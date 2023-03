Novos projetos de criptomoedas em ICO – Motivos para comprar estas 15 criptomoedas agora

A melhor hora para se investir em um projeto é no estágio ICO. Todo investidor sabe que chegar cedo em um projeto basicamente garante grandes retornos ao longo do desenvolvimento, e o público cripto começa a se inteirar.

Quais são as melhores criptomoedas ICO para lucrar em 2023?

Achar a ICO mais garantida a trazer grandes lucros pode ser difícil, é essencial saber todos os aspectos de um projeto para determinar seu potencial de sucesso.

Felizmente para investidores, há uma grande amplitude de especialistas cripto constantemente revisando o mercado por oportunidades e, segundo eles, estes são alguns dos projetos mais prováveis a crescerem em 2023:

1. Metacade (MCADE) – Dominando a revolução do GameFi

O que é o Metacade?

O Metacade é um novo projeto que busca se posicionar como o coração do movimento GameFi. A equipe do projeto lançou um white paper incrivelmente bem recebido recentemente que mostra, em detalhes, os planos ambiciosos da equipe do Metacade para mudar a forma que jogadores apreciam o hobby de jogar.

Com o grande louvor dos especialistas da indústria de criptoativos sobre o projeto, não é de se surpreender que a pre-sale tenha sido movimentada. O incrível número de investidores correndo para adquirir seus MCADEs por preços baixíssimos causou um aumento de $12.7m no total arrecadado em apenas 17 semanas.

O carro-chefe do ecossistema Metacade é o maior arcade play-to-earn (P2E) já criado. O escopo do projeto garante que o Metacade vai conseguir abranger uma ampla parte da comunidade gamer existente ao oferecer muitos tipos diferentes e variados de experiências de jogos.

Esse escopo também é notado no design extensivo de recompensas do projeto, com usuários não apenas ganhando por atividades realizadas, mas também por outras ações que melhoram a experiência do usuário no ecossistema – como o compartilhamento de alphas ou a criação de análises bem feitas.

O projeto utiliza o token MCADE como a moeda da plataforma. Conforme a base de usuários vai crescendo, também cresce a pressão de compra do token MCADE. Com opções de staking incentivando o investimento no token, o MCADE vem se tornando a melhor ICO já criada.

2. AltSignals – A melhor ICO para sinais de trading de alta qualidade

O que é o AltSignals?

O AltSignals traz uma incrível ICO com uma entrega recorde de sinais de trading para seus 50.000 usuários. Ele agora está usando sua pre-sale ASI para testar os limites do possível. O AltSignals já se estabeleceu como um gigante da área de sinais de trading, com seu produto AltAlgo™ tendo recebido excelentes notas, com mais de 1.500 sinais entregues com uma taxa de sucesso impressionante de 64%.

O time anunciou o desenvolvimento da ActualizeAI – aproveitando as últimas abordagens em machine learning, como aprendizagem por reforço e processamento de linguagem natural (NLP). O produto está pronto para revolucionar as expectativas sobre provedores de sinais de trading.

O token ASI será a chave para o acesso antecipado da experiência ActualizeAI. Também permitirá aos seus portadores acesso ao exclusivo AI Members Club e outras funcionalidades. Estes portadores terão informações privilegiadas sobre as próximas ICOs mais promissores, recomendações de especialistas, e mais.

3. ASTL – A melhor ICO para mineração

O que é a ASTL?

O projeto ASTL permite que usuários invistam em mineração de tokens, já que é difícil começar a minerar cripto sozinho devido aos grandes custos de investimento inicial. Justamente, a maioria de companhias de mineração são fundadas por grandes capitalistas, com várias delas chegando ao ponto de oferta ao público.

Isso mostra que a plataforma ASTL aborda uma necessidade do mercado, com investidores podendo adicionar mineração ao seu portfólio sem precisar investir em equipamentos caros. O time mapeou cuidadosamente a estrutura de mineração mais lucrativa. Investidores em potencial podem se tranquilizar sabendo que a companhia adapta suas ações de infraestrutura conforme os preços mudam.

