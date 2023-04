A popularidade da AltSignals disparou após a revelação de um algoritmo alimentado por inteligência artificial, impulsionado por uma criptomoeda baseada em AI chamada ASI.

A AltSignals está conduzindo a pré-venda do ASI, que está atualmente no estágio 1 após vender completamente a fase BETA. Pode-se participar da pré-venda visitando o site oficial.

Projeto do algoritmo alimentado por inteligência artificial da AltSignals

A AltSignals é líder de mercado no fornecimento de sinais de negociação e no desenvolvimento de indicadores técnicos baseados em algoritmos para ajudar os traders dos mercados financeiros a lucrar com os movimentos de preços. Começou enviando sinais de negociação criptográfica gratuitos, mas depois expandiu para Forex, CFDs e ações.

A AltSignals fornece análise fundamental e técnica, além de treinar e ajudar seus clientes a realizar negociações e lucrar com elas. A plataforma tem gerado sinais de negociação usando um indicador técnico chamado AltAlgo Indicator.

O indicador AltAlgo verifica os mercados financeiros e alerta os usuários da AltSignals quando uma boa oportunidade de negociação aparece. O indicador atualmente usa várias estratégias de negociação e indicadores técnicos para identificar oportunidades de negociação.

A Altsignals agora está trabalhando em um algoritmo baseado em IA para tornar o processo de geração de sinais mais eficiente. O algoritmo de IA pegará o algoritmo de melhor desempenho, incluindo o indicador AltAlgo, e o usará para criar um conjunto de produtos de IA, sendo um deles o ActualizeAI alimentado pela criptomoeda ASI.

Além de ser uma criptomoeda baseada em IA, a criptomoeda ASI opera na blockchain Ethereum, que permite compras de tokens de baixo custo por meio do AltSignals DEX durante a pré-venda em andamento.

A criptomoeda ASI baseada em IA é um bom investimento?

Existem vários fatores que um investidor de criptomoedas analisa, especialmente ao investir em um novo projeto, visto que o mercado criptográfico é bastante volátil. E um desses fatores é procurar um projeto cuja empresa-mãe seja confiável e tenha um forte histórico de resultados, especialmente com os muitos golpes de criptografia no espaço criptográfico.

A AltSignals está em operação há cinco anos e tem um histórico comprovado no negócio de sinais de negociação; o que significa que é uma empresa confiável.

Além disso, as informações no site da AltSignals mostram que os sinais Spot e Futuros da AltSignals Binance, bem como os sinais Forex, têm sido consistentemente lucrativos mês a mês, com uma precisão acima de 42%.

Espera-se que a precisão desses sinais aumente consideravelmente assim que o algoritmo ActualizeAI for concluído e integrado à plataforma, algo que tornará a AltSignals uma plataforma cobiçada por muitos e provavelmente criará um aumento na demanda do token ASI.

Previsão de preço AltSignals (ASI)

O preço do ASI já saltou 25% do preço do estágio BETA de US$ 0,012 para o preço atual de pré-venda de US$ 0,015.

A pré-venda da AltSignals é dividida em cinco etapas: BETA, Etapa 1, Etapa 2, Etapa 3 e Etapa 4. Com uma etapa já esgotada e a atual com mais de 56% de vendas, isso mostra que o token ASI atraiu muitos investidores, o que mostra que as pessoas confiam no projeto.

Aqueles que investem no token ASI agora ainda se beneficiam, pois espera-se que o token continue subindo nos estágios restantes de pré-venda e definitivamente depois de ser listado em diferentes exchanges de criptografia posteriormente. O token estará custando $ 0,01875 no Estágio 2, $ 0,021 no Estágio 3 e $ 0,02274 no Estágio 4. Quando a pré-venda terminar, o token terá valorizado 89,5%, dando a quem investir no estágio BETA um ROI de 89,5%.

Embora a realização de uma previsão de preço ASI após a pré-venda possa ser de alguma forma difícil, já que o token não terá dados históricos de mercado suficientes para usar, espera-se que o preço ASI aproveite a crescente popularidade da tecnologia AI, já que é uma criptomoeda baseada em IA e a listagem em exchanges de criptomoedas imediatamente após o término da pré-venda.

De acordo com o whitepaper da AltSignals, espera-se que o token ASI seja listado na CoinGecko, CoinMarketCap e Uniswap no trimestre atual (2º trimestre de 2023), o que significa que é apenas uma questão de tempo.