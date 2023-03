Escrevi muito sobre minhas dúvidas em relação ao valor da web3 e do metaverso, e o hype em torno do espaço.

Embora alguns discordem disso, não há dúvida de que o ano passado foi muito difícil para o espaço em geral. Escândalos como o espiral da morte de LUNA e o colapso de Celsius no verão passado serviram para abalar o mercado de criptomoedas como um todo. E isso sem mencionar o fim do FTX.

Mas a atividade continua dentro do espaço. Para obter uma visão sobre como os fundadores permanecem desafiadores e determinados a seguir em frente, entrevistamos o CEO da empresa web3 VUCA Digital, Pan Lorattawut.

Invezz (IZ): Você pode começar nos contando um pouco sobre você?

Pan Lorattawut (PL): Meu nome é Pan Lorattawut e atuo como CEO da VUCA Digital, que alimenta o CROWN Token Project. Eu me envolvi com a VUCA quando entrei para sua controladora, a T&B Media Global, em 2019.

Minha formação é em serviços financeiros – trabalhei anteriormente em uma empresa de consultoria de investimentos de serviço completo – e, portanto, supervisiono os investimentos, ativos digitais, estratégia e desenvolvimento de negócios da VUCA. Meu trabalho em trad-fi e fintech me atraiu naturalmente para a órbita de DeFi e Web3.

IZ: Em sua experiência, como as visualizações do espaço metaverso/web3 mudaram no ano passado?

PL: Algumas instituições apontaram os problemas que o espaço Web3 experimentou no ano passado como uma razão para não confiar nele ou considerá-lo uma farsa. Mas muitos usuários individuais e clientes em potencial ainda estão muito interessados no blockchain, no metaverso e na criptomoeda, e novos adotantes estão entrando no espaço todos os dias.

As pessoas acreditam no potencial do mundo virtual e em como isso vai impactar nossas vidas e nossos negócios. Alguns podem relutar em ser o primeiro a adotar, mas não querem ficar para trás. A questão agora não é ‘isso é real?’ mas ‘como vamos adotar essa tecnologia em nosso modelo de negócio?’ e ‘será que a adoção generalizada virá mais cedo do que pensávamos originalmente?’

IZ: É um desafio inovar em um ambiente macroeconômico difícil?

PL: Na verdade, não é mais um desafio do que em tempos mais prósperos. De qualquer forma, como empreendedor, você precisa ser tenaz, ter uma ideia original que se destaque da concorrência e saber como se conectar com as pessoas certas.

Pode haver menos financiamento disponível do que em um mercado mais otimista, mas você ainda estaria competindo por esses recursos de qualquer maneira. Um mercado difícil é um momento para uma empresa construir, desenvolver e avaliar a forma como seu capital é administrado.

IZ: Como um mercado em baixa afetará a indústria de criptomoeda daqui para frente?

PL: A criptografia está em seu ciclo de expansão e queda. À medida que mais má conduta é exposta e o mercado atinge um ponto baixo, os preços atingem o fundo do poço. Os investidores devem então ser capazes de separar melhor os bons projetos e plataformas com fundamentos e credibilidade dos mais fracos.

Em uma escala mais ampla, um mercado em baixa afeta a confiança das pessoas nas criptomoedas. Eles acham que um ativo cujo valor flutua dramaticamente é muito volátil para ser viável a longo prazo e para ser incorporado à economia.

O que estamos aprendendo é que temos que empregar essas moedas e ativos da maneira certa, na hora certa. Compreender em quais indústrias incorporá-las e em quais segmentos demográficos atrairá, garantirá a credibilidade e estabilidade a longo prazo da criptomoeda, seja em um mercado de baixa ou de alta.

IZ: Qual é a atitude geral em relação às criptomoedas na Ásia?

PL: A criptografia é amplamente adotada na Ásia e ainda está crescendo. A grande população jovem é um grupo nativo e conhecedor de tecnologia, muito aberto a experimentar coisas novas. As gerações mais velhas também estão se tornando mais abertas e dispostas a experimentar criptomoedas e ativos digitais.

No início, o aspecto especulativo dominou o mercado. E mesmo depois de algumas tempestades, a criptografia ainda está aqui, os empreendedores ainda estão desenvolvendo projetos e os VCs ainda estão investindo neles. A visão em relação à criptografia agora é mais sobre seus negócios reais e oportunidades de crescimento.

Os projetos da Web3 na Ásia são impulsionados pela demanda de usuários finais e vários setores de negócios – serviços financeiros, entretenimento, saúde, varejo e comércio eletrônico, por exemplo. Essas são indústrias de rápido crescimento que também buscam usar a tecnologia blockchain em seus negócios.

A distribuição de poder, participação da comunidade, maior utilidade, recompensas e benefícios são atributos que sustentam o crescimento da indústria Web3.