4. Brickken – Melhor investimento para títulos

O que é o Brickken?

O Brickken é um projeto inovador que permite usuários criarem títulos em forma de tokens, permitindo que companhias arrecadem fundos emitindo títulos na plataforma para vendê-los diretamente à usuários ou mercados secundários.

Esse é um grande exemplo de como a tecnologia blockchain pode gerar inovação empresarial. Com usuários podendo definir o suprimento de tokens e outras configurações de sua oferta, a plataforma permitirá aos usuários lucrarem com o crescimento obtido do dinheiro arrecadado.

É provável que mais cedo ou mais tarde veremos a primeira oferta pública de uma companhia que arrecadou fundos por uma oferta de token Web3, e a campanha ICO do Brickken é uma forma excelente de investir em Web3 no geral.

5. Moovy – O melhor dos próximos ICOs para drive-to-earn

O que é o Moovy?

O Moovy é um ICO de jogos, que busca movimentar um novo modelo de jogos cripto baseado em drive-to-earn (dirija para ganhar). Ao se envolver com o universo Moovy, os jogadores poderão projetar e construir um carro baseado em NFT e progredir em uma série de tarefas para avançar na árvore de talentos.

Ele se junta a outros projetos de criptomoedas focados nos entusiastas de carros. Se conseguir capitalizar o enorme mercado de jogos automotivos, pode ver uma forte valorização ao longo do tempo conforme sua capitalização de mercado total aumenta.

Embora o Moovy só figure em poucas listas de especialistas sobre os melhores ICOs, ele ainda assim pode obter retornos razoáveis se conseguir alguma tração.

6. Dogeliens – O melhor token digital divertido

O que é o Dogeliens?

Dogeliens é um novo projeto de criptomoeda meme que lançou um ICO para arrecadar capital e desenvolver seu universo focado na diversão.

Dogeliens usa o token digital DOGET como a forma principal de pagamento em seu ecossistema e espera se desenvolver com o tempo. Uma das principais áreas de foco é educar aqueles que são novos no mundo das criptomoedas, e talvez veremos cursos pagos na plataforma no futuro.

Suponha que o conteúdo cubra informações suficientes e permita que os usuários aprendam sobre smart contracts, tokens virtuais, ativos digitais, capitalização de mercado e outros tópicos importantes de cripto. Nesse caso, a demanda poderá aumentar o valor do token ao longo do tempo.

7. ALINK AI – A melhor oferta inicial de moedas para IA

O que é a ALINK AI?

A ALINK AI está utilizando a tecnologia blockchain para tomar o mundo da IA generalizada e torná-lo acessível, juntando-se a uma onda de projetos usando tokens para cumprir casos de uso de IA. Os tokens dos investidores são usados para permitir um mercado de dados e treinamento como serviço. Dado o enorme aumento do interesse em IA desde o lançamento do ChatGPT, podemos ver a ALINK AI se beneficiar da atenção.

Uma das outras características importantes do ecossistema é a capacidade dos usuários de disponibilizar diferentes modelos de aprendizado de máquina, outra área que pode ganhar tração.

8. Vivi – O melhor projeto de ICO de entretenimento

O que é o Vivi?

O Vivi é um projeto de entretenimento que investidores iniciais esperam retornos significativos. Com a plataforma visando o colossal mercado de publicidade, ela estabeleceu objetivos ambiciosos.

Embora o empreendimento e o fundo tenham detalhes limitados sobre a implementação técnica que pretendem seguir, ficou claro que a ambição é dar aos usuários o poder de ganhar mais atenção nas mídias sociais que o seu conteúdo captura normalmente. O processo de compra é semelhante a outros projetos de ICO e usa o método de conexão de carteira do site para sua venda de tokens.

9. Dogodoge – Melhor oferta inicial de moeda do meme Shiba Inu

O que é o Dogodoge?

