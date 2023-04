Traders e investidores consistentemente acompanham as últimas notícias e desenvolvimentos no espaço Web3 para se manterem informados sobre as atualizações recentes de projetos. Ao fazer isso, eles podem prever quais projetos podem potencialmente ter um aumento de valor. No entanto, tudo isso se baseia na suposição individual do trader.

O espaço blockchain evoluiu ao longo dos anos. Hoje, foram desenvolvidas ferramentas como a AltSignals que visam mudar completamente o cenário e permitir alta precisão nas previsões por meio de inteligência artificial (IA). Hoje, revisaremos a AltSignals (ASI) para ver como ela pode ajudar investidores e traders.

A AltSignals oferece uma oportunidade de investimento que vale a pena?

Ao olhar para a pré-venda atual do AltSignals, a criptomoeda é oferecida a $ 0,015.

AltSignals, como projeto, visa fornecer toda uma evolução às plataformas de negociação e usa a tecnologia blockchain, aliada ao aprendizado de máquina para criar um algoritmo treinado para identificar padrões no mercado geral.

Qualquer trader em escala global pode encontrar valor, utilidade e apelo na plataforma AltSignals e no token nativo usado para alimentá-la, o ASI.

AltSignals é construída sobre a rede Ethereum, que permite compras de token de baixo custo por meio de uma rede blockchain segura.

Em 12 de abril de 2023, a pré-venda estava 48,09% concluída. É provável que, após a conclusão do Estágio 1, o valor do token ASI aumente. Ao final da pré-venda, o valor do ASI pode chegar a US$ 0,4. A ASI pode atingir um novo recorde histórico antes do final de 2023 se mantiver seu atual ímpeto de vendas.

A criptomoeda ASI pode subir para $ 1 até o final de 2024?

Seguir a narrativa no espaço tecnológico e na indústria de criptomoedas é um aspecto essencial para prever até onde um projeto tem potencial para subir.

Com a recente introdução de vários aplicativos de aprendizado de máquina (ML) e inteligência artificial (IA) nos espaços da Web2, os concorrentes nos espaços da Web3 certamente receberão muita atenção.

Alguns dos traders mais experientes do setor sabem disso e tomam decisões de investimento com base no momento geral do setor e do mercado.

AltSignals é uma plataforma que desenvolveu o AcutalizeAI, que por si só é um serviço que aproveita o poder da IA.

Dado o fato de que vemos um apelo crescente em produtos e serviços relacionados à IA nos cenários Web2 e Web3, há uma chance de que a ASI suba para US$ 1 até o quarto trimestre de 2023. O desempenho dependerá de seu momento de pré-venda, utilização da plataforma, e apelo geral aos entusiastas de criptomoedas.

O que é AltSignals?

AltSignals é um provedor de serviços financeiros. Atualmente, oferece aos usuários acesso a serviços como sinais de negociação de futuros de criptomoedas, alertas de negociação forex ou até análises de mercado em torno de ouro, índices e outros tipos de ativos.

A plataforma visa tornar o mais simples possível para os traders obterem sinais e gatilhos que indicarão se devem comprar ou vender ativos com base em um conjunto predeterminado de critérios.

Como funciona a AltSignals?

Os usuários não precisam mais revisar e analisar os dados manualmente, pois a AltSignals faz estimativas para eles. Usando a plataforma, qualquer pessoa pode acessar sinais de negociação e análises que alavancam o poder da IA.

Então, eles podem obter os dados e usá-los para Binance Futures, Forex ou TradingView.

Por meio da AltSignals e do ActualizeAI, qualquer pessoa pode obter dados da análise técnica e fundamental que se adapta consistentemente às últimas condições e tendências do mercado, independentemente de seu momento.

A AltSignals pode mudar a indústria e, em caso afirmativo, como ela fará isso?

Investidores e traders sempre especulam onde o mercado ou uma criptomoeda específica irá oscilar a seguir.

Eles podem alterar seu fluxo de trabalho usando aprendizado de máquina, tendo acesso ao ActualizeAI e ferramentas semelhantes que fazem parte do ecossistema AltSignals.

O algoritmo é treinado para identificar padrões nos dados de mercado e fornecer aos investidores uma vantagem competitiva para tornar os traders bem informados.

AltSignals é um bom investimento hoje que pode expandir e aumentar em valor?

O valor geral e o apelo da AltSignals e de seu token nativo, ASI, dependerão do movimento mais amplo do mercado, do sucesso da pré-venda e do apelo da inteligência artificial (IA).

A maioria das grandes empresas do mundo está correndo para produzir o melhor produto de IA, e os serviços relacionados à IA estão mudando o cenário técnico tradicional.

AltSignals e o token ASI provavelmente podem ter um alto potencial de crescimento. No entanto, sempre há algum nível de risco envolvido em qualquer investimento, e o apetite de risco de cada investidor mudará sua decisão de investir em ASI.