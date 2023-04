O preço do Litecoin subiu gradualmente nas últimas sessões, à medida que investidores compraram na baixa, e devido a desafios enfrentados pelo First Republic Bank (FRC). A moeda saltou para uma alta de $92, o ponto mais alto desde 20 de abril deste ano. Isso representa um aumento de mais de 7% desde o ponto mais baixo deste ano. O Bitcoin também se recuperou e ultrapassou o ponto de resistência chave em US$ 28.000. Esse desempenho é um bom presságio para a AltSignals, que já arrecadou US$ 644.000 em sua venda de tokens.

First Republic Bank pode implodir

O principal catalisador para a atual alta do preço do Litecoin é o medo crescente de que o First Republic Bank possa implodir. Na segunda-feira, o banco anunciou que seus negócios estavam no limite, pois os clientes sacaram mais de US$ 104 bilhões. Como resultado, a administração disse que estava explorando opções, incluindo a venda do banco.

Na terça-feira, a empresa disse que estava considerando levantar capital para aumentar seu balanço. Como resultado, o preço das ações da FRC caiu mais de 40%, o que pode levar a mais saques por parte dos clientes. A empresa agora tem duas opções. Primeiro, pode passar para a proteção FDIC, onde a agência de seguros terá uma liquidação ordenada. Em segundo lugar, os maiores bancos americanos podem adquirir uma participação na empresa e ajudar a salvá-la.

O potencial colapso do First Republic Bank é um catalisador positivo para o Bitcoin e o Litecoin, o que explica por que os dois subiram mesmo quando o mercado de ações mais amplo caiu. Isso porque os investidores acreditam que as criptomoedas são portos seguros em períodos de turbulência bancária.

Analistas estão otimistas com criptomoedas

Enquanto isso, o preço do Litecoin está subindo à medida que investidores se mantêm otimistas em relação aos preços das criptomoedas. Como eu escrevi aqui na terça-feira, analistas do Standard Chartered previram que o Bitcoin chegará a $100 mil até 2024. Eles citaram a busca por segurança em meio à crise bancária e o potencial de mudança de rumo do Federal Reserve como motivos para essa previsão.

E eles não estão sozinhos. No domingo, escrevi que um analista da Bloomberg também acredita que o preço do Bitcoin saltará para $50 mil nos próximos meses. Ele também citou o próximo halving, programado para 2024, como o principal catalisador. Além disso, há uma visão geral de que o Bitcoin se tornou um bom ativo de refúgio.

Se essas visualizações forem precisas, isso significa que o preço do Litecoin também se beneficiará, pois tende a ter uma correlação próxima com o Bitcoin.

Previsão de preço do Litecoin

A tendência de baixa do LTC capitulou quando a moeda caiu para US$ 84,53 na segunda-feira. Ele formou um padrão de fundo duplo a esse preço. A moeda agora se moveu acima das médias móveis exponenciais de 25 e 50 dias, enquanto os osciladores subiram. Portanto, há uma probabilidade de que a moeda suba para a próxima resistência chave em US$ 100 nos próximos dias.

Gráfico LTC por TradingView

Venda de tokens da AltSignals ganha força

Enquanto isso, a AltSignals continuou ganhando força à medida que a venda de tokens acelerava. A primeira fase da venda de tokens já arrecadou US$ 644 mil da meta de US$ 1,08 milhão. Esse valor equivale a 59,71% das vendas totais.

Para começar, AltSignals é uma plataforma líder que fornece sinais sobre ativos importantes como criptomoedas e forex. Ela já atende milhares de clientes de todo o mundo que deram excelentes avaliações . Esses sinais vêm de indicadores técnicos como o MACD e o Índice de Força Relativa.

Como parte de sua estratégia de crescimento, a AltSignals agora está trabalhando para incorporar a inteligência artificial em sua plataforma. A nova versão terá tecnologias-chave como processamento de linguagem natural e aprendizado de máquina. Abaixo dessas tecnologias pilares, a plataforma terá outras tecnologias como regressão, modelagem preditiva, AutoML e API de linguagem natural.

O objetivo dessa atualização será alavancar os recursos de IA para oferecer os melhores resultados. Essa camada de IA será alimentada pelo token ASI, que será usado para fins de pagamento. De acordo com seu whitepaper, ele alimentará o Actualize AI e será usado para o clube de associação e torneios de negociação.

ASI é um bom investimento?

Portanto, a previsão otimista do Bitcoin e outras criptomoedas é um bom presságio para a AltSignals, cuja venda de tokens está indo bem. Os desenvolvedores já arrecadaram mais de $ 644k nas últimas semanas. Com o token sendo vendido por apenas US$ 0,015, isso significa que qualquer pessoa pode participar do aumento de capital.

Acredito que o token ASI terá um bom desempenho quando for listado nas principais exchanges ainda este ano, pois acontecerá em um momento em que as criptomoedas estão aumentando. Recentemente, vimos muitos tokens como Metacade e Pepe saltarem depois de serem listados. Portanto, faz sentido alocar uma pequena quantia em ASI agora.

Alguns dos futuros catalisadores do token serão as listagens de exchanges e o sucesso da AltSigals como plataforma.