O Dogodoge é um projeto de criptomoeda “meme”, que se baseia no sucesso dos projetos Dogecoin e Shiba Inu. Já foi deixado claro que, juntamente com os memes, os tokens DOGODOGE oferecerão muita utilidade. Os tokens estão planejados para serem usados na exchange DogoSwap para liquidez e também para comprar NFTs Dogodoge.

Embora o Dogodoge entre em um mercado lotado, ele tem ambições elevadas. Com os tokens planejados para fornecer mais do que apenas diversão e espírito comunitário, o preço dos tokens DOGODOGE pode ter alguma pressão de compra devido à popularização ao longo do tempo.

10. RenQ Finance – Melhor ICO cross-chain

O que é a RenQ Finance?

A RenQ Finance propôs criar uma solução cross-chain para o mundo fragmentado do DeFi, permitindo que os usuários troquem tokens em muitas cadeias diferentes por meio da exchange multi-cadeia da RenQ Finance.

A função primária dos tokens RENQ são os poderes de governança e transparência que eles oferecem aos detentores. Os tokens RENQ são essenciais para votar em propostas para o desenvolvimento do ecossistema RenQ Finance e podem servir a propósitos mais amplos à medida que a plataforma avança, como liquidez.

O projeto se manteve fiel às suas raízes Web3. Ao adotar a abordagem descentralizada de governança, é provável que seja popular entre os puristas cripto que desejam testar os limites que a governança descentralizada (usando tokens) pode fornecer.

11. Ecoterra – A melhor ICO para o mercado de compensação de carbono

O que é a Ecoterra?

Ecoterra é uma criptomoeda ecológica que espera impulsionar ações climáticas positivas através do aplicativo Ecoterra. O aplicativo permite que os usuários ganhem tokens ECOTERRA pelas ações positivas que tomarem para reciclar. Ele ainda apresenta um mercado de compensação de carbono, onde os usuários podem gastar seus tokens ECOTERRA.

O projeto oferece soluções amigáveis ao planeta e espera capturar parte do desejo corporativo de se envolver com o meio ambiente, especialmente com o crescente foco em ESG. Mesmo uma pequena fatia do mercado empresarial daria um grande impulso no preço dos tokens ECOTERRA devido à pressão de compra que ela apresentaria.

12. Artyfact – A melhor ICO para gráficos de jogos AAA

O que é o Artyfact?

O Artyfact é um empreendimento GameFi focado em experiências de qualidade AAA dentro do espaço play-to-earn.

A plataforma usa tokens ARTY para governança e recompensas, então a equipe da Artyfact afirma que provavelmente haverá constante pressão ascendente de compra nos tokens. Isso pode significar que os detentores podem ver retornos à medida que o número de usuários aumenta.

Após uma ICO bem-sucedida, a equipe da Artyfact está buscando desenvolver sua experiência de jogo com incentivos que focam na qualidade da jogabilidade, para tentar garantir que o projeto veja crescimento em popularidade ao longo do tempo.

13. JournArt – O melhor para arte de nicho NFT

O que é JournArt?

Journart é um projeto focado em NFT que busca ocupar um nicho no mundo cripto ao mintar e vender artes de dog-girl como NFTs.

O projeto tem um extenso cronograma e pode ver algum crescimento caso a arte seja bem recebida pela comunidade em geral, principalmente quando o projeto se beneficia da velocidade, segurança e baixas taxas de transação da Binance Smart Chain.

Embora o mercado de NFT tenha estagnado recentemente após o boom na alta de 2021, ainda há um interesse duradouro na tecnologia e é difícil prever quais tokens terão sucesso à medida que avançamos em direção à próxima alta do mercado – mas JournArt poderia ser um deles.

14. Rocketize – Melhor ICO para memes não animais

O que é o Rocketize?

Rocketize é um projeto de moeda meme que buscou conquistar uma posição no espaço de moedas meme, concentrando-se no espaço em vez dos temas animais mais comuns.

