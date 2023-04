Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

A solução de escalonamento da camada 2 do Ethereum, Polygon (MATIC), registrou um grande aumento na atividade de usuários durante o último mês.

Com base no Blockchain Games Report, publicado pela plataforma de análise de aplicativos descentralizados (dApp) DappRadar, o número total de carteiras ativas exclusivas (UAWs) envolvidas com jogos construídos sobre a Polygon atingiu um pico de 138.081 em março. Isso indica que aumentou 53% em relação ao seu desempenho em fevereiro de 2023.

O crescimento da esfera gameFi da Polygon e seu valor para o espaço web3

A contagem de 138.081 usuários na Polygon a coloca bem à frente do terceiro classificado Hive blockchain e do quarto classificado BNB Chain.

A Hive possui 84.000 UAWs, enquanto a BNB Chain possui 80.000 UAVs.

A blockchain que ficou em primeiro lugar é a Wax, e possui 314.000 UAWs, tornando-a líder.

No entanto, a principal razão pela qual a Polygon (MATIC) é um ponto de interesse é que ele ultrapassou a Hive ao longo do mês para garantir seu segundo lugar. Este é um sinal positivo para os jogos blockchain e Web3.

Com base nos dados, a maior parte do aumento de atividade da UAW deve-se ao jogo on-chain Hunters, da BoomLand, que sozinho registrou um aumento de mais de 17.000% no último mês.

O relatório afirma que toda a atividade de jogos on-chain alcançou 741.567 carteiras ativas únicas, representando uma queda de 3,33% em março. Os jogos, no entanto, ainda representam 45,6% da atividade da indústria dapp no primeiro trimestre de 2023.

Os dados sugerem que esse impulso pode ser visto em projetos e plataformas alternativas do GameFi.

A lista dos principais protocolos de jogos por carteiras ativas exclusivas incluía WAX, Polygon, Hive, BNB Chain e Klaytn.

É claro que hoje, mais blockchains do que nunca estão suportando a funcionalidade GameFi e apresentam seu próprio ecossistema de jogos com elementos “Play-to-Earn” (P2E) e um alto nível de interatividade.

Com base no crescimento da Polygon, fica claro que outras blockchains também têm um alto potencial para acelerar o ritmo e crescer em relação às contas de jogadores e usuários únicos por mês.

O Metacade pode ver um nível muito mais alto de utilidade devido ao crescimento do apelo do GameFi.

Metacade (MCADE) é um hub da comunidade Web3 onde jogadores e simplesmente entusiastas de criptomoedas e jogos podem colaborar e se comunicar.

A plataforma visa estabelecer-se como um centro GameFi onde qualquer pessoa pode se juntar a uma comunidade Web3 mais ampla. Os jogadores podem obter acesso aos seus jogos favoritos ou projetos “Play-to-Earn” (P2E) e aumentar seu envolvimento geral.

O esquema Metagrant, no qual a comunidade vota, pode direcionar os recursos disponíveis na tesouraria do projeto, dando aos desenvolvedores e jogos o suporte que precisam para se desenvolver.

Com essas doações, os desenvolvedores podem dar vida aos projetos. Há também um quadro de empregos dedicado. Por meio dele, qualquer pessoa pode encontrar trabalho no espaço blockchain, pois terá um local onde poderá se candidatar às vagas disponíveis.

Metacade (MCADE) é construído sobre o blockchain Ethereum, e sua criptomoeda nativa, MCADE, segue o padrão de token ERC-20.

Isso significa que ele pode ser comprado e armazenado no blockchain, e muitas carteiras que suportam a rede principal da Ethereum também suportam o MCADE, garantindo um alto nível de compatibilidade.

Com o apelo geral do GameFi aumentando, os usuários encontrarão o Metacade como o local ideal para o envolvimento da comunidade no espaço.

O MCADE representa uma sólida oportunidade de investimento para 2023 e avança com o aumento do apelo em jogos da Web3

À medida que mais blockchains do que nunca estão começando a apoiar o desenvolvimento de jogos blockchain e o número de usuários em blockchains como a Polygon está aumentando, há uma indicação clara de que o espaço GameFi está saudável e que há um alto nível de atividade em torno isto.

O projeto Metacade (MCADE) tem um alto potencial de crescimento em valor e representa uma sólida oportunidade de investimento em um ecossistema que evoluirá em 2023 e além.

No entanto, ainda é importante entender que o projeto está nos estágios iniciais de seu desenvolvimento e é provável que a equipe por trás dele lance mais atualizações e desenvolvimentos e aumente a base de usuários no final de 2023.

Com tudo isso levado em consideração, fica claro que os investidores ou traders que estão nisso a longo prazo podem obter acesso a uma criptomoeda de alto crescimento.

Seu hub social descentralizada, a variedade de maneiras pelas quais os jogadores podem ganhar, o apelo geral de apoiar novos desenvolvedores e jogos, e a capacidade dos usuários de encontrar empregos no espaço Web3 por meio da plataforma, permitem que ela tenha uma proposta de valor sólida para investidores.

O Metacade já saiu da fase de pré-venda e já foi listado na Uniswap. Ele será listado na Bitmart em 16 de abril e na MEXC em 30 de abril.

Com o fim da pré-venda e a antecipação das listagens nas exchanges, investidores e traders vão querer adquirir o MCADE, e podem fazê-lo acessando o site aqui.