A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos Estados Unidos processou a Binance, seu CEO Changpeng Zhao e o CCO Samuel Lim na segunda-feira, conforme relatado pela Invezz. A comissão acusou a popular corretora de criptomoedas de oferecer conscientemente produtos derivados de criptomoedas não registrados nos Estados Unidos, o que é contra a lei federal.

Este último desenvolvimento viu os preços do Bitcoin e outras criptomoedas registrarem perdas após o anúncio. O Bitcoin caiu abaixo de US$ 27.000, enquanto o BNB perdeu mais de 5% de seu valor na terça-feira. Embora o mercado pareça ter se recuperado, as últimas notícias deixam os investidores nervosos.

Apesar do atual sentimento incerto no mercado, o evento de pré-venda de tokens da AltSignal continua e o projeto vendeu mais de 45% de sua alocação. Como grande parte da atenção se concentra nas principais empresas e moedas no espaço, os investidores são incentivados a olhar para projetos menores, como a AltSignals, que oferecem aos usuários utilidade e valor na vida real.

CFTC processa Binance e Changpeng Zhao

A CFTC considera ativos, incluindo Bitcoin, Ether, Tether e a stablecoin Binance USD (BUSD) como commodities e acusou a Binance de oferecer esses ativos como derivativos para seus usuários nos Estados Unidos sem se registrar como corretora de futuros, mercado de contrato designado ou mecanismo de execução de swap.

A CFTC acusou a exchange de criptomoedas de supervisionar mal seus negócios, não implementar processos de know-your-customer (KYC) ou anti-lavagem de dinheiro (AML) e usar um programa anti-evasão ruim.

Processo da Binance divide especialistas

Especialistas do mercado acreditam que o processo da Binance pode afetar o mercado mais amplo de criptomoedas e reduzir o Bitcoin para US$ 25.000. O Bitcoin tem negociado acima do nível de US$ 28.000 nos últimos dias, mas caiu abaixo de US$ 27 mil na terça-feira após as notícias da Binance.

No entanto, o BTC se recuperou da queda e agora está sendo negociado acima de US$ 28.000 novamente.

Noelle Acheson, autora do popular boletim informativo Crypto is Macro Now, disse que a principal preocupação é o que o processo fará a curto prazo com a liquidez do mercado. Ela apontou que, se os criadores de mercado deixarem de negociar na Binance agora e se as mesas de negociação da Binance nos EUA tiverem que interromper as operações, o mercado mais amplo experimentará uma diminuição na liquidez.

Especialistas do mercado esperam que o Bitcoin caia temporariamente para o nível de US$ 25.000 devido ao papel da Binance no espaço das criptomoedas. Mas outros especialistas discordam e estão otimistas com as perspectivas das criptomoedas. Por exemplo, a Invezz informou na terça-feira que os analistas da Bitfinex acreditam que estamos nos estágios iniciais de um mercado em alta.

O que isso significa para a AltSignals?

Embora o processo seja um revés temporário para o setor, o sentimento do investidor não parece ter piorado. O mercado de criptomoedas se recuperou após o colapso da exchange FTX em novembro de 2022.

Felizmente, a AltSignals pode não ser afetada pela saga da Binance em andamento. A fase de pré-venda da AltSignals continua avançando conforme o esperado, já que a equipe vendeu 46% de seus tokens alocados até agora. O projeto arrecadou mais de US$ 220 mil e pretende arrecadar mais US$ 260 mil antes do fim da pré-venda.

AltSignals pode ser uma boa oportunidade para investidores

AltSignals é uma plataforma que oferece sinais para criptomoedas, futuros de Binance e forex. A plataforma também oferece CFD e sinais tradicionais do mercado de ações.

Após os problemas da Binance, os traders podem requerer mais cuidado ao negociar criptomoedas e forex. Isso pode aumentar a demanda pelos serviços da AltSignals.

Um aumento na demanda e subsequente uso dos serviços da AltSignals pode ser uma excelente oportunidade para os investidores, pois pode estar relacionado a um aumento no preço do token ASI após a fase de pré-venda.

A AltSignals existe desde 2017 e continua a atender traders de criptomoedas e forex. Atualmente, a equipe está implementando uma pilha de IA projetada para aproveitar o aprendizado de máquina, a modelagem preditiva e o processamento de linguagem natural (NLP) em uma tentativa de aumentar o volume e a precisão dos sinais fornecidos.

Com o ActualizeAI da AltSignals, os traders obteriam acesso a uma capacidade de negociação totalmente automatizada e 24 horas por dia, 7 dias por semana, para ajudá-los a aumentar a precisão, entradas comerciais, gerenciamento de risco mais definido e confluências mais claras.

A AltSignals vendeu até agora mais de 46% de seus tokens de pré-venda e pretende arrecadar outros US$ 260.000. Os investidores ainda têm a oportunidade de adquirir esse token a um preço baixo e podem se beneficiar da maior adoção do projeto e de seu token ASI nos próximos meses e anos.

Se você quiser saber mais sobre a pré-venda do AltSignals, visite o site deles aqui.