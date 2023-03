Os 12 Melhores Tokens Cripto Para Comprar Agora E Multiplicar Seu Dinheiro Por 10 Em 2023

Com a Bloomberg prevendo que o metaverso será um mercado de $800 bilhões até 2024, agora é o momento ideal para começar a procurar as melhores criptomoedas do metaverso para comprar. Mas com tokens do metaverso constantemente emergindo, como encontrar os que valem a pena investir?

Este artigo é um lugar sólido para começar. Hoje, você descobrirá 12 dos melhores tokens cripto do metaverso que podem oferecer retornos substanciais em 2023. De ecossistemas comunitários a projetos que fornecem uma infraestrutura chave ao metaverso, você certamente encontrará seu próximo investimento aqui.

A lista é a seguinte:

Metacade (MCADE) AltSignals (ASI) The Sandbox (SAND) Ethereum (ETH) Apecoin (APE) Star Atlas (ATLAS) Axie Infinity (AXS) Gala Games (GALA) Enjin Coin (ENJ) Decentraland (MANA) Render Token (RNDR) Highstreet (HIGH)

1. Metacade (MCADE) – A Plataforma Central do Metaverso e Hub Comutário da Web3

O que é o Metacade (MCADE)?

O Metacade é um novo projeto que está se posicionando como o hub principal para os jogos de metaverso e play-to-earn, almejando se tornar a solução definitiva para ambos setores que se expandem rapidamente. Ele vai ter tudo que os usuários desejam de um hub comunitário: interação em tempo real com entusiastas do metaverso, placares de líderes para descobrir jogos, e sub-comunidades para discutir dicas.

Mas o Metacade está dando um passo adiante e usando a tecnologia blockchain para criar algo mágico. Por exemplo, ele vai recompensar os jogadores com seu token nativo, o MCADE, ao contribuirem com conteúdo valioso, compartilhando revisões, e oferecendo vislumbre aos mais novos jogos do metaverso.

Ele está introduzindo um esquema de financiamento descentralizado para começar a próxima onda de títulos do metaverso e play-to-earn (P2E). Esse esquema é conhecido como Metagrants, e os investidores esperam ansiosamente a primeira competição Metagrant deste ano. Os Metagrants oferecem financiamento aos desenvolvedores que constroem os melhores títulos para lançar suas visões.

Para ganhar, desenvolvedores precisam apenas ganhar o maior número de votos de detentores de MCADE, afastando a concorrência e ganhando os corações e mentes dos usuários do Metacade. O ganhador ganha financiamento do tesouro do Metacade, com a oportunidade de hospedar seu título finalizado no arcade virtual do Metacade para que qualquer um jogue.

Ele também tem planos de um quadro de trabalhos para 2024. Nele, membros da comunidade podem participar em trabalhos de teste casuais, utilizando o ambiente de testes nativo do Metacade para oferecer opiniões nos jogos play-to-earn recentes em troca de algum dinheiro extra. Empresas líderes da Web3 e indústrias de jogos também publicarão vagas de trabalhos na plataforma, permitindo que usuários do Metacade coloquem seus pés nas portas de suas empresas favoritas.

Por fim, o Metacade planeja se transformar em uma organização autônoma descentralizada (DAO) e dar o controle à comunidade, permitindo que detentores de MCADE votem em decisões, parcerias, e funcionalidades da plataforma. Esses aspectos fizeram muitos investidores chamar o Metacade de o melhor melhor criptoativo do metaverso que eles viram em muito tempo, aumentando os investimentos na pre-sale da plataforma a $14.1m, que agora está em seu estágio final antes de chegar às exchanges.

Por que investir no Metacade (MCADE)?

O Metacade foi projetado para ser um hub comunitário para o metaverso e play-to-earn – duas indústrias que provavelmente crescerão aceleradamente. Ao invés de apostar que um único jogo de play-to-earn ou de metaverso prevalecerá, investir no Metacade é como investir no setor como um todo. Conforme mais jogadores se juntam a esses espaços e começam a jogar, o número de usuários do Metacade crescerá proporcionalmente, causando uma demanda significativa para o token MCADE.

