Os 12 Melhores Tokens ERC-20 Para Comprar em 2023

Os tokens ERC-20 são os mais disponíveis nos mercados cripto, com várias das criptomoedas mais populares disponíveis como tokens ERC-20. Desde o lançamento da UniSwap (UNI) e do Maker (MKR), tokens ERC-20 ganharam reputação como as moedas mais confiáveis da blockchain, contando com mais de 10% do valor do mercado de criptomoedas.

O que são os tokens ERC-20?

“ERC-20” é o nome dado à norma para se criar tokens utilizando a blockchain do Ethereum, o mais dominante provedor de blockchain do mundo. Os tokens ERC-20 são versáteis, robustos e apoiados pela comunidade do Ethereum.

Este tipo de tokens permite que moedas habilitadas por smart contracts sejam usadas nas redes do Ethereum para desenvolver, validar, e manter projetos em aplicativos descentralizados, DeFi, GameFi, e DEXs. A versatilidade embutida ao ERC-20 que os tokens de smart contracts criaram os permite ser usados como moedas de utilidade, meios de negociação, moedas de governança, ou tokens de segurança para soluções hospedadas no Ethereum.

Aqui estão os 12 melhores tokens ERC-20 para investir

· AltSignals (ASI)

· Metacade (MCADE)

· MakerDAO (MKR)

· Uniswap (UNI)

· The Sandbox (SAND)

· Chainlink (LINK)

· ApeCoin (APE)

· Decentraland (MANA)

· Aave (AAVE)

· Quint (QUINT)

· Metropoly (METRO)

· MetaBlaze (MBLZ)

AltSignals (ASI) – A adição do ActualizeAI está impulsionando a pre-sale do ASI

O que é o AltSignals?

AltSignals é uma plataforma de trading bem estabelecida que forneceu à sua comunidade de mais de 50,000 membros estratégias lucrativas de trading desde 2017. O Altsignals lançou recentemente seu token nativo ASI para ajudar a turbinar seu kit de ferramentas AltAlgo™ com o auxílio do ActualizeAI. Esse novo stack de trading libera o poder de tecnologias de ponta de IA (Inteligência Artificial).

O ActualizeAI combina aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural (NLP), e modelos preditivos para aplicar tendências históricas para escanear mercados continuamente, fornecer informações de trading mais atualizadas possível, e analisar mais indicadores de preço simultaneamente do que um humano seria capaz. Sendo guiado por inteligência artificial (IA), o ActualizeAI vai aprendendo conforme funciona, refinando e melhorando os sinais de trading com o tempo.

Adicionalmente aos sinais do ActualizeAI, o token ASI permite aos detentores que se juntem ao AI Members Club, que oferece benefícios ainda maiores, como acessos a pre-sales de tokens e entrada em torneios com recompensas cripto.

Membros do clube e detentores da moeda ASI podem também desbloquear alguns dos melhores materiais educacionais de trading de criptoativos para auxiliar sua jornada neste processo (às vezes altamente arriscado) de investimento em criptoativos. Além disso, treinamento está disponível para todos os traders, ajudando a comunidade AltSignals a maximizar a lucratividade em sua jornada de trading.

Por que você deve investir no ASI?

O ASI é um token que fornece a segurança esperada de uma moeda baseada no Ethereum. O verdadeiro valor do ASI é atingido no uso pioneiro de tecnologias de IA da plataforma, em combinação com o poder da blockchain Ethereum para se tornar um porta-bandeira da adoção de IA no setor blockchain.

Os tokens da pre-sale foram lançados em 1º de março e estão ganhando impulso, levantando $112k em apenas 1 dia desde que a rodada beta começou. O preço do ASI está em $0.012 na rodada beta, que durará um curto período antes dos preços aumentarem, levando a um preço de token de $0.02274 na sétima e última rodada.

