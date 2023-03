As 12 Melhores Criptomoedas Para Investimento em Staking em 2023 para Lucros Sólidos

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

O staking pode ser uma estratégia de investimento lucrativa no longo prazo. Existem muitas opções que ajudam a maximizar retornos e fazer o investidor ganhar renda passiva, incluindo blockchains proof-of-stake e diversos aplicativos descentralizados (dApps).

Leia logo abaixo tudo sobre algumas das melhores criptomoedas para staking em 2023, para os investidores que buscam ganhar uma renda passiva:

1. Metacade (MCADE)

O que é o Metacade?

O Metacade é uma plataforma abrangente de GameFi que oferece uma vasta seleção de jogos de arcade aos usuários. Todos os jogos na plataforma tem recompensas financeiras integradas, pois o Metacade é uma experiência infinita de play-to-earn que combina jogabilidade divertida com recompensas financeiras.

Este arcade do metaverso oferece muitos métodos diferentes de renda cripto. O Work2Earn conecta usuários a oportunidades de emprego, o Compete2Earn recompensa jogadores com cripto por participarem de campeonatos de eGaming no arcade, enquanto o Create2Earn recompensa usuários por suas contribuições à plataforma.

Os jogos no arcade de metaverso podem ser jogados de forma casual ou competitiva, permitindo oportunidades infinitas de obter recompensas de staking do MCADE. Os usuários podem fazer staking diretamente no site, o que gera um retorno automático e ajuda a maximizar o potencial de recompensas.

Razões para fazer staking com MCADE

O MCADE é uma nova plataforma de GameFi que lançou recentemente uma pre-sale bem-sucedida. A pre-sale está na fase final, garantindo aos primeiros participantes uma oportunidade única de se envolver com um projeto cripto com grande potencial em sua fase inicial.

O staking gera renda passiva além do possível retorno sobre os investimentos, o que pode fazer do staking de MCADE uma das oportunidades mais lucrativas da Web3 graças ao seu potencial de crescimento.

O preço do MCADE será de $0,02 na fase final da pre-sale. Existem tokens limitados disponíveis antes do MCADE ser lançado em corretoras de ativos digitais, fazendo da pre-sale a oportunidade perfeita para comprar com a perspectiva de retornos significativos.

2. AltSignals (ASI)

O que é o AltSignals?

O AltSignals é uma plataforma de trading online bem-sucedida que suporta 50.000 usuários desde o lançamento em 2017. O indicador proprietário do projeto, o AltAlgo™, tem produzido sinais de trading com uma taxa de precisão de 70% desde o lançamento, com o AltSignals ajudando traders de todos os níveis de experiência a navegarem pelos mercados cripto.

A plataforma está aumentando seu “kit de ferramentas” com o uso de inteligência artificial (IA) para garantir uma maior precisão. O novo kit de ferramentas, chamado ActualizeAI, oferecerá aos investidores uma vantagem única enquanto negociam no mercado, pois consegue prever a movimentação futura de preços analisando grandes quantidades de dados do mercado.

Os detentores do token ASI terão acesso ao ActualizeAI e poderão se juntar ao AI Members Club, que fornece acesso a campeonatos de trading exclusivos e oportunidades de investimento inicial. O ASI também pode ser usado em staking diretamente na plataforma para obter renda passiva, maximizando retornos.

Razões para fazer staking com o ASI

O ASI é um empolgante novo token que pode revolucionar como as pessoas negociam nos mercados de criptoativos. A combinação de inteligência artificial e blockchain tem grande potencial, significando que o AltSignals está bem posicionado para o futuro.

O token ASI tem uma economia de tokens deflacionária e ampla utilidade na plataforma. O staking de tokens ajuda a gerar renda passiva além de garantir acesso a ferramentas de trading impulsionadas por IA, que podem produzir um nível significativo de demanda eventualmente.

3. Ethereum (ETH)

O que é o Ethereum?

O Ethereum (ETH) é uma blockchain descentralizada projetada para a criação de aplicativos descentralizados (dApps). O Ethereum foi a primeira blockchain completa de Turing, onde os desenvolvedores podem programar smart contracts para automatizar transações.