Além disso, o Metacade se beneficiará maciçamente do “efeito de rede” – o mesmo efeito que fez com que plataformas de jogo como Twitch e Discord explodissem do dia para a noite. Com foco em construir uma comunidade forte e engajada, junto a funcionalidades únicas que oferecem imenso valor aos usuários, o Metacade parece destinado a expandir rapidamente junto com os setores de metaverso e play-to-earn.

2. AltSignals (ASI) – Ajudando Investidores a Descobrirem As Melhores Oportunidades do Metaverso

O que é o AltSignals (ASI)?

O AltSignals é um projeto único no contexto dessa lista. O AltSignals é um respeitado fornecedor de sinais cripto, Forex, e mercado de ações, criado em 2017. Ele utiliza um algoritmo proprietário conhecido como AltAlgo™ e uma equipe de traders profissionais para gerar chamados de trading altamente precisos. Desde seu começo, o AltSignals forneceu mais de 1.500 sinais a mais de 50.000 assinantes gratuitos e 1.400 membros VIP, alcançando uma taxa de sucesso média de 64%.

O AltAlgo™ incorpora mais de 34 indicadores e estratégias para produzir sinais excepcionais, permitindo que a equipe do projeto foque em produzir análises fundamentalistas a nível mundial, que também servem para auxiliar os sinais entregues pelo algoritmo. Isso levou a resultados extraordinários: seus sinais de Binance Futures, por exemplo, tiveram uma taxa de sucesso de 90% em fevereiro, dando um retorno incrível de 2,163%.

A credibilidade do AltSignals é apoiada por suas revisões incríveis no Trustpilot. Ele possui uma nota de 4.9/5 e mais de 500 avaliações positivas. Agora, ele está avançando seus serviços com o token ASI. O ASI foi projetado para apoiar a próxima fase do crescimento do AltSignals: o algoritmo ActualizeAI. Esse algoritmo avançado aprimorará o indicador existente do AltAlgo™ e introduzirá um poderoso stack de IA (Inteligência Artificial) para maximizar lucros.

Então por que o AltSignals está mencionado nesta lista de criptos do metaverso? Porque seu novo algoritmo tem o potencial de identificar algumas das melhores moedas do metaverso, indicando bons trade a qualquer momento. Um aspecto chave do ActualizeAI será a análise de sentimentos, que vasculhará as redes sociais para encontrar criptomoedas do metaverso prestes a estourar.

Adicionalmente, possuir o token ASI permitirá que os investidores encontrempre-sales exclusivas para algumas das melhores criptomoedas do metaverso. Isso poderia habilitar detentores de ASI a garantirem um espaço precoce em alguns projetos cripto do metaverso antes do público.

Entretanto, os benefícios de possuir ASI não param por aí. Ser um investidor de ASI também dá acesso exclusivo ao AI Members Club, onde usuários podem ganhar ASI extra ao oferecer opiniões em novas atualizações, participar de testes, e sugerir novas ideias. Esse ASIs extras podem ser utilizados para avançar o nível de assinatura do usuário, permitindo que este acesse funcionalidades mais avançadas do ecossistema IA da plataforma.

Por que Investir no AltSignals (ASI)?

Após a implementação do algoritmo ActualizeAI, espera-se que o AltSignals cresça significativamente no mundo do trading. Através de vislumbres de ponta utilizando tecnologia de IA avançada, investidores cripto que possuem tokens ASI não só terão chance de impulsionar seus lucros cripto como também farão parte dos ganhos do ASI em si quando a palavra se espalhar.

Além disso, o AI Members Club permitirá que o AltSignals continue a desenvolver sua comunidade já forte. Assim como o Metacade, a plataforma poderá se beneficiar significativamente do efeito de rede conforme usuários aprendem que podem receber os melhores sinais de trading do mercado enquanto garantem uma rede através de testes de produto e compartilhamento de opiniões.

Por último, o histórico comprovado do AltSignals lhe dá fortes possibilidades de sucesso em sua missão. Seu time já tem a capacidade de produzir sinais de trading excepcionais, e sua missão de integrar IA parece um passo natural para a plataforma. Os investidores parecem concordar com isso: apesar da pré-venda começar, em apenas 1 dia, a AltSignals já levantou $ 112k, com muito mais investimento esperado.