A chave para o sucesso das moedas meme muitas vezes é garantir que elas tenham um estilo atraente, e é claro que Rocketize tem um design muito limpo e eficaz. Caso a equipe decida ampliar a gama de atividades, Rocketize deverá ser capaz de mudar de direção de forma eficaz por estar na Binance Smart Chain. Adicionar outro smart contract seria extremamente fácil caso qualquer outra utilidade seja desejada mais tarde.

15. NeurSwap – Melhor ICO para modelos de linguagem de criptomoeda

O que é o NeurSwap?

O NeurSwap é um projeto de fundadores de IA que buscam alavancar as melhorias na tecnologia de IA para dar vida a casos de uso de criptomoeda. A plataforma tem a ambição de cobrir muitas áreas diferentes, desde um chatbot habilitado para criptomoedas até um gerador de NFT.

O NeurSwap é outra plataforma que poderia ver o crescimento do interesse no setor de IA impulsionar um aumento no preço do token digital nativo NEUR. Se o empreendimento conseguir se estabelecer com valor real ao mercado devido aos seus lançamentos técnicos, poderá se sair bem.

Comprando um token em uma Oferta Inicial de Moedas (ICO)

O que procurar em um ICO

Investir em um ICO pode ser assustador se você nunca o fez antes, e saber o que você deve considerar é fundamental para obter o máximo de seus investimentos. Aqui estão algumas das principais áreas nas quais você deve pensar com certeza.

Considerações legais

Com uma quantidade crescente de escrutínio nos EUA da Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio, não há dúvida de que cada vez mais projetos estão tomando o cuidado necessário para estarem alinhados com as diretrizes estabelecidas pela Comissão.

Sempre vale a pena verificar o site da comissão para obter as orientações mais recentes, para que você possa ter a tranquilidade de que seu investimento potencial está em conformidade com os requisitos legais, que podem abranger desde o site até o white paper.

Economia de tokens (Tokenomics)

Certificar-se de que a economia de tokens é favorável também é fundamental ao analisar o ICO para um novo ativo digital. Uma das maneiras de ter certeza do valor dos novos tokens que você adquiriu é verificando se há uma oferta fixa de tokens ou um meio de se manter à frente da inflação por meio de um mecanismo como o staking.

Dê uma lida no white paper

Um white paper do projeto deve ter as informações necessárias sobre como os empreendimentos cripto fornecerão valor e no que o dinheiro será gasto caso o empreendimento tenha sucesso na vendas de tokens.

Termos e parcerias

Compreender os termos de um ICO é um passo crucial, pois ajuda os investidores a entenderem o papel que a propriedade do token lhes permite desempenhar no desenvolvimento do projeto. Isso pode variar muito dependendo do projeto, então sempre deve ser revisado.

As parcerias são outra área-chave que pode indicar a inércia e o progresso que outros ICOs fizeram. Se outros projetos de criptomoeda já estão interessados ​​o suficiente para formar uma parceria, pode ser um sinal positivo.

Como saber quando novas moedas são lançadas?

Se um ICO é novo, é mais provável que seja apresentado em várias redes sociais e agregadores populares de ICOs diferentes. É importante observar que é preciso cautela com um ICO encontrado nas redes sociais, e sinais como não ter um site, devem ser considerados um alerta vermelho.

As vantagens das ICOs

A principal vantagem de investir em uma ICO é permitir que os investidores tenham acesso a startups de blockchain. Normalmente, investir em uma empresa privada é difícil para investidores comuns e, em vez disso, é reservado para empresas de capital de risco. Mas com as ICOs, investidores prospectivos podem comprar muito cedo e ter a chance de ver retornos enormes.

Investir em uma ICO também é uma maneira fantástica de usar seu dinheiro de investimento na construção de uma empresa privada. Empresas que levantam dinheiro por meio de ICOs geralmente fornecem um alto nível de comunicação à sua comunidade.