O potencial empolgante e as possibilidades abertas ao AltSignals conforme a capacidade real da IA se torna aparente tornam o ASI um token ERC-20 empolgante para comprar em 2023.

Metacade (MCADE) – Uma criptomoeda GameFi pioneira com um futuro brilhante

O que é o Metacade?

O Metacade, um arcade virtual baseado na blockchain do Ethereum, oferecerá a jogadores e investidores de criptoativos uma seleção de jogos play-to-earn (P2E) em um único lugar da Web3. Ele já é considerado um dos desenvolvimento mais empolgantes do GameFi graças à experiência de jogo viciante do Metacade e oportunidades para jogadores ganharem lucro passivo.

Essas oportunidades vão além da capacidade de P2E normalmente entregue por títulos GameFi. De fato, o Metacade é diferente de tudo que vemos no setor de jogos cripto. Como uma plataforma multi-jogos, o Metacade não depende de um único jogo ou experiência de jogabilidade repetitiva para atrair fãs. Adicionalmente, a comunidade do Metacade pode ganhar recompensas cripto através de outros canais.

Estes canais incluem o esquema Create2Earn, que recompensa usuários por publicar conteúdo social como revisões de jogos ou contribuições a chats e fóruns, e o protocolo de investimento em staking da plataforma chamado de Compete2Earn, onde usuários ganham acesso a torneios online como recompensa pelo investimento em staking de seus tokens nativos MCADE.

Enquanto isso, conforme a comunidade MCADE ganha recompensas, o Metacade também incentivará a criação da próxima geração de títulos P2E através do esquema Metagrants. Desenvolvedores submeterão suas ideias para novos jogos em uma “pool”, na qual detentores de MCADE poderão votar. As ideias com mais votos irão à produção com financiamento cripto para apoiar os empreendimentos.

Esse suporte para desenvolvedores se acoplará ao esquema Work2Earn da plataforma, que abrirá oportunidades de trabalho na Web3 – além de trabalho temporário, posições de teste beta, e cargos para desenvolvedores de novos jogos P2E.

Por que você deveria considerar investir em MCADE?

A pre-sale do MCADE foi lançada recentemente, capturando a imaginação da comunidade de investimento, levantando $14.7m em um curto período de tempo. A velocidade de liquidação do MCADE reflete o potencial do token pela sua utilidade dentro do ecossistema do Metacade.

O MCADE custa atualmente $0.02 no final estágio da pre-sale, após ser lançado na fase beta da pre-sale a $0.008. O preço subirá a $0.02 conforme a pre-sale prossegue, dando um tempo limitado aos investidores para adquirir este token ERC-20 pelo melhor preço possível.

MakerDAO (MKR) – Moeda ERC-20 líder para o empréstimo DeFi

Valor de mercado: $764.1 milhões

O que é o MakerDAO?

O MakerDAO é uma plataforma DeFi projetada para descentralizar a experiência de emprestar, sem a necessidade de um corpo controlador financeiro central, como bancos, governando a transação. O MakerDAO utiliza smart contracts da Ethereum para facilitar empréstimos e administrar todos os mecanismos e detalhes do empréstimo, como taxas de juros, termos de reembolso, e chamadas de margem.

Empréstimos podem ser emitidos usando DAI, uma stablecoin ERC-20 acoplada a uma moeda central e apoiada por fornecedores de liquidez. Ao usar o DAI como meio de empréstimos, os clientes são protegidos da volatilidade que os mercados cripto às vezes apresentam.

Por que investir em MKR?

O MKR é o token de governança do MakerDAO e MakerProtocol, que emite a stablecoin DAI, e foi a primeira moeda ERC-20 a existir na blockchain do Ethereum. MakerDAO também foi o primeiro projeto no Ethereum a se tornar uma organização autônoma descentralizada (DAO), fornecendo valor ao MKR através do uso como token de governança.

