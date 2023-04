MCADE, o token nativo do ecossistema Metacade, entrou em operação nas exchanges de criptografia Uniswap e BitMart até agora este mês. Isso fez com que o token fosse negociado acima de seu preço de pré-venda pela primeira vez.

O token está se preparando para ser lançado no MEXC, uma das 10 principais exchanges de criptomoedas do mundo. Com seu lançamento pendente no MEXC, o MCADE está prestes a ficar disponível para milhões de investidores em todo o mundo.

Como um novo projeto web3, vamos analisar o Metacade e as oportunidades de investimento que ele oferece e se os investidores devem considerar o projeto.

O Metacade oferece uma grande oportunidade de investimento?

Para determinar se o Metacade oferece uma grande oportunidade de investimento para os traders, teremos que olhar para o ecossistema GameFi mais amplo.

O GameFi tornou-se parte integrante do espaço web3 e continua a crescer em ritmo acelerado. Nos últimos anos, surgiram projetos como The Sandbox, Axie Infinity, ApeCoin e Decentraland.

Esses projetos se tornaram alguns dos 100 principais do espaço cripto em termos de capitalização de mercado e entregaram milhares por cento de retorno sobre investimento aos investidores.

O mercado cripto está atualmente se recuperando da tendência de baixa de 2022 e pode estar a caminho de outra Bull Run. Se isso acontecer, muitos projetos da Web3 poderão alcançar novos recordes históricos nos próximos meses.

O Metacade pode ser um desses projetos, graças à sua abordagem inovadora de jogar para ganhar. O Metacade está trabalhando no lançamento de alguns recursos inovadores e um pacote com tudo incluído para diversão e recompensas que podem ser benéficas para os usuários. Se o projeto lançar suas funcionalidades conforme o esperado, poderá impactar positivamente o valor do MCADE no médio e longo prazo.

O Metacade atingirá US$ 0,1 até o final de 2023?

O mercado de criptomoedas tem tido um bom desempenho desde o início do ano. O Bitcoin adicionou mais de 50% ao seu valor no acumulado do ano e pode subir ainda mais nos próximos meses.

Durante a fase de pré-venda, o MCADE foi vendido por US$ 0,02 por token. Seguindo suas recentes listagens na Uniswap e BitMart, o MCADE está sendo negociado a US$ 0,02296, acima do preço de pré-venda.

O token pode subir mais nos próximos dias, já que o MCADE está definido para entrar no ar no MEXC, uma das 10 principais exchanges de criptomoedas do mundo.

A listagem nessas exchanges de criptografia colocará o MCADE na frente de milhões de usuários em todo o mundo. A equipe Metacade também revelou que o token seria lançado em outras grandes criptomoedas nos próximos meses, à medida que lançassem seus produtos e outros recursos importantes.

Depois de levantar US$ 16 milhões na fase de pré-venda, o Metacade está trabalhando no lançamento de seus produtos. O lançamento dos projetos, além de um fundamento aprimorado do mercado criptográfico mais amplo, pode levar o MCADE a atingir a marca de US$ 0,1 antes do final do ano.

O rali do MCADE dependeria dos produtos e recursos lançados pelo Metacade e de como o mercado criptográfico mais amplo se comportará nos próximos meses.

O que é The Sandbox?

The Sandbox é um dos projetos da web3 mais antigos, já que existe desde 2011. O blockchain permite que os usuários criem, construam, comprem e vendam ativos digitais na forma de um jogo.

O projeto sempre manteve seu desejo de introduzir a tecnologia blockchain em jogos convencionais com sucesso. The Sandbox se concentra em facilitar um modelo criativo de “play-to-earn”, permitindo que os usuários sejam criadores e jogadores simultaneamente.

SAND, o token nativo do The Sandbox, serve como token de utilidade que facilita as transações na plataforma.

The Sandbox é seguro?

The Sandbox é um dos 50 principais projetos de criptomoeda em termos de capitalização de mercado. Já existe há mais de uma década e é um dos primeiros projetos web3 do mundo. Na última década, não houve grande controvérsia em relação a este projeto.

The Sandbox também fez parceria com grandes empresas de blockchain nos últimos meses, incluindo a Ledger Enterprise, à medida que busca expandir o caso de uso do metaverso.

O que é Metacade?