O Ethereum utiliza a Ethereum Virtual Machine (EVM) para construir e lançar smart contracts, usando a linguagem de programação Solidity. Isso permite aos desenvolvedores criarem aplicativos customizados e ativos digitais, incluindo tokens fungíveis e não fungíveis (NFTs).

Em seu cerne, o Ethereum é uma rede de computadores distribuídos. A rede recentemente mudou para um mecanismo de proof-of-stake, no qual qualquer um pode se tornar um node validador fazendo staking de 32 ETH. Isso ajuda a suportar a infraestrutura da rede, pois ela depende de provedores independentes de poder computacional para as transações.

Usuários com menos de 32 ETH podem delegar seus tokens para uma seleção de validadores. Isso garante a todos os stakers renda passiva. As melhores recompensas de staking são geradas durante a validação, onde as gas fees (taxas de gás) são garantidas aos validadores que propõem o próximo bloco de transações.

Razões para fazer staking com o ETH

O Ethereum é uma das melhores criptomoedas para staking em 2023, porque a recente migração para o proof-of-stake tornou a rede mais eficiente. Sendo a segunda maior criptomoeda por valor de mercado, o Ethereum está garantido para o futuro e pode suportar um tráfego enorme sem comprometer performance ou segurança.

As recompensas obtidas por staking variam entre 7 e 14 por cento. O processo de staking é simples – qualquer um pode fazer staking de tokens ETH conectando-se a carteiras cripto para pools populares como a Lido. Todos os delegados ganham recompensas proporcionais à sua parte nas pools, e não há valor mínimo necessário.

4. Cardano (ADA)

O que é a Cardano?

A Cardano é uma blockchain de proof-of-stake que conta com seu token nativo, a ADA, para manter a rede segura. Ela é um projeto de código aberto que qualquer um pode se juntar; entretanto, existem barreiras de entrada significativas para ser um validador. Para ter uma alternativa mais barata, os usuários podem delegar qualquer valor de ADA para ser um “node delegado”, e com isso começar a ganhar recompensas em ADA.

A Cardano foi projetada para ser uma alternativa de alta velocidade e baixo custo para outras blockchains. Ela é uma das primeiras redes a popularizar o mecanismo de proof-of-stake, pois a maioria das anteriores utilizavam algum protocolo proof-of-work (PoW). Exemplos incluem Dogecoin, Litecoin e o Ethereum antes do “The Merge”, com capacidade reduzida em comparação ao proof-of-stake.

O mecanismo de proof-of-stake melhora a escalabilidade e a velocidade de confirmação de bloco. Como não depende de hardware caro ou grandes custos de energia para mineração, os protocolos PoS são mais baratos, sem comprometer a segurança. O protocolo é mantido seguro através de desincentivos financeiros onde nodes mal intencionados ou defeituosos perdem seus tokens em stake.

O processo de staking com a Cardano é simples e permite que qualquer um ganhe renda passiva. Os detentores do token podem fazer staking, o que pode ser feito delegando o ADA. A percentagem de ganho para staking de ADA é aproximadamente 4,5%, tornando-a um dos melhores projetos cripto para staking na Web3

Razões para fazer staking com ADA

A Cardano tem planos ambiciosos para ser um líder na indústria de smart contract. Ela está lançando uma solução de escalabilidade de layer-2 chamada Hydra que aumentará a capacidade da blockchain para 1 milhão de transações por segundo (TPS). Embora a capacidade real será menor, esse aumento fará ela ter uma das melhores performances na Web3.

A Cardano é uma das melhores criptomoedas para staking e sua capacidade de suportar dApps a torna uma opção atrativa para programadores e usuários. Todos os ativos investidos em staking geram juros graças ao protocolo de proof-of-stake da Cardano, o que faz dela uma grande opção para renda passiva.

5. Solana (SOL)

O que é a Solana?

A Solana é uma plataforma de blockchain de alta performance projetada para escalabilidade. A blockchain usa um protocolo de consenso único que combina proof-of-stake com proof-of-history. Isso a permite processar um grande número de transações com curtíssimo tempo de finalidade de bloco.