Adicionalmente, o MKR é projetado para balancear o suprimento de DAIs. Quando o preço do DAI sobe, MKRs são queimados para criar novos DAIs, diminuindo o suprimento de MKRs. Desse modo, quanto mais popular o MakerDAO for como plataforma de empréstimo, mais valioso se tornará o MKR.

O MKR é um excelente investimento em token ERC-20, graças às suas raízes estabelecidas no espaço DeFi. Ele é a moeda ERC-20 original e construiu uma reputação marcante em anos recentes, oferecendo aos seus detentores excelentes retornos em alternativas financeiras descentralizadas.

UniSwap (UNI) – Maior exchange cripto baseada no Ethereum

Valor de mercado: $4.2 bilhões

O que é a UniSwap?

A UniSwap é a maior exchange descentralizada (DEX) baseada no Ethereum. Já que roda no Ethereum, traders podem usar a plataforma do UniSwap para negociar qualquer token ERC-20 e diferentes tokens compatíveis com o padrão ERC-20.

Como o MakerDAO, a UniSwap foi um adotante do padrão da blockchain Ethereum e se estabeleceu como uma das maiores plataformas no Ethereum. Além de ajudar a aprimorar a liquidez dos tokens ERC-20 ao criar uma plataforma saudável e confiável para promover empréstimos.

Essa criação de liquidez, que gera o valor que o trading fornece à esfera DeFi, o diferencia de outras exchanges cripto, que existem puramente para facilitar negociações de criptos.

Por que você deve investir no UNI?

Embora a UniSwap tenha sido uma das primeiras plataformas construídas no Ethereum, o lançamento de seu token nativo ocorreu só em 2020. Primeiramente um token de governança, o UNI adicionou lucratividade potencial à governança, criando tokens que permitem aos detentores moldar a direção da plataforma, fornecendo um discurso de vendas atraente para investidores.

O token UNI não passou pelo market crash de 2022 impune, e foi perdendo valor conforme nomes como a FTX declararam falência. Entretanto, o UNI reteve valor graças à sua natureza descentralizada, que não requer que investidores abram mão das chaves de seus fundos quando fazem negociações, aprimorando assim a segurança financeira. Isso fornece tranquilidade a investidores que estavam sujeitos a perder fundos quando o mercado começava a sofrer uma crise. Isso torna o UNI uma excelente oportunidade de investimento de longo prazo.

The Sandbox (SAND) – Reino imobiliário digital habilitado em 3D

Valor de mercado: $783.5 milhões

O que é The Sandbox?

O The Sandbox é um mundo digital 3D hospedado na blockchain Ethereum no qual terrenos digitais são negociados junto com bens virtuais cunhados em NFT. Quando um usuário compra um imóvel, ele pode construir qualquer coisa que quiser nele para monetizar seus terrenos e ganhar lucro passivo. Usos para terrenos digitais no The Sandbox vão de galerias de arte a parques temáticos virtuais.

O potencial de ganho no The Sandbox é desbloqueado através dos mecanismos de metaverso P2E da plataforma, e o atrativo principal aos usuários é o grande número de casos de uso para os terrenos virtuais. Independentemente do nível de programação do indivíduo, o kit de ferramentas da plataforma pode ser usado para projetar e criar experiências únicas, bens negociáveis NFT, e avatares.

A chain Ethereum fornece ao The Sandbox segurança e operabilidade excepcionais, permitindo que a plataforma forneça uma experiência de usuário excelente com animações e modelos 3D para construir um metaverso de realidade virtual imersivo que pessoas podem explorar de suas casas.

Por que você deveria investir no The Sandbox?

O token nativo SAND é um token ERC-20 que desbloqueia todas as atividades dentro de seu metaverso, como facilitação da compra de imóveis e meio de troca para todas as transações e trocas dentro do mercado da plataforma.

Além da excelente utilidade embutida no The Sandbox, a moeda SAND abre acesso a direitos de votos em questões de governança e direção do The Sandbox a uma DAO completamente funcional. Finalmente, tokens SAND são uma cripto proof-of-stake de renda passiva.