3. The Sandbox (SAND) – Um Projeto Líder do Metaverso Com Parcerias Importantes

O que é The Sandbox (SAND)?

O The Sandbox é um projeto cripto do metaverso construído na blockchain do Ethereum que habilita seus usuários a criar, compartilhar e monetizar suas experiências de jogo dentro de um mundo virtual. Ele fornece ferramentas poderosas como o VoxEdit e o Game Maker, permitindo a criação de avatares, objetos únicos, jogos virtuais, e experiências imersivas.

No coração do The Sandbox está o SAND, o token não fungível (NFT) que alimenta esse jogo do metaverso. O LAND representa um pedaço de imóvel virtual que permite a usuários que construam o que quiserem. Usuários podem cobrar de outros uma pequena taxa em tokens SAND para engajar com suas experiências, comprar LAND virtual e alugar, e até ganhar SAND ao criar e vender bens virtuais, representados como NFTs SAND, no mercado The Sandbox.

Por que Investir em The Sandbox (SAND)?

O The Sandbox fornece um nível de liberdade criativa que outros projetos de metaverso não têm. Suas ferramentas amigáveis ajudam criadores a projetar experiências complexas e monetizar suas criações, atraindo mais usuários e impulsionando o valor geral da plataforma.

Esta criptomoeda popular do metaverso também conta com uma impressionante lista de parcerias com marcas importantes e franquias, como Gucci, The Walking Dead, e Atari, o que garante mais credibilidade ao projeto.

4. Ethereum (ETH) – Fornecendo a Infraestrutura Crítica para Muitos Jogos do Metaverso

O que é o Ethereum (ETH)?

O Ethereum é uma rede blockchain líder do mercado, preferida por seus avançados smart contracts. Ele encontrou uma popularidade significativa nos espaços NFT e de finanças descentralizadas (DeFi), mas seu uso no metaverso aumentou significativamente no último ano. De fato, você perceberá que a maioria dos tokens desta lista foram construídos usando tecnologia de blockchain Ethereum!

Embora usuários tenham reclamado de velocidades de transação lentas e altas taxas de gás no passado, o Ethereum parece pronto para continuar sua dominância no espaço de tokens do metaverso graças às suas atualizações recentes e futuras. Neste ano, ele implementará fragmentação, que aumentará a velocidade do Ethereum para 100,000 transações por segundo (TPS).

Por que Investir em Ethereum (ETH)?

O Ethereum provavelmente atrairá ainda mais desenvolvedores de jogos do metaverso após essa atualização. Considerando que as transações feitas nos jogos de metaverso hospedados no Ethereum frequentemente necessitam de ETH para taxas de gás, mais projetos de metaverso sendo desenvolvidos na rede resultarão numa demanda crescente e podem ser um motor forte para o crescimento de preço do Ethereum.

Adicionalmente, o uso do Ethereum não está limitado a projetos cripto do metaverso. Ele também alimenta milhares de aplicativos descentralizados (dApps) que dependem da infraestrutura do Ethereum para funcionar. Ao investir em Ethereum, você está não só apoiando um vasto ecossistema de projetos inovadores mas também se aproveitando da popularidade e adoção crescentes do metaverso, tornando o ETH uma das melhores cripto do metaverso para comprar.

5, Apecoin (APE) – Um dos Projetos de Metaverso mais Ambiciosos

O que é Apecoin (APE)?

O ApeCoin é o token nativo do Ape Ecosystem, lançado pelo Yuga Labs, os criadores do extremamente bem-sucedido projeto NFT Bored Ape Yacht Club (BAYC). O APE serve como o utility token primário dentro do ecossistema, que abrange um leque de projetos, incluindo jogos, eventos, serviços, e o altamente antecipado jogo do metaverso, Otherside.

Detentores do token APE estão esperando com ansiedade o lançamento do Otherside após verem vislumbres do projeto do metaverso durante sua demonstração “First Trip”. Essa demonstração permitiu que detentores de APE se unissem para enfrentar um chefão, o Koda, uma das espécies alienígenas que habitam Otherside. Sua propriedade virtual, as NFTs Otherdeed, tiveram demanda incrível no lançamento, gerando mais de meio bilhão de dólares dentro de 24 horas.

