Qual cripto você deve comprar hoje? Os especialistas compartilham as 12 melhores criptomoedas para comprar agora

No bear market de 2022, vimos o mercado de criptoativos lutar contra um maremoto de colapsos de grandes nomes e as condições econômicas globais. Os primeiros sinais indicam que em 2023 começaremos a ter um certo alívio dessas condições, enquanto diversas criptomoedas vão começar a ter algum nível de recuperação das perdas sofridas nos últimos 12 meses.

Com a potencial recuperação do mercado se aproximando, essas são as 12 melhores criptos para comprar:

Metacade (MCADE) – Revolucionando o GameFi

Valor de mercado: $14.7m na pre-sale

O que é o Metacade?

O Metacade é um novo arcade online virtual que está revolucionando a maneira como os entusiastas de jogos acessam conteúdo, juntando estes jogadores com entusiastas de cripto em um hub único. O Metacade almeja construir o maior arcade play-to-earn (P2E) do mundo, abrindo o mundo da renda passiva para jogadores que podem lucrar enquanto jogam.

O empolgante whitepaper da plataforma delineia em detalhe a visão do Metacade, incluindo o sistema de recompensas aberto aos usuários, que se estende além das mecânicas de P2E de outros títulos. Por exemplo: os usuários são recompensados pelo esquema Create2Earn por postar conteúdo social na comunidade. Ao mesmo tempo, os detentores do MCADE podem investir seus tokens em staking como parte do Compete2Earn em troca de entrada para campeonatos online e sorteio de prêmios.

O verdadeiro atrativo do Metacade é que a plataforma atende todos os tipos de jogadores: desde os que querem desafiar a todos e chegar no topo dos rankings, até os casuais que querem vencer seus amigos em duelos.

Porque você deve considerar investir no MCADE

O MCADE é o utility token nativo que impulsiona todas as atividades na plataforma. A moeda tem grande utilidade e uma excelente economia de tokens, que devem empurrar o valor do MCADE para cima nos próximos meses e anos, quando o crescimento esperado se concretizar.

Talvez a razão mais interessante para investir no MCADE é que a plataforma quer acelerar o desenvolvimento do espaço geral da Web3 através do pioneiro esquema Metagrants, que recompensa desenvolvedores com financiamento cripto para apoiar a criação de novos jogos viciantes exclusivos e o programa Work2Earn, que abrirá oportunidades de carreira para a comunidade do MCADE no mundo do desenvolvimento cripto.

O potencial massivo do Metacade já atraiu muitos investidores durante sua pre-sale, gerando $14.7m em apenas 18 semanas. O preço atual de $0.02 parece subvalorizado, oferecendo aos primeiros investidores oportunidades incríveis para ter grandes ganhos em 2023.

Riscos de investir no MCADE

Existe um supply fixo de tokens MCADE disponíveis, e quando os excelentes recursos chegarem a uma audiência mais ampla, a demanda pelos MCADEs restantes irá disparar. Isso protege o Metacade da maioria dos riscos associados com investidores cripto. Entretanto, o MCADE não é imune a flutuações gerais nos mercados cripto.

AltSignals (ASI) – Líder de sinais de trading utilizando inteligência artificial (IA)

O que é o AltSignals?

O AltSignals foi lançado em 2017 e rapidamente se tornou um líder de mercado fornecendo sinais de trading em preços de criptomoedas e day trading cripto. A plataforma lançará sua moeda nativa ASI trazendo seus revolucionários sinais impulsionados por IA para o mercado.

O novo ActualizeAI combinará diversas tecnologias de IA para fornecer à sua comunidade de 52.000 membros acesso às informações de trading mais atualizadas. Utilizando o poder do aprendizado de máquina, modelagem preditiva e processamento de linguagem natural (NLP), o ActualizeAI vasculhará os mercados 24/7 para trazer a comunidade do AltSignals dados de mercados em tempo real para informar suas decisões.

Todos os detentores da moeda ASI terão acesso ao AI Members Club, que garantirá aos membros acesso antecipado a pre-sales lucrativas e oportunidades de trading nos mercados de criptomoedas.