Interesse no metaverso e casos de uso apresentados pelos mundos virtuais ainda estão em sua infância, significando que o The Sandbox lucrará conforme esse interesse cresce. Vários grandes nomes do esporte, moda, música e cultura popular, como Tony Hawk, Snoop Dogg, Warner Music e Paris Hilton possuem terrenos na plataforma. Esse pacote torna o SAND um dos melhores tokens ERC-20 em 2023.

Chainlink (LINK) – Usando dados de fora da chain para fortalecer a segurança de smart contracts

Valor de mercado: $3.2 bilhões

O que é Chainlink?

O Chainlink foi lançado em 2017 como uma plataforma que habilita blockchains a acessarem dados hospedados fora da chain, como métodos de pagamento, através de uma rede descentralizada Oracle para se tornar a parte dominante de um acordo digital na chain.

Isso explica a proposta de venda do Chainlink. Ao integrar informação de fora da chain nos smart contracts de sua própria blockchain, o Chainlink fornece acesso descentralizado a todos os usuários da rede, incluindo uma comunidade de desenvolvedores de código aberto de smart contracts, operadores de nodes, auditores de segurança, e provedores de dados.

Diversas parcerias foram formadas entre a rede do Chainlink e detentores de dados de código aberto, como a Brave New Coin e Huobi. Eles fornecem aos usuários dados que eles necessitam para conduzir validações de smart contracts, permitindo que provedores de dados monetizem as informações que detém.

Por que investir no LINK?

O Link é um token hospedado no Ethereum que abastece as operações críticas da rede, como o pagamento de provedores de dados pela informação requerida para manter a plataforma. Além disso, este token funciona também como moeda de troca entre validadores de nodes que precisam acessar a informação mencionada.

Utilizar dados de fora da chain para aprimorar transações da blockchain é algo que provavelmente crescerá no futuro próximo, tornando o protocolo Chainlink indispensável. Essa posição de líder de mercado posicionou o Chainlink de forma forte.

Com um suprimento de 1 bilhão de tokens LINK, o preço subirá conforme a demanda pelo LINK sobe e o suprimento cai. Isso o torna um dos melhores tokens do Ethereum para investidores considerarem.

ApeCoin (APE) – Moeda meme com projetos no metaverso

Valor de mercado: $1.4 bilhões

O que é ApeCoin?

O ApeCoin é uma das moedas meme ERC-20 líderes, nativa da comunidade Bored Ape Yacht Club (BAYC). Inicialmente lançado pelo Yuga Labs em 2022, o interesse no BAYC e ApeCoin decolou, se estabelecendo como um dos ativos meme cripto líderes. Uma campanha de arrecadação de fundos levantou $320 milhões, permitindo que detentores da moeda APE comprassem terrenos Otherdeed no metaverso do Otherside.

O Otherside é um jogo de metaverso que fará uma transição para se tornar um MMORPG da blockchain, trazendo os jogos da Web3 a audiências cativas conforme o metaverso se junta ao ecossistema BAYC. Isso adicionará níveis de utilidade à moeda nativa APE.

Por que investir em APE?

O ApeCoin capturou a imaginação de colecionadores de NFTs, trazendo membros para o BAYC e para o seu “irmão”, o Mutant Ape Yacht Club (MAYC). Esses dois clubes NFT exclusivos alavancaram as NFTs apoiadas pelo APE ao topo da listas de colecionáveis da maioria dos investidores, aumentando o valor enormemente.

O movimento da plataforma ao metaverso de jogos parece pronta para aumentar a exclusividade da marca ApeCoin, aumentando a venda de mercadorias enquanto continua a ter um papel maciço no desenvolvimento de uma Web3 descentralizada. Embora o mercado da moeda APE já seja alto para uma moeda meme, esse movimento ao setor de metaverso ainda fornece muito espaço de crescimento.