Por que Investir em Apecoin (APE)?

Embora haja outras funcionalidades valiosas no ecossistema APE, como a Ape DAO, uma organização autônoma descentralizada que fornece aos detentores de APE direitos de voto, o Otherside é o que consideram ser o catalisador principal do crescimento do APE. O projeto do metaverso está sendo construído em colaboração com as empresas Animoca Brands e Improbable, com chances aumentadas de sucesso.

Como a moeda de fato do Otherside, o APE terá demanda e valorização crescentes quando a plataforma do metaverso for lançada. Dado o histórico do Yuga Labs com a BAYC e as fortes parcerias apoiando o Otherside, muitos investidores consideram a APE como uma das melhores criptomoedas disponíveis.

6. Star Atlas (POLIS) – Um Projeto Cripto AAA Visualmente Deslumbrante do Metaverso

O que é Star Atlas (POLIS)?

O Star Atlas é um inovador projeto de metaverso que combina uma experiência de exploração espacial imersiva e visualmente deslumbrante com jogos de estratégia. Construído na blockchain super rápida Solana, o Star Atlas busca entregar jogos de alta qualidade ao espaço cripto enquanto alavanca NFTs para bens de jogos.

No Star Atlas jogadores formam times para explorar o vasto universo em suas próprias espaçonaves, formando facções e enfrentando grupos rivais no caminho. O token nativo da plataforma, o ATLAS, pode ser utilizado para melhorar bens de jogo, como naves e estruturas, enquanto recursos minerados podem ser trocados por ATLAS e retirados como moeda fiduciária. O POLIS, o token de governança do Star Atlas, permite a jogadores que votem em DAOs regionais e influenciem a direção do jogo.

Por que investir em Star Atlas (POLIS)?

Investir em Star Atlas posiciona investidores na linha de frente de um ambicioso projeto com potencial de redefinir o metaverso. Com seus gráficos avançados, abastecidos pela Unreal Engine 5, e jogabilidade similar a populares MMORPGs como EVE Online, o Star Atlas está atraindo uma base de jogadores maciça e criando um universo próspero. Há também a oportunidade de explorar o universo em realidade virtual (RV), aprimorando a jogabilidade.

O Star Atlas já atraiu mais de 100,000 jogadores, com 13,000+ e quase 7,000 jogadores entrando semanalmente e diariamente, respectivamente (Star Stat). Embora esses números sejam pequenos quando comparamos com plataformas de metaverso mais populares fora do espaço cripto, como Fortnite e Roblox, eles provavelmente crescerão substancialmente conforme mais jogadores se juntam ao mundo do metaverso cripto. Isso provavelmente aumentará a demanda por POLIS e potencialmente fornecerá retornos substanciais para investidores de hoje.

7. Axie Infinity (AXS) – Um Jogo de Metaverso Altamente Conceituado Liderando Vendas NFT

O que é Axie Infinity (AXS)?

O Axie Infinity é um dos jogos de metaverso e play-to-earn mais bem reconhecidos. Tirando inspiração de jogos como Pokémon, jogadores constroem um time de adoráveis criaturas chamadas Axies, que são representadas como NFTs na blockchain, e engajam em batalhas contra outros jogadores para ganhar Smooth Love Potion (SLP), que pode então ser vendido por dinheiro usando pares de negociação fiduciários SLP. Os jogadores também podem ganhar SLP ao participar de missões, enfrentando inimigos de IA, e cultivando terrenos. O SLP não é o único token no ecossistema Axie Infinity, entretanto. Também há o Axie Infinity Shards (AXS), o token de governança nativo do jogo.

Por que Investir em Axie Infinity (AXS)?

Investir em Axie Infinity fornece uma oportunidade única para tirar proveito do próspero mercado de jogos play-to-earn. Axie Infinity é considerado um dos melhores projetos por jogadores de todo globo, conhecido por sua habilidade de substituir fontes tradicionais de renda para jogadores na Indonésia e Filipinas durante a pandemia de Coronavírus.

Com moedas do metaverso e play-to-earn apoiando o menu neste ano, é provável que o token nativo do projeto, o AXS, seja um dos primeiros a crescer. Conforme o Axie Infinity continua a inovar e expandir suas ofertas, esperamos que mais investidores considerem o AXS um dos melhores tokens do metaverso para comprar em 2023.

