Criptomoeda não é tão descentralizada quanto parece

O conceito de descentralização tem uma qualidade quase sedutora.

Um mundo financeiro sem a necessidade de partes centrais é tão romântico quanto pode ser. Transações fluindo apenas de igual para igual. Eficiência limpa, baixas taxas e alta velocidade, sem a necessidade de confiança. Como não amar?

Mas, por mais encantadora que pareça essa visão, torná-la realidade está se mostrando um desafio na esfera das criptomoedas.

Quão centralizadas são as criptomoedas?

VNós vimos muitas criptomoedas reveladas como sendo significativamente mais centralizadas do que anunciado. Solana é uma que vem à mente, com a preocupação de que parte do motivo de sua ascensão meteórica durante a pandemia se deva à manipulação de Sam Bankman-Fried, que tinha laços estreitos com a moeda.

Altcoins menores são frequentemente ridicularizadas por serem influenciadas por carteiras de baleias. Mesmo o Ethereum, a segunda maior criptomoeda do mundo, é significativamente mais centralizada do que grande parte do mercado supõe. Eu escrevi uma análise sobre a minha avaliação do Ethereum em outubro passado (spoiler: eu o valorizo como uma ação de tecnologia), mas vou recapitular brevemente alguns dos aspectos que revelam como ele é centralizado.

Em primeiro lugar, a maior parte da atividade no Ethereum e o valor total bloqueado (TVL) são conduzidos por meio de stablecoins centralizadas como Tether e Circle. Essas stablecoins estão sujeitas à lei e demonstraram em várias ocasiões que podem e irão congelar ativos se forem exigidos pelos legisladores (o incidente em Tornado Cash vem à mente).

Claro, Ethereum é o lar de finanças descentralizadas (DeFi), mas é realmente DeFi se tudo rodar em stablecoins centralizadas e puder ser encerrado se a lei exigir? O fundador da Ethereum, Vitalik Buterin, sabe disso, chegando ao ponto de dizer que essas stablecoins centralizadas têm tanta influência que podem decidir o destino de futuros forks da criptomoeda:

Eu acho que no futuro mais distante, (a questão dos provedores centralizados decidindo a direção do Ethereum) definitivamente se tornará mais uma preocupação. Basicamente, o fato de que a decisão do USDC de qual cadeia considerar como Ethereum pode se tornar uma decisão significativa em futuros hard forks controversos. Vitalik Buterin, fundador da Ethereum

Depois, há a questão do staking. A maior parte do staking no Ethereum é conduzida por meio de pools de staking, muitos dos quais são centralizados.

Depois, há a questão dos provedores de nuvem. Você sabia que metade dos nós no Ethereum são executados pela Amazon?

Em geral, as criptomoedas costumam ser mais centralizadas do que parecem. DAI é outro forte exemplo. A comunidade foi forçada a propor um modelo de flutuação livre para sua stablecoin, a fim de se afastar da dependência da DAI de garantias centralizadas como o USDC, mas o plano de ter uma stablecoin de flutuação livre é ambicioso, para dizer o mínimo.

As pessoas se preocupam com a descentralização?

O que foi dito acima mostra uma imagem bem diferente do mundo revolucionário e livre de intermediários que a criptomoeda deveria prometer. Dito isto, a criptografia é apenas um bebê – lançada quando Satoshi Nakamoto minerou o primeiro bloco em janeiro de 2009. É justo reduzir a criptografia como um todo por não ser o que promete ser agora.

Mas será que algum dia chegará lá? O caminho para a descentralização é ladeado por armadilhas comuns centradas na conveniência, eficiência e facilidade de uso, que estão longe de serem impossíveis com um produto descentralizado, mas definitivamente mais difíceis. Basta olhar para a cadeia ultralimpa da Binance, uma blockchain altamente centralizada, mas que opera com taxas próximas de zero e extremamente suave em comparação com muitos de seus primos descentralizados.

A popularidade da cadeia Binance sugere um ponto importante. Não importa o quão sedutora seja a descentralização, e não importa o quão alinhado com os pilares da criptografia esteja o conceito, as pessoas sempre valorizarão muito a conveniência e a usabilidade. Não adianta ser descentralizado se a coisa não funcionar.

O Ethereum pode custar centenas de dólares em taxas de gás para transações básicas em momentos em que a rede está congestionada. Este é um problema enorme e, independentemente de ser mais descentralizado do que um concorrente, as pessoas terão dificuldade em usá-lo com obstáculos proibitivos. Adoro a descentralização, mas não estou pagando uma taxa de gás de $ 60 para enviar meu dinheiro de um lugar para outro.

Claro, alguns dos melhores desenvolvedores do mundo estão trabalhando nesses problemas. E quando pessoas inteligentes colocam suas mentes juntas, muitas vezes coisas boas acontecem. Então, quem sabe, talvez muitas das criptomoedas por aí avancem para uma existência significativamente mais descentralizada. Mas por agora, certifique-se de ler as letras pequenas.