Os dApps na Solana são construídos usando Rust, permitindo aplicativos mais complexos quando comparados a Solidity. A rede é, portanto, uma infraestrutura segura que pode suportar aplicativos descentralizados em escala similar a redes centralizadas. Os dApps são rápidos e seguros, pois o objetivo principal da Solana é permitir a distribuição de aplicativos de DeFi e ativos digitais em escala global.

A tecnologia da Solana provou-se capaz de lidar com até 50k transações por segundo em sua rede principal, fazendo dela uma das blockchains mais rápidas. Os detentores da moeda podem investir em staking as moedas e validar transações através de carteiras compatíveis com a Solana, como Phantom. Essa carteira cripto é popular, mas outras carteiras que suportam o staking de SOL são Sollet e Solflare.

Razões para fazer staking com SOL

A Solana suporta a criação de outros ativos digitais graças à sua funcionalidade de smart contract. Isso levou a um aumento do número de tokens, dApps e usuários para as blockchains que se beneficiam de transações instantâneas. Todas as taxas de transação na rede são pagas em SOL, que são usados para gerar renda passiva para validadores e delegados.

A Solana é uma das melhores plataformas para staking porque a rede deve crescer significativamente nos próximos anos. Isso deve produzir mais recompensas aos stakers quando validam transações devido ao alto tráfego na plataforma. A Solana é, sem dúvida, uma das melhores criptos para staking em 2023.

6. Algorand (ALGO)

O que é o Algorand?

O Algorand é um “ledger” público descentralizado, impulsionado pela tecnologia de blockchain. Ele foi projetado para levar posse digital de ativos as massas resolvendo o trilema da blockchain, que afirma que uma rede de computação distribuída geralmente precisa sacrificar segurança, escalabilidade ou descentralização para operar.

O protocolo de Proof-of-Stake Puro (PPoS) permite à blockchain cumprir os três requerimentos no trilema da blockchain sem sacrificar performance. Ele é uma rede altamente escalonável que suporta staking e tem emissões negativas no processo de validação.

A criptomoeda do Algorand é o ALGO, usado para pagar taxas de transação na rede. Os detentores do ALGO podem usar seus criptoativos para participar em decisões da rede, pois o Algorand é governado por uma Organização Autônoma Descentralizada (DAO).

Razões para fazer staking com ALGO

Qualquer um pode ganhar recompensas de staking delegando 1 ALGO para validadores de bloco. O Algorand tem baixas barreiras de entrada, pois 1 ALGO vale, atualmente, apenas $0,21. Como uma blockchain sem necessidade de permissão, os usuários podem contribuir para pools de staking de forma rápida, fácil e barata.

Contribuir para pools de staking não é o único benefício. O ALGO também é uma das melhores moedas para staking disponíveis porque tem grande potencial. Ele é um dos protocolos de blockchain mais avançados, sendo seguro, escalonável, descentralizado, energeticamente eficiente e suporta o desenvolvimento de dApps.

7. Polkadot (DOT)

O que é a Polkadot?

A Polkadot, ou DOT, é uma plataforma de multi-chain, feita para permitir interoperabilidade e escalabilidade entre outras blockchains. Ele conecta redes blockchains isoladas para que as transações possam se mover entre elas, criando uma “internet de blockchains”.

Como um protocolo de layer-0, a Polkadot age como solução cross-chain que pode ser integrada por layers-1 compatíveis com EVM, como Ethereum, Avalanche, Binance Smart Chain e mais. O protocolo depende de staking, permitindo aos detentores do DOT obterem renda passiva garantindo a segurança da rede.

Qualquer um pode obter recompensas de staking através do Polkadot, fornecendo um mínimo de 1 DOT para nomination pools. Alternativamente, seus usuários precisam de um mínimo de 292.96 DOT para ser um node nominator completo. Investir Polkadot em staking é um processo simples que ajuda os usuários a maximizarem seus lucros.

