A tecnologia emergente é sempre um tema divertido. Hoje, parece que tudo o que as pessoas estão falando é sobre inteligência artificial. O ChatGPT nos tornará meros humanos inúteis? Anteriormente, parecia que o blockchain era o assunto principal, já que o Bitcoin levou os mercados criptográficos a alturas vertiginosas durante a pandemia.

Mas o que os desenvolvedores pensam sobre essas tecnologias emergentes, juntamente com outros setores como computação em nuvem, no-code/low-code e aprendizado de máquina?

Joy Liuzzo é a Vice-Presidente de Marketing de Produto da Stack Overflow, onde desenvolvedores se reúnem para fazer e responder perguntas. Neste mês, a empresa lançou uma pesquisa sobre tecnologias emergentes e Joy participou do podcast para discutir os insights obtidos.

A estrela do show foi a tecnologia de código aberto, com o aspecto comunitário atraindo enormemente os programadores. Joy fala extensivamente sobre o porquê disso e como isso ajuda projetos em uma variedade de setores. Mas ela também foi além e explorou aspectos tanto dentro quanto fora desse universo.

IA, sem surpresa, estava na vanguarda entre os desenvolvedores. Curiosamente, seus pensamentos eram semelhantes aos do público em geral, no sentido de que eles têm confiança de que a tecnologia se tornará uma parte integrante de nossas vidas, mas não têm certeza qual será o papel que desempenhará.

Os investidores de criptomoedas também ficarão intrigados com as descobertas da pesquisa sobre tecnologia blockchain, se não desapontados. O setor teve um desempenho notavelmente ruim, com o blockchain ficando no final das perguntas como “o que você acredita que será o próximo que todos usarão?” e também em perguntas sobre o impacto positivo ou negativo das tecnologias no mundo.

Também foram abordadas tecnologias como computação em nuvem, baixo código/sem código e outras variadas. No geral, para mim, foi uma visão intrigante sobre o que as pessoas “por trás das cortinas” pensam sobre essas tecnologias, em um momento em que elas são amplamente discutidas pelo público e por pessoas (como eu) que não possuem o conhecimento técnico para entender adequadamente os mecanismos por trás delas.