8. Gala Games (GALA) – Um Ecossistema de Jogos de Metaverso e Play-To-Earn

O que é Gala Games (GALA)?

O Gala Games é um ecossistema de jogos inovador que empodera jogadores com controle sem precedentes sobre suas experiências de jogos. Através de sua plataforma, jogadores podem possuir, negociar e presentear NFTs, que servem várias funções em seus jogos do metaverso. O token GALA, moeda digital do ecossistema, é utilizado como meio de troca quando negociando bens do jogo e habilita o ganho de recompensas ao jogar, obter bom posicionamento em torneios, e participar de outras atividades.

O Gala Games já oferece jogos fantásticos, como Town Star, um simulador de agricultura e pecuária, e Spider Tanks, um jogo de habilidades PvP onde jogadores podem competir em arenas de batalha para ganhar a moeda GALA. Todo jogo do ecossistema é gratuito para jogar e permite que usuários verdadeiramente possuam seus bens de jogo. Propriedade no Gala Games também é algo completamente descentralizado, e o GALA age como token de governança que habilita usuários a votarem em propostas comunitárias.

Por que investir na Gala Games (GALA)?

O Gala Games já tem parcerias com empresas de jogos proeminentes como Epic Games para lançar novos e empolgantes títulos e forjou um relacionamento com os atores Dwayne “The Rock” Johnson e Mark Wahlberg. Ambas parcerias são com empresas e celebridades mundialmente famosas, permitindo à Gala Games potencialmente chegar a milhões de jogadores.

Adicionalmente, a plataforma do metaverso ainda está em sua infância, mas tem uma visão e roteiros claros, com incríveis 12 jogos play-to-earn em produção. Essa expansão contínua provavelmente guiará a demanda pelo token GALA, tornando-o um investimento atraente para aqueles que buscam entrar cedo no crescimento dos jogos de blockchain e criptomoedas do metaverso.

9. Enjin Coin (ENJ) – Tornando o Desenvolvimento do Metaverso Simples.

O que é Enjin Coin (ENJ)?

Enjin é uma plataforma hospedada na blockchain que atende a desenvolvedores de jogos ao fornece-los ferramentas amigáveis ao usuário e kits de desenvolvimento de softwares (SDKs) para integrar tecnologia blockchain em seus projetos de metaverso. Através da plataforma Enjin, desenvolvedores podem cunhar tokens não fungíveis (NFTs) correspondendo a seus itens de jogos, atribuindo-lhes valor usando o token nativo ENJ. Esse processo vastamente simplifica a criação e administração de bens do jogo.

Isso permite negociação e posse de bens digitais facilitada entre jogadores do metaverso. A Enjin Wallet, por exemplo, fornece um hub para usuários visualizarem, administrarem e negociarem suas NFTs. Ao invés de ser um metaverso em si, Enjin torna a criação de mundo digitais infinitamente mais fácil. Ao invés de criar uma solução customizada, desenvolvedores podem simplesmente usar ferramentas plug-and-play da Enjin para aprimorar seus mundos virtuais.

Por que Investir em Enjin Coin (ENJ)?

Conforme jogos do metaverso e play-to-earn continuam a crescer, desenvolvedores provavelmente buscarão soluções como Enjin para tornar a incorporação de posse de bens digitais em seus projetos muito mais fácil.

Investir em ENJ é similar a investir no Metacade ou Ethereum; é uma aposta de que o setor crescerá como um todo em vez dos tokens nativos to metaverso. Com muitas previsões de que Enjin continuará a fornecer a infraestrutura chave para jogos da blockchain no futuro, ele é considerado um dos melhores projetos cripto do metaverso para se comprar.

10. Decentraland (MANA) – Uma das Criptomoedas Mais Valiosas do Metaverso

O que é Decentraland (MANA)?

O Decentraland é uma plataforma do metaverso que permite a criação, exploração e interação com um mundo de realidade virtual descentralizado através de smartphones, PCs, e headsets de realidade virtual. Como The Sandbox, Decentraland permite a compra e desenvolvimento de terrenos virtuais, também representados como NFTs LAND, e construção de experiências imersivas de jogos, galerias de arte e clubes noturnos e locais de entretenimento.

