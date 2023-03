O hype da inteligência artificial (IA) encontrou seu caminho no espaço criptográfico, fazendo com que o preço da maioria das criptomoedas baseadas em IA, incluindo tokens recém-lançados, como o token ASI da AltSignals, suba.

A AltSignals está em operação desde 2017. No entanto, sua popularidade disparou depois de anunciar que está trabalhando em produtos alimentados por IA apoiados por uma criptomoeda baseada em IA, que está atualmente no estágio de pré-venda BETA. Você pode participar da pré-venda aqui.

O que é AltSignals?

A AltSignals é líder de mercado no fornecimento de sinais de negociação e no desenvolvimento de indicadores técnicos baseados em algoritmos. Começou enviando sinais de negociação criptográfica gratuitos antes de expandir para Forex, CFDs e ações.

Atualmente, a AltSignals fornece análises técnicas e fundamentais e treina e ajuda os clientes a fazer negócios e lucrar a longo prazo. Ele vem operando um indicador técnico chamado AltAlgo Indicator para gerar sinais de negociação.

O indicador AltAlgo examina o mercado de moeda digital, forex e ações e alerta os usuários da AltSignals quando uma ação de preço está prestes a acontecer. O indicador usa várias estratégias de negociação e indicadores técnicos para fornecer oportunidades ideais de compra e venda para os traders.

A AltSignals também está trabalhando em um algoritmo de IA que usará o algoritmo de melhor desempenho, incluindo o indicador AltAlgo, para criar um conjunto de produtos de IA, sendo um deles o ActualizeAI, que será alimentado pela criptomoeda ASI.

A criptomoeda ASI opera na blockchain Ethereum, que permite compras de token de baixo custo por meio do AltSignals DEX durante a pré-venda em andamento.

Previsão de preço do token ASI

O token ASI está atualmente em fase de pré-venda BETA que, segundo dados do site oficial da AltSignals, está cerca de 50% esgotado.

A pré-venda AltSignals foi dividida em cinco estágios: BETA, Estágio 1, Estágio 2, Estágio 3 e Estágio 4. Aqueles que investirem durante o estágio BETA estarão comprando o token por $0,012 e têm a possibilidade de obter o maior lucro, já que espera-se que o preço do token aumente nos demais estágios da pré-venda.

O ASI estará custando $ 0,015 no Estágio 1, $ 0,01875 no Estágio 2, $ 0,021 no Estágio 3 e $ 0,02274 no Estágio 4. Portanto, o preço do ASI terá valorizado 89,5% no momento em que a pré-venda for concluída, dando aos que investem no estágio BETA, um ROI de 89,5%.

Embora seja difícil prever o preço de uma nova criptomoeda, espera-se que o preço do ASI aumente com a crescente popularidade da tecnologia de IA e a listagem em exchanges de criptomoedas imediatamente após o término da pré-venda. E de acordo com os cronogramas do whitepaper da AltSignals, espera-se que o token ASI seja listado na CoinGecko, CoinMarketCap e Uniswap no segundo trimestre de 2023, daqui a alguns dias.

O token ASI da AltSignals é um bom investimento?

Embora existam vários fatores que você, como investidor, consideraria antes de investir em qualquer projeto, nem é preciso dizer que é importante negociar com uma empresa confiável e com um forte histórico de resultados, especialmente com os muitos golpes no espaço criptográfico. A AltSignals está em operação há cinco anos, o que significa que não é uma daquelas startups que simplesmente surgem e desaparecem quando coletam fundos de investidores.

Além disso, as fontes mostram que os sinais Spot e Futuros da AltSignals Binance, bem como os sinais Forex, têm sido consistentemente lucrativos mês a mês, com uma precisão acima de 60%. A equipe AltSignals espera que a precisão desses sinais aumente consideravelmente assim que o ActualizeAI for concluído e integrado ao seu algoritmo, algo que fará do AltSignals uma plataforma cobiçada por muitos e provavelmente criará um aumento na demanda de token ASI.