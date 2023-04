A pré-venda da AltSignals está ganhando força continuamente à medida que a inteligência artificial (IA) domina as indústrias de tecnologia e criptografia.

O mais recente participante em IA é a ferramenta de identificação de imagens “Segment Anything” da Meta, e espera-se que estimule um foco adicional em IA, o que é um ponto de venda para outros projetos que também lidam com IA, como a AltSignals.

Por que a IA “Segment Anything” é um grande impulso para a AltSignals?

Com as ambições de metaverso da Meta Platforms Inc ( NASDAQ: META ) em ruínas, ela se voltou para a IA para conduzir seu próximo estágio de desenvolvimento. Isso apenas mostra que a IA está superando rapidamente outras tecnologias, incluindo o metaverso.

Embora novos projetos de metaverso ainda sejam uma sensação entre os jogadores, os projetos de IA parecem roubar o show quando se trata de conquistar os corações da maioria em geral.

Embora o mais recente projeto da Meta, chamado Segment Anything Model, foque em imagens, ele ainda é um grande indicador do aumento do interesse em IA pelas grandes empresas de tecnologia. A AltSignals tem muito a se beneficiar do hype em torno da IA, já que está trabalhando em um algoritmo de IA que irá levar o melhor algoritmo de desempenho, incluindo o indicador AltAlgo, e usá-lo para construir uma série de produtos de IA, incluindo o ActualizeAI, que é alimentado pela criptomoeda ASI.

A ferramenta “Segment Anything” ajuda os usuários a identificar itens específicos em uma imagem com apenas alguns cliques. Embora o projeto ainda esteja em modo de demonstração, Meta diz que o Segment Anything já pode tirar uma foto e identificar individualmente os pixels que compõem tudo na imagem para que um ou mais itens possam ser separados do restante da imagem.

O que é AltSignals e por que está se tornando tão popular?

AltSignals fornece sinais de negociação e indicadores técnicos baseados em algoritmos. Começou com o envio sinais de negociação criptográfica gratuitos antes de expandir para Forex, CFDs e ações.

Atualmente, a AltSignals fornece aos clientes análises técnicas e fundamentais do mercado. Também oferece sessões de coaching e ajuda os clientes a negociar. A plataforma vem operando um indicador técnico chamado AltAlgo Indicator para gerar sinais de negociação.

O indicador AltAlgo verifica o mercado financeiro e alerta os usuários da AltSignals quando uma oportunidade de negociação se apresenta. O indicador usa várias estratégias de negociação e indicadores técnicos para fornecer oportunidades ideais de compra e venda para os traders.

AltSignals está também trabalhando em um algoritmo de inteligência artificial. O algoritmo irá selecionar os melhores algoritmos de desempenho, incluindo o indicador AltAlgo, e usá-los para criar uma série de produtos de IA, um deles sendo o ActualizeAI, que é alimentado pela criptomoeda ASI. O ASI é um token baseado no Ethereum. O token ASI está atualmente no estágio de pré-venda BETA. Você pode participar da pré-venda aqui.

A AltSignals está em operação desde 2017, mas sua popularidade disparou depois de anunciar o projeto de IA.

O token AltSignals ASI é um bom investimento?

A pré-venda da AltSignals foi dividida em cinco estágios: BETA, Estágio 1, Estágio 2, Estágio 3 e Estágio 4. Atualmente, a pré-venda está no estágio BETA e está sendo vendida a $ 0,012. Espera-se que o preço suba a cada estágio, o que é uma boa proposta para os primeiros investidores.

O ASI estará custando $ 0,015 no Estágio 1, $ 0,01875 no Estágio 2, $ 0,021 no Estágio 3 e $ 0,02274 no Estágio 4. Quando a pré-venda se aproximar do estágio final, o preço do ASI terá valorizado 89,5%.

Após o término da pré-venda da AltSignals, espera-se que o preço do ASI suba com a crescente popularidade da IA e a listagem em exchanges de criptomoedas. De acordo com o whitepaper AltSignals, espera-se que o token ASI seja listado no CoinGecko, CoinMarketCap e Uniswap no segundo trimestre de 2023.