Razões para fazer staking com DOT

O Polkadot é uma das 20 maiores criptomoedas por valor de mercado e uma das melhores criptos para staking. Não apenas o empréstimo cripto com Polkadot ajuda a proteger a rede e verificar transações, mas o DOT também é uma das moedas com maior recompensas de staking.

Investir em staking o DOT pode ser uma boa oportunidade de investimento, pois os nominator e nominator pools podem obter 14% de renda anualmente. Obter recompensas com o Polkadot é simples, e os investidores podem maximizar seus retornos de longo prazo trancando seus tokens como garantia por certos períodos.

8. Quint (QUINT)

O que é o Quint?

O Quint é um aplicativo descentralizado que almeja reduzir a distância entre as blockchains e o mundo real. Os fundadores são empreendedores seriais que criaram uma plataforma central onde os usuários podem fazer staking dos tokens QUINT para obter recompensas passivas, incluindo NFTs e experiências no mundo real.

Os usuários podem entrar nas Luxury Raffle Pools para obter uma diversos prêmios, incluindo NFTs do Bored Ape Yacht Club e relógios de diamantes. O projeto eleva o conceito de renda passiva, garantindo aos stakers do QUINT recompensas inigualáveis enquanto protegem a plataforma com as moedas em staking.

O APY no Quint também pode ser auto-composto, o que ajuda os usuários a maximizar seus retornos. Esse processo funciona sacando recompensas em tokens e as reinvestindo em staking na plataforma, ajudando a gerar uma renda percentual maior com o tempo.

Razões para fazer staking com QUINT

O QUINT é uma plataforma popular de staking que oferece um conjunto único de recompensas aos usuários. O projeto foi lançado em 2022 e ainda é uma opção promissora para quem busca as melhores criptos para staking para recompensas DeFi.

9. Avalanche (AVAX)

O que é a Avalanche (AVAX)

A Avalanche é uma rede blockchain avançada que pode processar transações financeiras em alta velocidade. O inovador protocolo utilizado pela Avalanche é uma das mais seguras soluções de criptografia na Web3, enquanto também oferece compatibilidade com dApps e baixas taxas de rede.

A Avalanche suporta EVM, o que significa que dApps criados no ecossistema do Ethereum podem ser empregados na Avalanche com mudanças do código fonte mínimas. A Avalanche é uma tecnologia inovadora e uma das blockchains mais utilizadas no mundo.

Os usuário podem fazer staking na Avalanche para o processo de validação de transações. Isso pode ajudar os usuários a maximizar o retorno em seus investimentos cripto, pois o token nativo da rede, o AVAX, fornece retornos razoáveis para staking cripto.

Para se tornar um node validador na Avalanche, os usuários precisam investir em staking 2000 tokens AVAX, aproximadamente $33.000 em moeda fiduciária ou moedas USD como o Tether. Para usuários sem os fundos necessários, a Avalanche suporta a delegação de staking com um mínimo de 25 AVAX.

A Avalanche também é lar de um conjunto de aplicativos DeFi graças à sua habilidade em suportar smart contracts. Plataformas como Trader Joe e Yield Yak são métodos populares de staking em outros ativos digitais para o ecossistema Avalanche, permitindo aos usuários obterem renda e maximizar seus retornos passivos.

Razões para fazer staking com AVAX

A Avalanche é um protocolo de blockchain líder que pode gerar retornos significativos em longo prazo. Ao combinar retornos em moeda fiduciária com retornos em AVAX, os usuários podem gerar renda da mesma quantia de posses cripto.

Ao permitir aos usuários fazer staking de diversas maneiras, a Avalanche é certamente uma das plataformas mais abrangentes para staking. O AVAX pode ser comprado nas melhores corretoras cripto, e os usuários podem trocar o token por diversos ativos de staking utilizando corretoras descentralizadas como a Pangolin.

10. Tezos (XTZ)

O que é o Tezos?

O Tezos (XTZ) é uma rede de blockchain descentralizada projetada para suportar smart contracts e dApps. Ela se destaca de outras blockchains por causa de sua característica de “self-amendment”, que permite se adaptar a mudanças no protocolo sem precisar de um fork, como outras blockchains. Alguns forks notáveis de blockchain incluem o Bitcoin Cash, Ethereum Classic e Ethereum PoW.

