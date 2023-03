De acordo com o relatório de jogos mais recente da DappRadar, a atividade de jogos on-chain se recuperou de um 2022 “difícil” no início de 2023. Liderando o ímpeto estão os operadores habituais no setor de game-fi, principalmente Gala Games (GALA/USD), Axie Infinity (AXS/USD), Decentraland (MANA/USD), Floki Inu (FLOKI/USD), entre muitos outros.

Liderando a carga está o Floki, que subiu 380%, seguido pelo Wemix com 322%, já que o universo game-fi está mostrando sinais de alta de crescimento, pelo menos de acordo com um notável relatório de análise da indústria.

O espaço certamente é grande o suficiente para muitos jogadores conquistarem uma participação de mercado significativa. Os investidores devem considerar um portfólio diversificado de vários projetos, incluindo empresas estabelecidas e recém-chegadas como o Metacade, que buscam injetar um novo ar de frescor.

O Game-fi está posicionado para crescer

De acordo com o DappRadar, os dados on-chain apontam para um aumento de 1,31% na atividade de jogos em janeiro. Como um todo, havia 858.621 carteiras ativas exclusivas diárias (dUAW) e isso representou quase 50% de toda a atividade dapp.

Esses números permanecem relativamente pequenos em comparação com a indústria de jogos em geral, que atrai 2,69 bilhões de consumidores em todo o mundo. Na verdade, as estimativas de receita de jogos de US$ 170 bilhões em 2022 são cinco vezes maiores do que as vendas globais de bilheteria de filmes. Algumas estimativas apontam para uma indústria global de jogos no valor de US$ 470 bilhões até 2030.

Portanto, isso levanta a questão: qual o papel que a indústria de criptomoeda e blockchain desempenhará nas perspectivas de crescimento de jogos até o final da década?

De fato, vimos inovação, progresso e investimentos em tecnologia blockchain e criptomoedas que mostram que a indústria está jogando duro para competir com os videogames tradicionais. Vários eventos notáveis apenas em 2023 incluem:

Aquisição da Ember Entertainment pela Gala Games, que verá os jogos da Ember integrados ao blockchain de camada 1 da Gala.

Lançamento do jogo NFT da Square Enix.

O novo fundo de $ 100 milhões da Courtside Ventures que se concentra em parte em jogos.

O Metacade arrecada cerca de US$ 9,3 milhões em cinco rodadas de pré-venda.

Metacade parece se destacar

O Metacade se destaca de muitos de seus pares de jogos, pois oferece um pouco de tudo para todos. Notavelmente, é um projeto game-fi onde os jogadores podem participar de jogos play-to-earn à medida que evolui para um DAO completo em 2024. Isso dará à comunidade uma palavra a dizer na governança do projeto usando seu token MCADE nativo. Os jogadores poderão acumular tokens para concluir tarefas, jogar contra outros jogadores em sessões de PvP, escrever críticas e participar de eventos.

Com base nas bem-sucedidas rodadas de pré-venda do Metacade, podemos ver que o entusiasmo dos investidores por novos projetos não é apenas real, mas está crescendo. Como está agora, a sexta rodada de pré-venda precifica o token MCADE em US$ 0,017, representando um aumento notável de sua rodada beta, quando a moeda foi avaliada em US$ 0,008.

Os investidores que desejam participar da próxima rodada do Metacade devem fazê-lo antes das expectativas de que o preço continue subindo, à medida que o processo de pré-venda chega ao fim. É amplamente esperado que a moeda seja listada em algumas das principais exchanges de criptomoedas, incluindo Bitmart e Uniswap, e isso normalmente é um catalisador para o potencial de valorização.

Metacade entende as necessidades dos investidores: ‘fluxos de receita desde o primeiro dia’

Equilibrar a experiência do usuário com as preocupações dos investidores não é uma tarefa fácil, pois os dois geralmente entram em conflito. O que é bom para os investidores nem sempre é bom para os usuários, e o que é bom para os usuários nem sempre é bom para os investidores.

O CEO da Metacade, Russell Bennet, parece ter encontrado um equilíbrio onde pode abordar ambas as partes interessadas. Ao participar do podcast Invezz com Dan Ashmore, Bennet reconheceu muitos erros do passado, incluindo o lançamento de jogos abaixo do padrão no mercado para acompanhar o ritmo acelerado da indústria cripto em geral.

Desta vez, Bennet diz que está liderando a empresa como uma “plataforma voltada para a comunidade” por um período de dois a três anos. Ele diz:

Isso permite que nossos Metacaders façam realmente o que eles querem fazer, que é toda a parte social, que é muito baseada no fliperama. Essa é a marca e nossa posição de apoiar outros projetos é melhor do que tentar competir com um jogo semelhante.

Bennet explica ainda que o sucesso final do token não “funcionaria necessariamente sem planos realmente fortes sobre fluxos de receita”. Ele disse que o Metacade está focado em garantir que a moeda mantenha sua utilidade, e é aqui que os projetos rivais de game-fi não conseguiram chegar ao mercado, pois falharam em entender que a receita é uma “parte fundamental” do equilíbrio da economia do token.

Ele também disse no podcast:

Eu venho de um histórico de negócios, então os fluxos de receita desde o primeiro dia são a coisa mais importante.

Conclusão: Metacade e toda a indústria de game-fi parecem promissores

A indústria criptográfica teve seus altos e baixos nos últimos anos, o que significa que os investidores precisam ser seletivos, pacientes e aproveitar o espaço a longo prazo. Isso requer escolher um subsetor do universo criptográfico que mostrou sinais recentes de impulso e, em seguida, pesquisar se essas tendências são sustentáveis.

O setor de game-fi é aquele que provavelmente crescerá nos próximos anos. Mesmo que mostre taxas de crescimento semelhantes às da indústria de jogos tradicional da velha guarda, os investidores ainda devem conseguir sair na frente.

O que é necessário é que os investidores façam sua lição de casa adequada e avaliem o potencial de jogadores antigos e recém-chegados, como o Metacade. No caso do Metacade, o projeto atrai os jogadores e o histórico e a experiência do CEO deixam claro que uma taxa de retorno razoável para os investidores também faz parte de seu roteiro.