Enquanto isso, conforme a utilidade do APE continua a crescer para se igualar à governança fornecida como parte da DAO, espera-se que o valor do APE suba conforme o potencial do metaverso é atingido.

Decentraland (MANA) – Moeda habilitada por ERC-20 do metaverso

Valor de mercado: $950.5 milhões

O que é Decentraland?

Decentraland foi lançado em 2018 e se estabeleceu como um pioneiro no setor imobiliário digital do metaverso. Seu universo virtual funciona de forma similar ao The Sandbox ao permitir que usuários monetizem seus terrenos ao criarem experiências pelas quais podem cobrar de outros usuários. Construída na blockchain Ethereum, a MANA é agora um dos tokens ERC-20 mais valiosos.

Indivíduos utilizam o token nativo MANA para comprar imóveis digitais na forma de tokens LAND, nos quais eles podem então construir, vender, ou então reter e adicionar ao comprar outros tokens LAND para construir uma propriedade.

Até hoje, diversos casos de uso foram realizados no Decentraland, como exibições virtuais, experiências de jogos, e algumas das mais avançadas ocasiões interativas, como festivais e concertos de música. Essas funcionalidades diferenciam o Decentraland como possivelmente a plataforma mais avançada que habilita o metaverso no mercado, e que atraiu uma base de usuários dedicada e diversa.

Por que investir em MANA?

O token MANA é um token ERC-20 cripto bem estabelecido disponível em muitas exchanges cripto. Apesar de seu status como habilitador de mundo virtual líder, o Decentraland recusa-se a ficar parado. Ele continua a desenvolver funcionalidades para se manter na linha de frente do mercado e evoluir para atender as necessidades dos usuários.

Como resultado, a MANA se torna um utility token mais valioso e uma moeda de governança excelente ao fornecer aos detentores acesso a votos no controle de decisões da governança e direção da plataforma. Conforme mais empreendimentos descobrem as possibilidades que o metaverso oferece, o Decentraland está em ótima posição de tomar a liderança na revolução e levar a imaginação a novos níveis. Essa perspectiva torna a MANA uma das melhores moedas do Ethereum para comprar em 2023.

Aave (AAVE) – Protocolo de empréstimos DeFi

Valor de mercado: $964.4 milhões

O que é Aave?

Aave é um protocolo de finanças descentralizado que habilita aos usuários que emprestem e sirvam cripto sem a necessidade de uma organização intermediária. Credores ganham juros ao depositar ativos digitais em pools de liquidez, os quais mutuários podem utilizar para conseguir um empréstimo rápido, usando suas detenções cripto como garantia.

Com a saturação do mercado DeFi que começou em 2020, a Aave teve que desenvolver algumas funcionalidades para permanecer à frente da competição. Empréstimos rápidos são um dos produtos que carregam a bandeira da plataforma, cobrados como os primeiros empréstimos sem garantia do espaço DeFi. Embora isso pareça bom demais para parecer verdade, esses empréstimos precisam ser pagos dentro da mesma transação.

Outra grande vantagem para a Aave é que mutuários podem escolher entre taxas de juros fixas e variáveis. Isso é útil durante períodos de volatilidade, onde taxas fixas fornecem alguma certeza sobre valores de reembolso, enquanto taxas variáveis oferecem a chance de tirar vantagem de custos menores antes de taxas fixas serem alteradas.

Por que você deveria investir em Aave?

Além da flexibilidade oferecida pelos produtos de empréstimo DeFi da Aave, incluindo a habilidade de emprestar mais de 20 criptomoedas, a moeda nativa da plataforma AAVE abre diversas oportunidades aos seus detentores.

Entre os benefícios está o conhecimento de que a moeda ERC-20 fornecerá estabilidade e segurança, o fato dos detentores poderem acessar taxas de transações reduzidas e bons níveis de utilidade, e que o AAVE serve como token de governança, fornecendo aos detentores uma voz para determinar a direção futura da plataforma.