Fazer staking no Tezos ajuda a verificar as transações por conta do seu protocolo proof-of-stake. O token nativo, o XTZ, é usado em uma variedade de atividades na blockchain e todos os custos de transação são pagos aos usuários pelo seu staking.

Os tokens XTZ podem ser usados para votar nos aprimoramentos de protocolo e pagamento de taxas para integração de dApps. O Tezos é um protocolo de blockchain inovador e bem conhecido no espaço cripto, que oferece muitas das mesmas funções que redes alternativas mas com transações mais rápidas e baratas.

Investir em staking no Tezos é conhecido como “Baking”. Os usuários podem fazer “Auto-Bake”, ou delegar esse processo. O “Auto-Baking” requer 8000 tokens XTZ ao preço atual de $1,10, tornando-o mais barato que redes como o Ethereum ou Avalanche. Os usuários também podem delegar qualquer valor de XTZs para bakers, tornando este um investimento bastante acessível.

Razões para fazer staking com XTZ

O XTZ é uma das 100 maiores criptomoedas em valor de mercado e deve aumentar de valor nos próximos anos. Ele oferece um processo de delegação simples para minimizar barreiras de entrada e maximizar a descentralização da rede, o que faz dela uma das melhores criptos para staking em 2023.

11. Polygon (MATIC)

O que é o Polygon?

O Polygon (MATIC) é uma rede de Layer-2 que torna simples construir aplicativos descentralizados (dApps) escalonáveis para o ecossistema do Ethereum. O projeto fornece infraestrutura para a construção de aplicativos de alta performance que contam com um grau impressionante de escalabilidade, enquanto oferecem o mesmo nível de segurança que um layer-1 do Ethereum.

A rede é, atualmente, a maior solução escalonável de layer-2 para o Ethereum, e tem inspirado diversas novas layers-2 como Arbitrium e Optimism. Fazer staking no Polygon é extremamente simples, com os usuários podendo visitar o site do Polygon e começar a obter recompensas passivas automaticamente ao conectar sua carteira cripto.

Os usuários podem contribuir para pools de validação com apenas 1 MATIC, que atualmente custa cerca de $1,20. Investir moeda em staking garante acesso automático a recompensas de token MATIC que são pagos quando as transações de bloco são confirmadas. Ao tornar o processo de staking barato, o MATIC garante total descentralização e barreiras de entrada mínimas.

Razões para fazer staking com MATIC

O Polygon é uma solução líder de blockchain que pode ajudar a aumentar a escalabilidade do Ethereum – o maior ecossistema de dApps na Web3. O SDK do Polygon permite aos desenvolvedores transportarem dApps compatíveis com EVM de forma rápida e eficiente, fazendo dela uma tecnologia extremamente útil que pode suportar múltiplas blockchains.

Investir em staking o MATIC é simples e barato, e pode gerar mais de 10% de renda anual. Isso o torna uma das melhores moedas para staking na Web3 para se ter uma renda passiva, pois os usuários podem começar com apenas 1 MATIC.

12. Cosmos (ATOM)

O que é o Cosmos?

O Cosmos (ATOM) foi projetado para conectar o espaço entre diferentes blockchain, tornando mais fácil e eficiente para desenvolvedores construírem projetos na rede. O Cosmos pode ser utilizado por mais de 100 blockchains independentes, tornando-o uma das soluções tecnológicas mais valiosas para interoperabilidade de blockchain.

O Cosmos também fornece ferramentas para ajudar os desenvolvedores a construir aplicativos de multichain, pois os protocolos permitem a redes diferentes para se comunicarem sem problemas. Os tokens podem ser enviados por diferentes chains que têm suporte do Cosmos, desde que a rede seja ligada ao dApp sendo utilizado.

