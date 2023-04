O preço da Zilliqa subiu para o ponto mais alto desde 23 de fevereiro na quarta-feira, enquanto os investidores esperavam pelo próximo lançamento do EVM. O ZIL subiu para um pico de US$ 0,036, cerca de 68% acima da mínima do ano. Isso a torna uma das criptomoedas de melhor desempenho do setor. Outras altcoins como AltSignals (ASI), Internet Computer (ICP) e Oasis Network estão indo bem.

Lançamento da Zilliqa EVM

Ethereum cresceu e se tornou o maior blockchain para contratos inteligentes em todo o mundo. Isso é visto no número crescente de dApps em seu ecossistema. Por exemplo, em finanças descentralizadas (DeFi), o Ethereum tem um valor total bloqueado (TVL) de mais de US$ 70 bilhões e um domínio de mercado de quase 70%.

O mesmo acontece na indústria de tokens não fungíveis (NFTs), onde coleções como o Bored Ape Yacht Club (BAYC) dominam. Em média, as vendas de NFTs do Ethereum em um período de 24 horas costumam ser acima de US$ 25 milhões.

Portanto, existem duas tendências principais na indústria de blockchain. Primeiro, há uma mudança geral para redes de camada 2, que são cadeias laterais que processam transações Ethereum mais rapidamente a um custo menor. Algumas das principais redes de camada 2 do setor são Cartesi, Optimism e Arbitrum.

Em segundo lugar, para aumentar a interoperabilidade, muitos blockchains estão lançando sua Ethereum Virtual Machine (EVM), EVM é um software que executa contratos inteligentes na rede Ethereum. Isso ajuda a aumentar a interoperabilidade dentro de diferentes cadeias. Algumas das cadeias mais populares que estão trabalhando no EVM são IOTA, EOS e Zilliqa.

A próxima notícia importante da Zilliqa será o lançamento de sua implementação de EVM na rede principal, que acontecerá em 25 de abril deste ano. A implementação será lançada às 08:00, horário UTC.

A integração do EVM trará inúmeros benefícios para o ecossistema Zilliqa. Por exemplo, os usuários agora poderão transferir seus ZILs nativos usando carteiras populares como a MetaMask. Além disso, os desenvolvedores poderão implantar contratos inteligentes do Solidity.

Previsão de preço da Zilliqa

O gráfico 4H mostra que o preço de ZIL esteve em uma alta implacável nas últimas semanas. Este rali saltou da baixa acumulada no ano de US$ 0,021 para uma alta de US$ 0,036. Ela conseguiu se mover acima dos principais níveis psicológicos. Mais recentemente, ela ultrapassou a resistência principal em US$ 0,0328, o ponto mais alto em 2 de abril. Ao mover-se acima desse preço, a moeda invalidou o padrão de topo duplo que estava se formando.

Zilliqa moveu-se acima de todas as médias móveis, enquanto os osciladores estão apontando para cima. Portanto, há uma probabilidade de que a moeda continue subindo à medida que os compradores visam o próximo ponto-chave de resistência em US$ 0,037, o ponto mais alto em abril deste ano.

As vendas de token AltSignals continuam

Outro grande tema no mundo de hoje é a inteligência artificial. A IA tem sido chamada de uma das maiores descobertas, da mesma forma que o fogo e a roda. Hoje, plataformas de IA como o Bard do Google e o Bing da Microsoft se tornaram tão poderosas que podem escrever software, compor música e escrever histórias.

Os analistas acreditam que a maioria das indústrias será afetada pela IA nos próximos anos. Por exemplo, afetará o setor financeiro ao conduzir análises e fornecer recomendações. A AltSignals é uma das principais plataformas que está trabalhando para implementar a IA no setor.

AltSignals é uma plataforma lucrativa que realiza análises e envia sinais sobre ativos importantes como forex e criptomoedas para as pessoas. Agora, como parte de seu crescimento, os desenvolvedores estão trabalhando para integrar a IA em sua plataforma em uma tentativa de melhorar os resultados. A AltSignals é muito amada por seus usuários, como pode ser visto em sua classificação na plataforma Trustpilot.

Como parte dessa transição, a AltSignals está realizando uma venda de tokens para ASI. ASI é o token que alimentará a plataforma. Ele será usado para fazer pagamentos e incentivar outros participantes do ecossistema. Além disso, será usado para fins de votação quando a Organização Autônoma Descentralizada (DAO) for lançada.

Venda de tokens AltSignals dispara

A venda de tokens da AltSignals foi bem-sucedida. Em apenas algumas semanas, os desenvolvedores arrecadaram mais de $ 592.000, o que representa cerca de 54,82% de sua meta. Com cada token custando US$ 0,015, há uma probabilidade de que a demanda pelo token continue aumentando nas próximas semanas. Você pode comprar o token ASI aqui.

Investir em pré-vendas de tokens pode ser uma estratégia altamente lucrativa. Um bom exemplo disso é o recente lançamento do Metacade, plataforma que arrecadou cerca de US$ 16 milhões com a venda de tokens. Alguns dias após o lançamento do token, a plataforma está avaliada em mais de US$ 25 milhões, o que significa que os compradores originais obtiveram lucro.

ASI é um bom investimento?

O whitepaper da AltSignals descreveu como a plataforma funciona e o que ela deseja alcançar. E com base no fato de que a AltSignals já é lucrativa, acredito que a ASI é uma boa compra. No entanto, como acontece com outras criptomoedas, há riscos envolvidos, o que significa que você deve trabalhar para limitar suas desvantagens. Por exemplo, você não deve alocar todo o seu dinheiro em ASI ou qualquer outra moeda.