de pagamento – outra área em que El Salvador tem lutado.

Mas isso se ramificou em um tópico mais amplo sobre o mundo em desenvolvimento e o Bitcoin, bem como a força do dólar americano. Como compatriota europeu, Paolo está bem ciente do domínio do dólar americano.

Para certas nações em desenvolvimento, o dólar representa uma rota de fuga, e a discussão sobre o lugar do Tether em oferecer acesso ao dólar foi fascinante. Vou deixar você ligar os pontos, mas vamos apenas dizer que Argentina, Líbano, Venezuela e Turquia foram mencionados.

Além da discussão mais ampla sobre o Bitcoin e o mundo em desenvolvimento, também abordamos a controvérsia em torno das reservas do Tether, uma história que evidentemente frustrou Paolo.

Ele falou sobre como o Tether desdobrou todo o seu portfólio de papéis comerciais em nove meses, impressionantes US$ 30 bilhões. É uma quantia gigantesca, e também falamos sobre os bilhões de pedidos de resgate após os escândalos de criptomoedas no ano passado (algo com o qual os bancos de reservas fracionárias teriam, sem dúvida, lutado).

Paolo discutiu a reação da comunidade e a decisão de diminuir a exposição ao papel comercial em favor dos títulos do Tesouro. Perguntei a ele se essa alocação de T-bill (58% dos números mais recentes, embora isso possa ter mudado desde então) diminuiria se/quando as taxas caíssem novamente. A resposta de Paolo foi reveladora – eles são uma “equipe enxuta” que revelou um lucro de $ 700 milhões no quarto trimestre, enquanto o resto do mundo criptográfico reverberava com o colapso do FTX e, portanto, não precisa exatamente dos fortes rendimentos oferecidos no momento.

Paolo também falou sobre as críticas dirigidas a ele e ao Tether em comparação com CEOs “emocionantes” ou “mais legais”, como aqueles que chefiaram empresas como FTX, Celsius, Voyager Digital, para citar alguns. Claro, nenhum desses CEOs ainda está por aí – um ponto que Paolo fez questão de apontar.

Também abordamos a regulamentação e o fato de que a regulamentação dos EUA foi difícil recentemente. Perguntei a Paolo o que tudo isso significava para o Tether, com sede fora dos Estados Unidos. Seus pensamentos foram interessantes, já que o Tether recentemente ultrapassou uma participação de mercado de 50% pela primeira vez desde 2021 – especialmente como um compatriota europeu!

Este é um sabor do que tocamos, mas discutimos um monte de tópicos. É um momento muito interessante no mercado de stablecoin e na indústria de criptomoedas como um todo, então foi um bate-papo divertido.

Continue a conversa no Twitter com @InvezzPortal, @DanniiAshmore e @Tether_to.