O ATOM age como um incentivo para manter a performance e confiabilidade da rede Cosmos, pois os usuários podem obter recompensas passivas investindo seus tokens em staking na chain. O ATOM pode ser investido em staking através de carteiras quentes como o Metamask e frias como o Ledger para obter até 10% de renda percentual anual (APY)

Razões para fazer staking com ATOM

O ATOM é uma das melhores moedas de staking na Web3 graças ao seu alto APY. A blockchain também é uma solução integral para interoperabilidade de blockchain, o que se imagina ser uma barreira crucial para a adoção global. Como o Cosmos pode enviar tokens por redes diferentes sem comprometer a segurança, o token ATOM pode ser um investimento muito lucrativo.

Ao investir em staking o ATOM, os usuários podem maximizar seus retornos de longo prazo. Isso faz dele uma das melhores criptomoedas para recompensas cripto, pois retornos passivos de 10% podem ajudar a multiplicar o lucro se o token se valorizar.

Quais os benefícios de fazer staking?

Um dos principais benefícios de staking incluem recompensas financeiras automáticas. Essas recompensas de staking podem ser obtidas em adição ao retornos de investimentos, o que o torna uma escolha rentável para investidores de longo prazo.

Os stakers geralmente ganham direito de voto em projetos governados por DAOs. Fazer staking representa ter algo investido, onde os fundos dos detentores de tokens são usados diretamente para suportar a plataforma na qual investiram. Isso torna o processo de staking um aspecto central para obter descentralização.

Quais os riscos de fazer staking?

Um dos maiores riscos de fazer staking para blockchains de proof-of-staking é o processo de slashing. Os protocolos de proof-of-stake são mantidos seguros por desincentivar práticas maliciosas, então nodes maliciosos ou defeituosos podem perder acesso ao que investiram em staking.

Para staking em aplicativos customizáveis, os riscos principais são solvência e segurança. Se a plataforma for hackeada, os tokens investidos em staking podem ser perdidos. Se o projeto se tornar insolvente, os tokens perdem seu valor, e os tokens investidos em staking também se desvalorizam.

Onde posso fazer staking?

Existem diversos métodos de staking suportados por diferentes tipos de plataformas de blockchain. Alguns exemplos incluem:

Corretoras centralizadas como a Binance ou Crypto.com

Configurar um node validador com equipamento especializado

Juntar-se a pools descentralizadas como Lido para o Ethereum.

Qual a Melhor Criptomoeda para se Investir Agora?

Um dos melhores tokens de staking para comprar agora é o Metacade. O projeto começou a ganhar impulso antes do lançamento público de seu token, que deve produzir uma movimentação de preço significativa para o novo token MCADE.

O Metacade se diferencia de outras plataformas de GameFi, pois oferece uma vasta seleção de diferentes experiências em um único lugar. Ele também oferece diversas oportunidades de lucro cripto, renda passiva para stakers e direito de voto para detentores do token MCADE.

Perguntas Frequentemente Respondidas (FAQs) Sobre Criptoativos

Qual a melhor cripto para staking?

Existem diversas formas de staking, incluindo validação, delegação e obtenção de renda. Os tokens também podem ser investidos em staking diretamente em plataformas como o AltSignals e o Metacade, ambos grandes métodos para gerar retorno passivo.

Posso perder cripto investindo em staking?

Sim, existem riscos envolvidos no processo. A maioria dos usuários tem riscos limitados envolvidos com validação e delegação, desde que o validador mantenha-se estável e o provedor seja honesto.

Existem mais riscos com staking de custódia, pois o processo depende de um membro externo centralizado em vez de smart contracts. Alguns fracassos de alto nível incluem FTX, Celsius Network e BlockFi em meses recentes, pois a insolvência do gerenciamento fez os usuários perderem acesso aos fundos.

O staking é lucrativo?

O staking cripto pode ser altamente rentável, pois combina retorno de investimentos com renda passiva. Isso pode multiplicar o retorno de longo prazo de seu investimento.

Dá para investir qualquer criptomoeda em staking?

Muitas criptos que subscrevem ao padrão ERC-20 de token podem ser investidas em staking, enquanto criptomoedas mais antigas como o Litecoin, Bitcoin e Dogecoin não podem ser investidas em staking.