As desvantagens das ICOs

Uma ICO é uma forma incrível para as empresas levantarem dinheiro, e pode significar que os investidores vejam retornos enormes ao longo do tempo. No entanto, uma desvantagem de investir em ICOs é a possível demora para que uma empresa cresça o suficiente para ver retornos significativos sobre o investimento, e é por isso que garantir que a ICO tenha um bom custo-benefício é uma parte importante da avaliação de uma ICO antes do investimento.

Conclusão – Qual é a melhor ICO para investir agora?

O Metacade é um investimento tão convincente que não há dúvida de que continua sendo a melhor ICO disponível agora. Com o desenvolvimento provavelmente acelerando nos próximos meses, os detentores de MCADE podem ver um retorno incrível sobre seu investimento à medida que o ecossistema cresce e a popularidade do token aumenta.

Perguntas Frequentemente Respondidas (FAQs) Sobre Criptoativos

O que são criptomoedas?

Criptomoedas são ativos digitais que usam criptografia para garantir e verificar transações e controlar a criação de novas unidades. Ao contrário das moedas tradicionais que são apoiadas por governos, as criptomoedas são descentralizadas e operam independentemente de autoridades centrais. Elas permitem que indivíduos transfiram fundos de forma segura e anônima através de fronteiras sem a necessidade de intermediários como bancos ou processadores de pagamento.

O que significa ICO?

Uma forma de emitir novas criptomoedas é através de uma Oferta Inicial de Moedas (ou ICO), uma forma de levantar fundos para novos empreendimentos. Durante as ofertas iniciais de moeda, os investidores podem comprar novas moedas ou tokens em troca de outras criptomoedas já estabelecidas, como Bitcoin ou Ethereum. As ICOs têm sido uma forma popular para startups levantarem dinheiro, mas também estão sujeitas a golpes (como o da Centra Tech) e fraudes, portanto, os investidores devem ser cautelosos antes de investir em qualquer ICO.

As ICOs são ilegais?

As ICOs definitivamente não são ilegais. Embora a Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio esteja de olho nas atividades de ICO devido à área não ser regulamentada, levantar dinheiro por meio de um token vendido em uma ICO é totalmente legal, desde que a empresa que executa a ICO siga as diretrizes fornecidas.

Vale a pena investir em criptomoedas em suas ICOs?

Moedas ICO podem ser ótimos investimentos, já que entrar tão cedo permite que o investidor se beneficie do crescimento no preço do token que uma nova criptomoeda pode ter. Ofertas iniciais de moeda (ICOs) podem oferecer várias qualidades para investimento, portanto, a devida diligência sempre deve ser feita como em qualquer outro tipo de investimento.

Onde posso comprar criptomoedas em ICO?

As ofertas iniciais de moeda geralmente são disponibilizadas por meio do site do projeto cripto que está realizando a ICO. Isso significa que os investidores normalmente conectam suas carteiras cripto e usam seu dinheiro para transferir a quantia apropriada em troca dos tokens. Essa confiança no site é outra razão para pesquisar sobre os tokens, para garantir que não seja um golpe.

Qual é a próxima grande ICO em 2023?

A maior ICO de 2023 é atualmente a Metacade, dada a enorme quantidade de interesse vista no projeto cripto pelos investidores que procuram adquirir MCADE enquanto o preço permanece tão baixo.

Qual é a principal diferença entre uma ICO e uma IPO?

Uma ICO se refere às vendas de tokens de uma nova criptomoeda, geralmente feitas para arrecadar fundos em troca de dar aos investidores uma parte da ação. Esses tokens não dão propriedade da empresa, mas permitem que os investidores comprem o ecossistema, dependendo de como o token é usado.

Uma IPO geralmente é feita muito mais tarde no ciclo de vida de uma empresa e é quando as ações são emitidas em uma bolsa de valores pública em vez de serem mantidas privadamente. Todos os dias, os investidores podem então comprar ações da empresa.

O que acontece com os fundos de uma ICO?

Uma empresa que usa uma ICO para arrecadar fundos geralmente delineará o uso do dinheiro como parte da documentação da ICO, como em um white paper. Frequentemente, os fundos são usados para o desenvolvimento do produto principal.