Quint (QUINT) – Token de investimento em staking ERC-20 com benefícios no mundo real

Valor de mercado: $973.1 milhões

O que é o Quint?

Quint é um token ERC-20 projetado para unir recompensas a lucro passivo obtidos através do investimento em staking de tokens e benefícios tangíveis a uma nova audiência de investidores em potencial. Ao ligar a realidade ao metaverso, o Quint guia pools de super investimento em staking a entregar os rendimentos anuais usuais com investimento em staking de moedas enquanto desbloqueia recompensas de estilo de vida através de NFTs depositados nas carteiras dos usuários.

O mercado da plataforma NFT entrega tokens não fungíveis em quadros de tokens digitais. O Quint também hospeda outras funcionalidades. Incluindo a loja Quint, o Metaverse Arts Club, e planos de aventurar-se nos jogos blockchain. Outros planos incluem desenvolvedores de imóveis do mundo real nos quais detentores da moeda Quint podem reivindicar propriedade fracionada, ganhar lucro passivo através de uma porção de aluguéis pagos diretamente ao QUINT antes da distribuição.

Embora o token foque principalmente em NFTs e em pools de investimento em staking, o Quint almeja borrar as linhas entre recompensas virtuais e benefícios da vida real ao adicionar colecionáveis tangíveis da vida real ao seu tesouro para distribuição entre sua comunidade de investidores em staking da moeda.

Por que investir em QUINT?

A abordagem do Quint no investimento em staking de tokens o diferencia como uma moeda cripto de investimento em staking. Usuários podem entrar em 2 tipos de “pools”: a “Luxury Raffle Pool” e a “Quintessential Pool”.

A “Luxury Raffle Pool” oferece aos investidores a chance de ganhar prêmios de luxo em um sorteio ao final da duração do investimento; eles incluem férias de luxo, experiência em supercarros, e cartões de presente, além de rendimentos em cripto.

Enquanto isso, membros que escolhem investir em staking na Quintessential Pool receberão recompensas junto com rendimentos maiores que aqueles disponíveis em pools de investimento em staking padrões dentro do ecossistema da plataforma. Essa abordagem nova de investimento em staking de moedas pode tornar o QUINT uma adição a qualquer portfólio.

Metropoly (METRO) – Moeda imobiliária com potencial de ganho cripto

Valor de mercado: Em pre-sale

O que é o Metropoly?

Metropoly é um novo token ERC-20 que ajuda detentores de seu token nativo METRO a investirem em propriedades sem adiantamentos. O mercado NFT difere de outras criptomoedas; espaços físicos apoiam cada NFT.

Investidores podem usar seus tokens METRO para comprar uma fatia de uma propriedade imobiliária por um mínimo de $100, removendo a necessidade de empréstimos bancários, honorários advocatícios, e tempo gasto abastecendo a propriedade. Ao invés de gastar meses comprando propriedades, detentores da moeda podem investir em menos de 20 segundos.

Quando um detentor da moeda investe em uma propriedade, ele começa a ganhar lucro passivo através de aluguel obtido de inquilinos e da valorização no preço da propriedade com o tempo. Cada propriedade é administrada pelo time de especialistas do Metropoly, deixando investidores sem dores de cabeça relacionadas a proprietários.

Por que considerar um investimento em METRO?

O Metropoly busca romper o setor imobiliário ao levar as transações imobiliárias à blockchain, democratizando o processo, e abrindo a propriedade de imóveis a uma audiência nova.

O código de smart contracts da plataforma do Ethereum é aprovado pelo SolidProof, enquanto o CertiK verificou a identidade do time, dando aos investidores do Metropoly segurança em seu investimento. O novo meio de investimento em imóveis da plataforma a torna um dos melhores tokens ERC-20 disponíveis em pre-sale.

Metablaze (MBLZ) – Título GameFi do metaverso com uma narrativa de final aberto.

Valor de mercado: Em pre-sale

O que é Metablaze?

