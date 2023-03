Imposto sobre cripto: IIJA Act recebe uma atualização – Entrevista

Em 24 de fevereiro, o Escritório de Informações e Assuntos Regulatórios dos EUA atualizou o status da regulamentação cripto pendente, a Lei IIJA, que exigirá que corretoras de criptomoedas enviem transações de clientes ao IRS.

Esta atualização terá implicações e os investidores podem estar interessados em saber como isso afeta seus impostos criptográficos.

No entanto, é difícil entender os impostos, então conversamos com Miles Fuller, diretor de soluções governamentais da TaxBit, a empresa de impostos criptográficos, para saber mais.

Invezz (IZ): Você pode detalhar as mudanças que esta nova atualização (6045a) oferece em relação aos requisitos de relatórios dos corretores?

Miles Fuller (MF): Os regulamentos de relatórios de corretores sob IRC 6045 e 6045A que foram aprovados em novembro de 2021 realizarão algumas coisas diferentes.

Primeiro, exige que os corretores de ativos digitais forneçam aos clientes e ao IRS 1099 formulários que mostram os rendimentos e, na maioria dos casos, a base de custo dos ativos digitais que foram vendidos por um cliente durante o ano.

Em segundo lugar, a fim de facilitar a capacidade dos corretores de relatar a base de custo dos ativos vendidos, impõe um requisito de declaração de transferência semelhante ao que está em vigor para títulos tradicionais. Esse requisito significa que, se um cliente mover um ativo da corretora A para a corretora B, a corretora A informará à corretora B qual era a base de custo do ativo transferido.

Atualmente, a incerteza com relação a essas novas regras se dá pela definição de corretores de ativos digitais pelo Departamento do Tesouro, o que tem sido uma questão em aberto. Espera-se que regulamentações propostas, que definam como essas regras serão aplicadas e quem será considerado um corretor, sejam divulgadas muito em breve.

IZ: Que efeito isso terá sobre os investidores em criptomoedas ou sobre a indústria em geral?

MF: As novas regras de relatórios serão um grande benefício para os investidores em criptomoedas e um benefício indireto para o setor como um todo.

No nível do investidor, as novas regras facilitarão significativamente a declaração de impostos. Historicamente, informações específicas de impostos para ativos digitais têm sido muito difíceis de obter. Muitas exchanges forneciam dados de transações, mas esses dados nem sempre eram completos ou eram difíceis de interpretar para fins fiscais.

Ao impor as novas regras de relatórios, os investidores individuais receberão informações fiscais específicas sobre suas transações. Esta informação tornará a declaração de impostos muito mais fácil.

No nível da indústria, as novas regras imporão um ônus às entidades que se enquadram na definição de corretora de ativos digitais. Essas corretoras agora precisarão fornecer informações que anteriormente não precisavam fornecer.

Embora as regras imponham um ônus às corretoras, as novas regras provavelmente beneficiarão os corretores no longo prazo. À medida que os ativos digitais se tornam mais comuns, a supervisão regulatória (além dos impostos) continuará a crescer.

As novas regras de relatórios fiscais movem o setor em direção a dados mais padronizados e fáceis de interpretar. Essa mudança facilitará o cumprimento de outros requisitos regulatórios, beneficiando o setor a longo prazo.

IZ: Você acha que a legislação tributária dos EUA se desenvolveu o suficiente até este ponto na economia de ativos digitais, ou você acha que ainda falta muita clareza? Gostaria de ver alguma mudança?

MF: A legislação tributária não se desenvolveu realmente na área de ativos digitais, exceto a aprovação de regras que exigem relatórios de informações por corretores de ativos digitais. Essas regras ainda não foram implementadas, pois o setor aguarda a proposta de regulamentação pelo Departamento do Tesouro.

Com isso dito, os ativos digitais são tratados como propriedade de acordo com o código tributário, o que fornece muitas informações sobre o tratamento tributário dos ativos digitais, mas definitivamente ainda existem lacunas.

A tecnologia de contabilidade distribuída está dando origem a arranjos econômicos novos e únicos que não se encaixam perfeitamente no código tributário, o que significa que os formuladores de políticas ainda precisam intervir e decidir qual deve ser o tratamento tributário correto.

O Departamento do Tesouro divulgou recentemente sua explicação sobre as propostas de receita contidas no plano orçamentário do governo Biden para o próximo ano fiscal. Essas propostas abordaram alguns itens de ativos digitais direcionados a preencher algumas dessas lacunas e trazer o tratamento tributário de ativos digitais de forma mais clara em linha com outros instrumentos financeiros.

Também incluiu propostas que facilitariam a capacidade dos EUA de trabalhar com parceiros de tratados no compartilhamento de informações de ativos digitais, o que provavelmente é um benefício, dadas as operações internacionais do ecossistema.

IZ: Como as leis tributárias de criptomoedas dos EUA se comparam às de outros países? Você descreveria como amigável em termos de impostos?

MF: Depende muito. Nos EUA, os ativos digitais são tributados da mesma forma que qualquer outra propriedade, portanto, não há realmente um esforço do governo para tratá-los de forma mais ou menos favorável do que outros tipos de propriedade.

Outros países estão adotando uma abordagem semelhante. Mas existem alguns países que estão fazendo esforços direcionados para tratar os ativos digitais de forma mais favorável ou menos favorável para fins fiscais.

Em última análise, os EUA provavelmente estão no meio, empregando uma abordagem que visa alinhar o tratamento tributário dos ativos digitais para ser consistente com outros tipos semelhantes de propriedade.

IZ: Você tem alguma ideia da porcentagem de usuários de cripto dos EUA que evitam pagar impostos?

MF: Em nossa experiência, o problema não é tanto as pessoas tentando evitar impostos, mas sim a dificuldade administrativa envolvida na correta declaração de impostos no espaço de ativos digitais, o que acaba levando a erros de conformidade tributária.

Atualmente, os dados disponíveis para os indivíduos para uso no preenchimento de seus impostos geralmente são difíceis de interpretar e às vezes não são completos. Isso torna realmente difícil arquivar declarações fiscais com precisão.

É isso que nós da TaxBit estamos trabalhando para resolver – inicialmente por meio de softwares voltados para o contribuinte pessoa física, mas agora com softwares voltados para as exchanges e plataformas para que possam fornecer aos seus clientes informações melhores e mais fáceis de entender.

IZ: Você acha que haverá mais mudanças no futuro em relação à tributação de criptomoedas, especialmente à luz das recentes restrições regulatórias que temos visto (como o fechamento do BUSD e várias penalidades da SEC em grandes empresas)?

MF: Acreditamos que continuará a haver uma evolução no tratamento tributário dos ativos digitais. À medida que o Congresso continua a obter uma melhor compreensão do ecossistema e onde estão as dificuldades, provavelmente tomará medidas para refinar o tratamento tributário de uma forma ou de outra.