Porque você deve considerar investir no ASI

A pre-sale do token ASI foi lançada em março a $0,012, representando uma das ICOs mais valiosas de 2023. Com o AltSignals já tendo o suporte de mais de 50.000 membros e uma nota de 4,9/5 no Trustpilot, ele é uma plataforma bem estabelecida que oferece enorme potencial de crescimento para os que investirem cedo no ASI.

O preço do ASI aumentará durante a pre-sale para $0,02274, e depois disso os recursos de IA serão conhecidos pelo público geral. A inteligência artificial (IA) terá um grande papel no futuro das plataformas cripto, e as plataformas que a utilizarem antes se beneficiarão imensamente. Isso faz do AltSignals uma das melhores criptos atualmente.

Riscos de investir no ASI

Investir em quaisquer projetos, principalmente os mais novos, sempre tem algum risco. Entretanto, com o ASI, esses riscos são minimizados pelo baixo valor da moeda na pre-sale, o que mitiga o risco de quedas substanciais de valores se os mercados criptos voltarem a cair. Com isso, as atuais condições de mercado bearish não têm o efeito deflacionário que têm em moedas mais estabelecidas.

Binance Coin (BNB): – Provedora de smart chain com o suporte de uma corretora centralizada

Valor de mercado: $48.1 bilhões

O que é a Binance Coin?

A Binance Coin (BNB) é uma das criptomoedas mais conhecidas hoje, e a Binance é a maior corretora centralizada de cripto, hospedando a maioria das transações globais. Mais recentemente, a Binance gastou muito tempo e dinheiro diversificando suas ofertas, produzindo sua própria blockchain (a Binance Smart Chain), abastecida pelo token nativo BNB.

A Binance Smart Chain avançou rapidamente graças ao suporte da Binance, e oferece um serviço de blockchain mais centralizado que seus concorrentes, como Ethereum, Cardana e Solana. O benefício desta oferta é o rápido tempo de resolução de blocos da Binance Smart Chain e baixas taxas (até $0,02) por transação.

Porque você deve considerar investir no BNB

A moeda BNB impulsiona tudo no ecossistema da Binance, incluindo a Binance Smart Chain. Os detentores da moeda também podem investir seus BNB em staking, obtendo a oportunidade de fazer seu dinheiro trabalhar para eles e também suportando as transações na plataforma. Com uma rota para o mercado segura, barata e energeticamente eficiente para os desenvolvedores, a moeda nativa BNB pode continuar crescendo e oferecendo retornos soberbos para os investidores.

De fato, a Binance Smart Chain está ajudando a estimular o crescimento em diversas indústrias da Web3, particularmente com um número cada vez maior de novos projetos escolhendo sua blockchain graças às transações baratas e suporte a smart contracts.

Riscos de investir no BNB

A Binance já tem grande valor de mercado. Embora sua entrada no mundo da blockchain seja atraente a investidores, isso aumenta o nível de concorrência. Isso aumenta o risco de desvalorização do BNB se os concorrentes o superarem na corretora ou mercados de blockchain, ou da volatilidade do mercado sumir com bilhões de valor da moeda.

Bitcoin (BTC) – A melhor moeda digital

Valor de mercado: $449.5 bilhões

O que é o Bitcoin?

Lançado em 2009, o Bitcoin é a criptomoeda original que continua a definir a indústria cripto. Ele continua desafiando as probabilidades, crescendo em popularidade e valor, tornando-se o termômetro pelo qual o restante do mercado cripto é medido.

O Bitcoin utiliza a blockchain para registrar e verificar transações. É um sistema de pagamento de indivíduo-para-indivíduo, que age sem interferência de uma autoridade central, como um banco, com todas as transações verificadas por uma rede de computadores conhecidos como nodes.

Existe um supply limitado de 21 milhões de Bitcoin, e essa escassez empurrou o preço do BTC ao longo dos anos. Assim como uma moeda digital, o Bitcoin também é comparado ao ouro digital, graças ao seu potencial de proteção contra a inflação.

Porque você deve considerar investir no BTC

O Bitcoin é a moda mais valiosa nos mercados cripto por uma margem considerável, e deve continuar assim no longo prazo. Com mercados de criptoativos ainda relativamente jovens, não há como saber o quanto eles podem crescer nos próximos anos.

Com o lugar do Bitcoin como maior moeda garantido, ele continua sendo uma das melhores opções para investidores buscando retornos, já que qualquer melhora nas condições de mercado causará um disparo no preço do Bitcoin.

