A AltSignals procura revolucionar a indústria de negociação de criptomoedas, e o sucesso inicial de sua pré-venda do token ASI mostra quanto interesse o projeto está gerando entre os investidores.

O token ASI está na segunda fase da pré-venda, à qual os investidores podem aderir aqui.

Não seria uma surpresa se o token da AltSignals se esgotasse rapidamente, especialmente com o mercado de criptomoedas agitado depois que o Parlamento Europeu votou pelo que é potencialmente uma lei criptográfica que define o setor – o Markets in Crypto Act, MiCA.

Como a primeira grande lei criptográfica do mundo, a MiCA promete oferecer proteção aos investidores e regras de engajamento para provedores de criptoativos. Com um novo interesse em cripto provavelmente surgindo disso, projetos que ajudam os traders a se beneficiarem do mercado, como a plataforma de negociação algorítmica da AltSignals, podem ser a próxima grande oportunidade de investimento.

Ter um projeto desse tipo alimentado por Inteligência Artificial só aumenta o apelo. Além disso, há muitos outros benefícios de manter o ASI que tornam a compra do projeto na fase de pré-venda um negócio que muitos investidores podem não querer abrir mão.

O que é AltSignals?

AltSignals é um provedor de sinais de negociação que usa as mais recentes inovações tecnológicas para simplificar o processo de negociação para os traders em todos os níveis de experiência. Com sinais altamente precisos e em tempo real em ações, criptomoedas, Forex e CFDs, o inovador indicador AltAlgo da plataforma oferece aos traders uma vantagem com sinais de entrada e saída.

Mas a equipe está procurando integrar uma camada alimentada por inteligência artificial ao algoritmo de negociação, introduzindo os benefícios de sinais preditivos para o indicador. Batizada de ActualizeAI, a nova plataforma irá infundir processamento de linguagem natural e aprendizado de máquina com entradas de IA para ajudar a potencializar experiências de negociação de próximo nível para seus usuários.

O que o token ActualizeAI e ASI oferece aos traders?

ActualizeAI foi construído para revolucionar a execução de negociações e taxas de ganho, com os traders se beneficiando de sinais cada vez mais precisos durante os mercados de alta e de baixa.

Conforme observado, o token ASI, com lançamento previsto para o segundo trimestre de 2023, alimentará a plataforma ActualizeAI. Antes do lançamento da negociação ao vivo, os investidores que desejam comprar o token e desejam saber mais sobre o projeto podem visitar o site oficial da AltSignals.

Mas uma coisa notável é que há um roteiro claro para a camada de IA dessa popular plataforma de negociação. A equipe também destacou os aspectos de tokennomics, prova de auditoria e KYC que são componentes-chave de transparência e segurança que os investidores procuram em projetos.

Em termos do que a ASI oferece, os titulares não apenas terão acesso garantido ao ActualizeAI, mas também desfrutarão de outras vantagens no clube AI Members. O token também fornecerá outras oportunidades de ganhos para hodlers, com participação no ecossistema ActualizeAI por meio da governança da comunidade.

O token ASI é uma boa compra no mercado atual?

O token nativo no ecossistema ActualizeAI é o ASI. Em termos de tokennomics, a AltSignals terá um fornecimento fixo de 500 milhões de ASI. A pré-venda oferece aos investidores a chance de comprar de um pool de 290.000 tokens, ou 58% da oferta total. O evento de pré-venda foi dividido em quatro etapas, com aumento de preço em cada nível.

O preço de pré-venda da AltSignals para o token ASI foi de US$ 0,012 durante a primeira fase. Depois que o token se esgotou rapidamente, arrecadando US$ 480.000 em tempo recorde, o preço do ASI aumentou para US$ 0,015 e espera-se que suba ainda mais e atinja US$ 0,02274 no estágio final de pré-venda do projeto.

Dada a pré-venda em fases, quando o token chegar ao mercado secundário no final do trimestre, seu valor terá aumentado significativamente. A listagem nas principais exchanges do setor, começando com a Uniswap, também prevê que o preço do ASI exploda.

As altas para US$ 0,2 e até US$ 0,5 são prováveis até o final de 2023, se o novo ciclo de alta ocorrer. As perspectivas de que isso aconteça provavelmente também serão devido à enorme demanda por ferramentas de negociação baseadas em IA.

A AltSignals já possui uma comunidade de mais de 50.000 usuários em sua atual plataforma AltAlgo. Aumentar esse número com uma nova e poderosa plataforma ActualizeAI oferece uma chance realista de maior demanda pelo ASI.

Se você deseja comprar o token da AltSignals hoje, confira a página de pré-venda aqui.