Metacade é um novo projeto da web3 que é alimentado pelo blockchain Ethereum. O principal objetivo do projeto é mudar a forma como o ecossistema atual de “play-to-earn” funciona, possibilitando que os usuários desfrutem de novas experiências da web3.

De acordo com o whitepaper do projeto, o Metacade como plataforma capacitará os usuários a jogar, conectar, construir e ganhar sem problemas. Para se tornar um verdadeiro projeto da web3, o Metacade fará a transição para uma organização autônoma descentralizada (DAO) até 2024. Isso fará com que a equipe entregue o controle do projeto aos detentores do MCADE.

Os detentores de MCADE poderão desempenhar um papel importante no crescimento do ecossistema Metacade por vários meios, incluindo votação de governança. A equipe Metacade também começou a trabalhar em seus produtos e recursos depois de arrecadar US$ 16 milhões na fase de pré-venda recém-concluída.

Como funciona o Metacade?

O ecossistema “play-to-earn” permite que os usuários ganhem dinheiro enquanto jogam seus jogos favoritos. Com o Metacade, o projeto busca se tornar mais do que apenas um jogo P2E.

Como plataforma de jogos, o Metacade deseja hospedar vários jogos no estilo arcade e se tornar o destino dos jogadores. O Metacade organizará torneios e competições P2E para dar aos jogadores mais oportunidades de ganhar tokens MCADE.

Existem outras maneiras de ganhar dinheiro como membro do ecossistema Metacade, incluindo tokens MCADE. No geral, o Metacade quer se tornar a plataforma P2E que permite aos usuários desfrutar de uma experiência web3 completa.

Como o Metacade mudará a indústria?

Metacade está trazendo uma experiência imersiva para o ecossistema P2E. Embora a maioria dos projetos se concentre em fornecer serviços de jogos para os usuários ganharem dinheiro, o Metacade vai um passo além.

O Metacade quer que os usuários façam a transição além dos jogadores e se tornem parte integrante do ecossistema de jogos. A plataforma hospedará vários jogos, dando aos usuários mais opções de escolha.

A plataforma também quer oferecer aos usuários mais formas de ganhar tokens MCADE por meio de torneios, competições e apostas. Com o Metacade, os usuários desfrutarão de uma experiência web3 completa.

A criptomoeda é um bom investimento a longo prazo?

As criptomoedas têm sido uma das classes de ativos de melhor desempenho desde que o Bitcoin foi introduzido em 2009. O mercado experimentou inúmeras corridas de baixa e alta e, após cada ciclo de baixa, atinge uma nova alta.

O Bitcoin subiu de US$ 3.400 em 2020, depois de cair de mais de US$ 19.000 em 2017, para atingir seu recorde de US$ 69.000.

Desde o lançamento do Bitcoin em 2009, o desempenho geral das criptomoedas tem sido positivo. O valor de mercado das criptomoedas atingiu o recorde histórico de US$ 3 trilhões em 2021 e pode estar a caminho de estabelecer mais recordes nos próximos anos.

Os tokens Game-Fi são um bom investimento a longo prazo?

Não podemos falar sobre o setor criptográfico sem mencionar o GameFi. A indústria viu projetos como The Sandbox, Axie Infinity, Decentraland e ApeCoin atingirem novos recordes nos últimos anos.

O modelo P2E está atraindo jogadores mais tradicionais, pois incentiva o modelo de jogo, permitindo que eles joguem e ganhem dinheiro no projeto.

A SAND entregou um ROI de 6.866% para os primeiros investidores, tornando-se um dos projetos GameFi de maior sucesso.

Vale a pena comprar o Metacade?

Como investidor, o MCADE pode ser um dos tokens que você deve considerar devido ao seu lado positivo. Com um preço de pré-venda de US$ 0,02 e atualmente negociado a US$ 0,02296, o MCADE pode registrar lucros massivos no curto prazo.

O lançamento dos produtos Metacade e outros recursos no curto prazo pode aumentar o valor do MCADE. Além disso, uma perspectiva fundamental aprimorada do mercado mais amplo de criptomoedas pode levar o MCADE a atingir um novo recorde histórico e possivelmente atingir a marca de US$ 0,1 antes do final do ano.

O MCADE também já foi listado na Uniswap e BitMart e deve ser lançado no MEXC. As listagens nessas exchanges e possivelmente em outras nos próximos meses podem impactar positivamente o valor do MCADE.