Riscos de investir no BTC

O maior risco de investir no Bitcoin é que a moeda é um ativo negociável que não está ligado a stablecoins ou moedas fiduciárias importantes, como o USD. Atualmente, o Bitcoin não é regulamentado, e não há corpo central ajudando a manter seu valor. Se o mercado decidir que não há mais valor no BTC, a moeda pode não valer mais nada.

Ethereum – O maior provedor de blockchain

Valor de mercado: $198.5 bilhões

O que é o Ethereum?

A segunda maior criptomoeda em valor de mercado, o Ethereum é o maior provedor de blockchain para outros projetos criptos, hospedando diversos dApps (aplicativos descentralizados), incluindo projetos de DeFi, NFTs, corretoras e plataformas de GameFi. Ele utiliza tecnologia de blockchain e smart contracts para atender a uma enorme variedade de casos de uso.

Depois de muito tempo com o caro, lento e ineficiente mecanismo de consenso proof-of-work, o Ethereum reagiu aos seus concorrentes ao transicionar para um modelo de proof-of-stake, utilizando o token ETH para validar transações. Enquanto isso aprimora significativamente o serviço de blockchain do Ethereum, mais lançamentos estão agendados para 2023 para afastar ameaças de concorrentes que oferecem maior escalabilidade e menores taxas de transação que o Ethereum.

Porque você deve considerar investir no ETH

O lugar do Ethereum como líder de mercado e como provedor de blockchain pode ser fortalecido no médio a longo prazo, particularmente com mais gigantes globais utilizando a rede como base para suas incursões no mundo cripto.

Enquanto o Ethereum continuar cumprindo suas promessas de atualizar sua blockchain, oferecendo taxas mais baratas, maior capacidade e transações mais rápidas, haverá espaço para que seu grande valor de mercado continue aumentando.

Riscos de investir no ETH

Uma das maiores forças do Ethereum, seu grande valor de mercado, também é um de seus maiores riscos. Projetos com grande valor de mercado geralmente tem crescimento mais lento que projetos mais novos e com menor valor. Os investidores, portanto, podem ter retornos mais limitados em investimentos no ETH do que em outros provedores de blockchain.

Filecoin (FIL) – Melhor criptomoeda de compartilhamento de arquivos

Valor de mercado: $2.6 bilhões

O que é o Filecoin?

O Filecoin é uma rede descentralizada de armazenamento que busca competir com gigantes globais como Amazon, Google e Microsoft – e o “quase monopólio” deles, no âmbito de soluções de armazenamento centralizadas.

A solução descentralizada do Filecoin permite que arquivos sejam armazenados online com segurança sem precisar de um provedor centralizado para permitir o compartilhamento simplificado de arquivos entre usuários aprovados. Os benefícios para usuários são significativos, com soluções escalonáveis de armazenamento disponíveis por uma fração do custo de um provedor centralizado.

O projeto fornece incentivos econômicos para os usuários que seguirem as regras e gerencia quase 500 petabytes de dados para seus clientes, tornando-o uma criptomoeda líder em armazenamento de arquivos na Web3 no mercado.

Porque você deve considerar investir no FIL

O token nativo FIL é um excelente exemplo de criptomoeda que está atendendo a uma necessidade do mercado cripto. Praticamente todos os casos de uso do Filecoin são muito atraentes. Esse nicho, e seu relativamente baixo valor de mercado, garante muito espaço para crescimento nos próximos anos, fazendo do FIL um dos melhores investimentos criptos atuais.

Os investidores ganham muita utilidade quando compram FIL, fazendo dele uma opção de investimento mais atraente que outras moedas com maior valor de mercado. Isso faz dele uma das melhores moedas de Web3 atualmente.

Riscos de investir no FIL

O Filecoin é uma moeda relativamente nova, e isso traz um certo nível de volatilidade que em projetos mais estabelecidos. Muitos investidores vão esperar antes de investir no FIL, até que a tecnologia esteja mais garantida e mais usuários aproveitem as vantagens do armazenamento no Filecoin. Até isso acontecer, existe o risco que a confiança no Filecoin diminua, levando a uma considerável perda de valor.

Chainlink (LINK) – Melhor cripto para dados on-chain

Valor de mercado: $3.7 bilhões

O que é o Chainlink?