Metablaze é um jogo da blockchain que emprega um motor P2E inovador. A maioria dos títulos GameFi paga recompensas cripto na moeda ou stablecoin nativa da plataforma. O Metablaze difere ao dar aos jogadores a escolha de serem recompensados em outros ativos digitais, como Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), e Solana (SOL).

O jogo possui goblins NFT e tem dois estágios de jogo. O mini-jogo MetaMiniez é um jogo de estratégia com limite de tempo no qual jogadores investem tokens em staking para melhorar equipamentos de mineração em um metaverso com narrativa de construção de império, chamado de Galaxia Blue.

O segundo estágio envolve um rico motor de histórias projetado para dar ao Galaxia Blue uma narrativa, história de fundo, e futuro em aberto sem paralelos, que os jogadores podem ajudar a desenvolver através do maciço elemento RPG, que introduz aventuras e heroísmo, vilania, e amor.

Por que você deve investir no MBLZ?

O time do Metablaze submeteu seu time a uma verificação do CertiK, que foi validada com sucesso. Isso assegurou investidores de que o time sabe o que está fazendo.

As possibilidades ricas, de mundo e finais abertos oferecidas pela plataforma RPG online do Metablaze fornecem potência para o token MBLZ e o tornam uma opção atraente como token ERC-20 para investidores.

Por que investir em tokens ERC-20?

Tokens ERC-20 podem ser vistos como bom investimento porque esses tokens usam uma rede já existente, uma das melhores disponíveis, o Ethereum. Com tokens habilitados a smart contracts, a segurança é embutida. Isso significa que quanto maior a quantidade de tokens, maior a demanda e menor o risco. Tokens ERC-20 se beneficiam da infraestrutura existente do Ethereum ao invés de necessitar da blockchain de outros tokens para serem construídos, tornando-os uma escolha econômica em recursos e tempo.

Conclusão – Qual é a melhor cripto ERC-20 para se comprar?

Tokens ERC-20 são considerados boas opções de investimento fora de condições de bear market O melhor token ERC-20 para se comprar agora é o ASI do AltSignals, devido a combinação de tecnologia de IA e a blockchain.

O token MCADE do Metacade é um próximo segundo lugar, com sua plataforma pronta para alavancar o desenvolvimento do GameFi a novos patamares.

Perguntas Frequentes

ERC-20 é sinônimo de ETH?

ERC-20 e ETH são distintos. Uma moeda ERC-20 é uma moeda digital que utiliza tecnologia de blockchain Ethereum, enquanto ETH é a moeda nativa de toda a rede Ethereum, que ao contrário do Bitcoin possui tecnologias extra como smart contracts.

Quantos tokens ERC-20 existem?

ERC-20 é a forma mais popular de token cripto. O Etherscan estima que haja mais de 450.000 tokens ERC-20, e mais são criados a cada dia.

O que significa ERC-20?

ERC-20 significa “Ethereum Request for Comment 20” e é o código padrão implementado para tokens fungíveis criados utilizando o protocolo de blockchain Ethereum.

O ERC-20 é apenas para Ethereum?

Sim, tokens ERC-20 funcionam apenas nas blockchains do Ethereum.

O XRP é um token ERC-20?

Sim, o XRP é uma moeda ERC-20.

BEP20 é equivalente a ERC-20?

BEP20 é a moeda digital padrão para a Binance Smart Chain (BSC), equivalente ao ERC-20, mas para uso na BSC.

O DOGE é uma moeda token ERC-20?

Não, o DOGE é uma moeda BEP 20 da Binance, hospedada na BSC.

Os tokens ERC-20 são um bom investimento?

Os tokens ERC-20 são frequentemente vistos como bons investimentos, porque usam o maior provedor de blockchain com vastos níveis de segurança. Tokens hospedados no Ethereum fornecem alta liquidez por serem usados como base de projetos cripto existentes na blockchain.