O token nativo da plataforma, MANA, serve como meio de negociação, para melhoria dos avatares dos usuários ou participação em vendas de terrenos online. Ele também é um token de governança, que permite a usuários que votem e mudem aspectos do Decentraland, como nomear convenções e servidores rodados pela comunidade.

Por que Investir em Decentraland (MANA)?

Comparado com outros tokens do metaverso, Decentraland se destaca como uma das plataformas mais respeitadas. Ela já hospedou vários eventos, incluindo conferências, galerias de arte, e iniciativas educacionais, permitindo a criadores que monetizem seu trabalho com o token MANA no processo. Sua versatilidade poderia levar a adoção aumentada por indivíduos e negócios, em última análise aumentando o preço da MANA.

Com alguns chamando o Decentraland de “a resposta cripto ao Horizon Worlds do Meta”, é fácil de ver por que MANA pode emergir conforme o metaverso evolui. Apesar de críticas em torno da contagem de usuários e isolamento dentro do mundo digital, a MANA ainda se destaca como uma das melhores moedas do metaverso. Seu alto valor de mercado, batido apenas por The Sandbox, fala pela popularidade do projeto.

11. Render Token (RNDR) – Uma Forma Eficiente de Renderizar Gráficos no Metaverso

O que é Render Token (RNDR)?

O Render é um projeto cripto inovador que oferece soluções de renderização baseadas em GPU descentralizadas para o metaverso e além, transformando o processo de criação digital de modelos 2D e 3D, imagens, e cenários. O objetivo primário do Render é descentralizar o processo de renderização, permitindo aqueles com capacidade de GPU não usada que aluguem sua capacidade para aqueles que buscam renderizar gráficos de alta qualidade em tempo real.

Conforme a adoção de realidade virtual e jogos do metaverso aumentam, a necessidade de soluções de renderização rápidas e ágeis crescerá dramaticamente. Render é uma solução promissora; ele recompensa aqueles com GPUs ociosos com tokens RNDR para enfrentar uma parte da carga de trabalho enquanto oferece uma alternativa barata, escalável e segura para aqueles que precisam.

Por que Investir em Render Tokens (RNDR)?

O Render fechou parceria com OTOY para trazer valor máximo à sua rede. OTOY é uma empresa especializada em gráficos e renderização com mais de 20 anos de experiência, dando ao Render uma base sólida para trabalhar. Sua rede descentralizada de milhares de GPUs o torna incrivelmente escalável, capaz de atender as demandas de um mundo onde jogos e tecnologias de metaverso são utilizados por milhões de usuários.

Indiscutivelmente, o Render se beneficiará da adoção aumentada do metaverso. Considerando quão caro é tipicamente renderizar gráficos de alta qualidade em tempo real, não seria surpreendente se a tecnologia do Render fosse adotada por empreendimentos em todo globo que buscam uma solução econômica. Deste modo, é fácil de entender porque muitos investidores consideram o Render Token como um dos melhores projetos cripto de 2023.

12. Highstreet (HIGH) – Preenchendo a Lacuna entre Comércio e Metaverso

O que é Highstreet (HIGH)?

O Highstreet é um interessante projeto do metaverso que combina comércio digital, jogos, NFTs, e interações sociais em uma experiência unificada. A plataforma habilita marcas a criarem vitrines digitais onde usuários podem navegar e comprar itens usando tokens HIGH. Cada item tem sua própria NFT, que pode ser vestida no metaverso do HighStreet ou resgatada por produtos do mundo real pela integração com Shopify.

O Highstreet também permite a usuários que explorem ambientes únicos, completem missões, e comprem Highstreet Homes customizáveis. Os tokens HIGH servem como moeda do jogo, habilitando usuários a progredirem no jogo ao comprarem imóveis virtuais e itens especiais para seus avatares.

Por que Investir em Highstreet (HIGH)?

A solução do Highstreet apresenta uma proposta de valor atraente para usuários e marcas. Compras virtuais são normalmente elogiadas como uns dos principais casos de uso do metaverso, e Highstreet parece preparado para redefinir a experiência de varejo virtual. Não é mais necessário visitar lojas para comprar; entre no Highstreet e navegue por suas vitrines, e então compre seu item e resgate suas NFTs para recebê-lo na vida real!