O Chainlink é um projeto cripto que utiliza seu token nativo LINK para incentivar seus nodes a fornecer transparência e habilitar acesso a dados externos para smart contracts. Essa funcionalidade é cada vez mais importante para a comunidade cripto, especialmente em apps descentralizados, e tem sido central para a Chainlink firmar mais parcerias, quando comparado a outros projetos.

Contando com alguns dos melhores fundamentos cripto no mercado, o token é hospedado na blockchain do Ethereum. Ainda assim, é fácil interagir com outras chains, permitindo aos desenvolvedores transferirem dados de forma simples.

Porque você deve considerar investir no LINK

O número crescente de projetos buscando uma parceria com o Chainlink para ter acesso a maiores níveis de dados de blockchain e aumentar a transferência de smart contracts está fazendo da tecnologia do Chainlink algo quase que obrigatório. Os casos de uso crescentes para esta tecnologia mostram que deve haver espaço para crescimento do valor de mercado do projeto.

Além disso, o Chainlink está lançando a capacidade de staking para os detentores do token LINK, permitindo a eles obter recompensas cripto enquanto validam e garantem a segurança de transações na rede. Essa é outra vantagem do Chainlink e adiciona valor à sua proposição de investimento.

Riscos de investir no LINK

Embora o Chainlink seja um projeto bem estabelecido com excelentes casos de uso, particularmente em sua parceria com o SWIFT, o Chainlink corre o risco de ser ultrapassado por concorrentes, com a luta por parcerias em TradFi se intensificando. A saturação de mercado é outro risco potencial ao valor do LINK nos próximos anos, o que significa que o Chainlink precisa estar sempre se aprimorando para se garantir como uma das melhores criptos para se investir.

Ripple (XRP) – A melhor criptomoeda bancária

Valor de mercado: $19.2 bilhões

O que é o Ripple?

O Ripple é uma criptomoeda estabelecida no setor financeiro que foi lançada em 2012. Ele utiliza a plataforma RippleNet com protocolos descentralizados e permite pagamentos internacionais. Ele almeja se estabelecer como um rival de longo prazo ao padrão SWIFT, que é o sistema de transações internacionais usado mundialmente.

Para isso, o Ripple tem o apoio de diversas instituições financeiras renomadas, incluindo o Bank of England, Bank of Canada, e Santander, que se impressionaram com a velocidade e baixos custos das operações do Ripple. Com o token nativo XRP permitindo um grande volume de transações globais a baixos custos, o Ripple é um projeto com grande potencial que pode se globalizar rapidamente.

Porque você deve considerar investir no XRP

O Ripple é, atualmente, o foco de um processo da US Securities and Exchange Commission (SEC), focando na validação do XRP como um projeto de finanças descentralizadas. Embora o processo tenha mantido os preços abaixo de outros projetos de DeFi, o apoio contínuo de nomes financeiros globais é um grande ponto a favor do Ripple.

Isso faz do XRP uma oportunidade de investimento potencialmente lucrativa se o processo for favorável a ele. O resultado do processo é esperado mais tarde em 2023, fazendo o momento atual perfeito para os investidores adicionarem as moedas XRP ao seu portfólio por baixos preços, antes dele explodir em valor nos próximos meses.

Riscos de investir no XRP

Por outro lado, é claro que o XRP tem o risco de colapsar – ou no mínimo perder muito valor se a ação da SEC for bem sucedida e o Ripple sofrer maior regulamentação. Os investidores têm de pesar os prós e contras antes de decidir se o XRP vale o risco.

Dogecoin (DOGE) – Melhor moeda meme para se investir

Valor de mercado: $10.8 bilhões

O Dogecoin se estabeleceu como a moeda meme original e foi lançada como um antídoto divertido à seriedade do Bitcoin. A piada ficou séria nos últimos anos com o Dogecoin subindo para as 10 maiores criptomoedas por valor de mercado, ganhando um apoio de renome do CEO da Tesla e do Twitter, Elon Musk.

Muitos, incluindo Musk, acreditam que o Dogecoin pode se tornar uma forma de pagamento alternativa e fornecer serviços de validação de smart contracts em breve. Um dos pontos positivos do Dogecoin é sua grande, amigável e simpática comunidade online, que cria um espaço online agradável e seguro para explorar o mundo das criptos.

