VÍDEO: Capitalismo de risco em criptomoedas

Tanto a criptomoeda quanto o capitalismo de risco são setores altamente voláteis. Coloque-os juntos e você terá muito o que falar, para dizer o mínimo.

No último episódio do podcast Invezz, entrevistei Blair Zhu, diretora de marca da empresa de cripto venture Mint Ventures.

Com vários trabalhos de pesquisa publicados no passado, Blair e Mint mergulham nas últimas tendências e tentam usar uma abordagem baseada em pesquisa para obter uma medida do mercado.

No podcast, perguntei a ela sobre vários tópicos. O tórrido ano de 2022 foi difícil de evitar e discutimos os efeitos em todo o setor e como isso afetou o lado do empreendimento.

Também perguntei a Blair sobre o lado negro da criptografia. Discutimos o legado dos escândalos do ano passado, incluindo o crash do FTX, a falência da Celsius e a espiral da morte do UST. Também conversamos sobre “quebradores de regras”, como Blair os colocou diplomaticamente, dentro da indústria de risco.

Perguntei a Blair quais tendências ela estava vendo e como ela afeta o espaço para seguir em frente. Ela mencionou os recentes desenvolvimentos regulatórios e alguns dos efeitos indiretos que isso teria.

Elaborando sobre isso, conversamos sobre a indústria de stablecoin e como o cenário regulatório em constante mudança afeta as coisas. Blair também disse que não estava pronta para desistir do sonho criptográfico de uma stablecoin descentralizada (em funcionamento).

Tocamos em DeFi e Ethereum, inclusive discutindo se o último sempre permaneceria dominante. E, claro, conversamos sobre Bitcoin.

Na verdade, essa foi uma discussão que tocou muito no que está acontecendo atualmente na indústria de criptomoedas.