O Highstreet também fechou parcerias com empresas importantes, como Binance, Ava Labs e Animoca Brands, demonstrando o valor da visão do projeto. Adicionalmente, a exploração de seu panorama aberto e engajamento em missões, batalhas, e interações sociais adicionam uma camada extra de entretenimento e imersão para usuários. Em geral, o Highstreet é um dos projetos cripto mais inovadores do metaverso e certamente um que vale a pena escolher.

Qual é a Melhor Cripto do Metaverso Para se Comprar?

Com a projeção do metaverso ganhar muito impulso em 2023, é difícil saber qual é a melhor cripto do metaverso desta lista. Ethereum, por exemplo, tem muita versatilidade fora do metaverso; Star Atlas estabeleceu o padrão para projetos cripto de estilo AAA, enquanto Render pode ser uma solução para jogos do metaverso e em nuvem como um todo. Porém, quando avaliando o panorama geral, Metacade e AltSignals parecem os vencedores.

Como discutido, o Metacade pode facilmente crescer e se tornar a plataforma cripto líder do metaverso, graças a sua proposta de valor incrível. O recurso Metagrants também pode trazer fama ao Metacade (e levar o MCADE à lua) se conseguir produzir um jogo de metaverso play-to-earn bem-sucedido. Sua performance épica durante sua pre-sale mostra quanta fé os investidores têm no projeto.

Similarmente, o AltSignals tem forte potencial de mudar a realidade do trading para sempre. Seus serviços têm sido bem recebidos pelos assinantes, como visto em sua página no TrustPilot, e o stack de IA delineado em seu whitepaper é extraordinário. Embora o AltSignals não seja um projeto tradicional de metaverso baseado em um mundo virtual, ele pode ajudar investidores a identificarem a próxima oportunidade de ouro, tanto em oportunidades de trading diárias como em descoberta de jóias de pre-sale fora do radar.

Em geral, é provável que cada um dos tokens tenha uma performance excelente conforme a adoção do metaverso continua a crescer. Mas se você está buscando maximizar sua oportunidade de investimento, então observe o Metacade e o AltSignals antes de qualquer outra coisa.

Perguntas Frequentemente Respondidas (FAQs) Sobre Criptoativos

Como o metaverso se relaciona com investimentos em criptomoedas?

Embora existam muitos projetos do metaverso que não envolvem criptos, elas fornecem uma ótima forma de aprimorar a posse de bens no jogo no metaverso. Como resultado, muitas oportunidades de investir no metaverso através das criptomoedas surgiram.

O investimento em criptomoedas do metaverso pode ser um bom investimento de longo prazo?

Investir em criptomoedas do metaverso pode oferecer retornos significativos, pois o metaverso é um setor emergente com muito potencial de crescimento. Entretanto, também é um tipo de investimento mais especulativo, devido à sua recência.

Quais são os riscos associados a investir em criptomoedas do metaverso?

Criptomoedas do metaverso podem ser especialmente voláteis. Cada projeto enfrenta competição crescente de outras moedas do metaverso, o que torna difícil se destacar da multidão e atingir um nível de adoção crítico.

Qual a melhor criptomoeda do metaverso?

A resposta dessa questão é altamente subjetiva, embora os projetos desta lista todos sejam escolhas sólidas. Isso é especialmente verdadeiro para o Metacade e o AltSignals, dado seu potencial de investimento e performance de pre-sale.

Onde eu posso comprar moedas do metaverso?

Você pode comprar projetos cripto em exchanges centralizadas e descentralizadas, como também em pre-sales cripto.

Quais são as criptos mais populares do metaverso?

Em termos de valor de mercado, as criptos mais populares do metaverso são The Sandbox, Decentraland, e Axie Infinity, embora isso provavelmente mude nos próximos anos.

A Meta possui uma criptomoeda?

A Meta, antes conhecida como Facebook, é uma empresa de tecnologia que fez uma grande aposta no metaverso. Entretanto, ela não tem um token nativo ou criptomoedas. Ela tentou introduzir a criptomoedas Libra alguns anos atrás, mas foi frustrada por reguladores.