Porque você deve considerar investir no DOGE

O DOGE “performou” espetacularmente bem para um projeto com tão pouca utilidade. Além disso, o apoio de um dos empreendedores mais ricos e influentes ajudou a reputação do Dogecoin. Entretanto, a maior razão para investir no DOGE é que, com alguns poucos avanços técnicos, se abre um conjunto de novos casos de uso para a moeda.

Com o apoio de grandes nomes e uma comunidade apaixonada o apoiando, o céu é o limite para o DOGE se ele decidir expandir para além de uma moeda meme.

Riscos de investir no DOGE

Moedas memes têm um histórico de volatilidade durante mudanças no mercado, e o DOGE não é exceção. Com pouca evidência do desenvolvimento do ecossistema Dogecoin, um supply ilimitado de tokens tendo impacto deflacionário no valor e muito pouca utilidade, a falta de progresso do DOGE é sua maior ameaça.

Shiba Inu (SHIB) – Criptomoeda meme no Ethereum

Valor de mercado: $6.8 bilhões

O que é o Shiba Inu?

O Shiba Inu é uma moeda meme inspirada no Dogecoin, que criou uma comunidade dedicada de apoiadores. Diferentemente do DOGE, o Shiba Inu mostra sinais concretos de aumentar a utilidade do seu token SHIB, tentando ser um token de governança e construir uma infraestrutura que permita aos usuários investir moedas em staking em seu app de DeFi.

Isso fez diversos investidores experientes reconsiderarem o valor do SHIB, especialmente graças à sua performance durante o inverno cripto de 2022. Depois de se sustentar durante o bear market, o SHIB está estabelecido como um dos 20 maiores projetos cripto em valor de mercado.

Porque você deve considerar investir no SHIB

Os membros da comunidade do SHIB dizem que o valor da moeda SHIB está subvalorizado, particularmente levando em conta que ele se distancia de ser uma simples moeda meme e está construindo utilidade. Eles argumentam que o valor do SHIB continua baixo, mesmo com o aumento do valor de mercado.

O Shiba Inu se beneficia da segurança fornecida por ser construído na blockchain proof-of-stake do Ethereum, o que significa que a confiança em sua solução pode aumentar, levando a um aumento de valor.

Riscos de investir no SHIB

Em contraste com a confiança mostrada pelos fãs do Shiba Inu, os céticos apontam o fato de que é difícil remover o estigma de moeda meme. Embora o Shiba Inu tenha esperança que sua mudança para uma DeFi irá remover essa classificação, ainda não está claro que os investidores e o mercado concordam com isso.

Cardano (ADA) – Rede blockchain escalonável

Valor de mercado: $12.6 bilhões

O que é a Cardano?

A Cardano é uma blockchain construída pelo co-fundador do Ethereum, Charles Hoskinson, como resposta a alguns problemas do Ethereum, como altos custos de transação, baixa capacidade e falta de escalabilidade. O resultado é uma blockchain com muita pesquisa científica, que tem se esforçado para resolver esses problemas.

A arquitetura de dois níveis da Cardano permite à Cardano Settlement Layer (CSL) hospedar dApps e à Cardano Computation Layer (CCL) se concentrar em processar transações. Consequentemente, as velocidades de transações são melhores, os custos mais baixos. Assim, a Cardano consegue processar muito mais transações por segundo que o Ethereum.

Porque você deve considerar investir na ADA

A previsão de escalabilidade de blockchain é um requerimento para muitos projetos cripto, velhos e novos. Tendo isso, a Cardano construiu uma base fiel de apoiadores desde seu lançamento. Ela é uma das blockchains de layer-1 mais ativas para dApps, e hospeda projetos desde moedas meme até soluções de DeFi.

Apesar das recentes atualizações do Ethereum, a Cardano continua sendo uma das melhores opções para escalabilidade, custo, e velocidade no mercado, deixando-a pronta para expandir no setor de blockchain.

Riscos de investir na ADA

Existem algumas ameaças ao preço da ADA no horizonte, mais notadamente a falta de desenvolvimento e o lançamento previsto de novos recursos no Ethereum que podem desafiar o status da Cardano como uma das plataformas de blockchain mais flexíveis.

Solana (SOL) – Protocolo de blockchain de layer-1 próspero

Valor de mercado: $8.5 bilhões

O que é a Solana?

A Solana é um provedor de blockchain de layer-1, que se propõe ser como um “desafiador” à dominação do Ethereum. Em contraste com a Cardano, a maior diferença da Solana para o Ethereum é o seu uso pioneiro do consenso de proof-of-history junto com proof-of-stake.

Isso fornece transparência adicional à validação das transações, tendo se mostrado ser mais rápido, barato e energeticamente eficiente, e com muito mais capacidade transacional que outros provedores de blockchain.

Porque você deve considerar investir na SOL

A moda nativa SOL impulsiona a plataforma da Solana e tem ajudado a Solana a ser a plataforma ideal para os setores de metaverso e mercado imobiliário digital. Embora o Ethereum tenha o maior valor de mercado, a Solana é uma alternativa atraente para novos projetos que buscam o melhor custo benefício para iniciar seus projetos.

À medida que novos projetos amadurecem, os investidores podem esperar que o preço da SOL aumente enquanto o valor de mercado passe pela marca de $10 bilhões.

Riscos de investir no SOL

Uma das maiores questões que impedem a Solana de passar a Cardano como maior rival do Ethereum como provedor de layer1 são os baixos níveis de conectividade de rede. Diversas quedas de sistema foram relatadas, com o sistema parando diversas vezes para manutenção. Quanto mais essas questões continuarem, maior será o impacto na capacidade da SOL de alcançar novas alturas.

Conclusão: Qual a melhor cripto para comprar agora?

Embora ainda seja o começo de 2023, esse pode ser o ano onde muitos dos projetos mais estabelecidos voltam a entregar bons retornos aos seus investidores. No entanto, um novato, o Metacade, parece pronto para “performar” melhor que seus concorrentes mais estabelecidos, com um grande potencial e seu baixo preço na pre-sale já atraindo milhares de investidores.

Com a enorme utilidade da moeda MCADE, boas e lucrativas propostas aos investidores, e o potencial de liderar o setor de GameFi por anos, é fácil ver porque os analistas estão indicando que o MCADE será a moeda com melhor performance em 2023.

Perguntas Frequentemente Respondidas (FAQs) Sobre Criptoativos

O que são criptomoedas?

Criptomoedas são moedas digitais que são verificadas através do uso de criptografia. Isso permite uma transação segura de valores na blockchain, com a validação de uma rede de computadores. As criptomoedas podem ser negociadas online através de corretoras e são geralmente descentralizadas, o que significa que não são controladas por um corpo central como um banco ou governo.

O que é uma pre-sale cripto?

Conhecida como Initial Coin Offering (ICO), uma pre-sale cripto permite que novos projetos arrecadem fundos vendendo sua moeda a um seleto grupo de investidores a um preço fixo e reduzido. Os fundos arrecadados suportam o desenvolvimento do projeto e recompensam os investidores com lucros potenciais quando a moeda é listada em corretoras cripto.

Qual cripto irá explodir em 2023?

Novos projetos cripto têm maior chance de explodir em 2023, levando em conta seu valor de mercado reduzido em relação a projetos estabelecidos. O Metacade e o AltSignals são exemplos excelentes de novos projetos de criptomoedas que podem recompensar os investidores até o final de 2023 e nos anos seguintes.

Qual cripto comprar agora para o curto prazo?

O Metacade é um projeto que pode produzir excelentes resultados de curto prazo, devido ao seu supply fixo de tokens e baixo preço na pre-sale. O ASI também parece uma opção muito boa para investidores buscando retornos de curto prazo, graças ao seu uso de tecnologia de IA.

Qual cripto tem o maior potencial de longo prazo?

Os mercados cripto estão evoluindo rapidamente, com novos projetos surgindo regularmente. Entretanto, investidores pensando no longo prazo podem ter grande sucesso com os excelentes planos do Metacade para estar na vanguarda do GameFi por muitos anos.

Qual é a melhor criptomoeda para se investir em 2023?

O melhor projeto de criptomoeda para se investir neste ano é o que oferece preços baixos mas com o maior potencial. Novos projetos como o Metacade e AltSignals são exemplos ideais de excelentes investimentos criptos em 2023.

