AltSignals ($ASI) é um projeto de blockchain e criptografia de última geração. O provedor de sinais de negociação foi o mais recente a se aventurar na criptografia por meio de um serviço de sinal de inteligência artificial. Com a crescente adoção da IA entre a safra emergente de investidores, faz sentido investir em uma plataforma como a AltSignals. Não é de admirar que o token AltSignals ($ASI) esteja esgotando rapidamente na fase inicial de pré-venda. Mais de 62% foi vendido, levantando $ 676.379.

46% dos millennials em economias desenvolvidas possuem cripto

A adoção de cripto está ganhando ritmo entre os consumidores mais jovens. De acordo com uma pesquisa recente da Bitget com foco em 26 países nas principais economias de todos os continentes, 46% dos millennials possuem cripto. Da mesma forma, 25% da Geração X possui criptomoeda, enquanto 21% da Geração Z possui ativos digitais. Os baby boomers que possuem cripto são 8%.

A enorme propriedade de ativos digitais por consumidores mais jovens mostra que a criptografia é o futuro. Assim, as organizações que adotam o blockchain certamente colherão os benefícios de estar no centro da explosão criptográfica. É uma iteração que a AltSignals deseja capturar por meio do Actualize AI e seu projeto criptográfico por meio do token $ASI. À medida que mais consumidores jovens entram no mundo do trade, eles podem ser atraídos por projetos com ângulos criptográficos como AltSignals.

AltSignals e ActualizeAI. Qual é a diferença?

AltSignals é um serviço de negociação que começou em 2017 e cresceu exponencialmente para mais de 50.000 membros no Telegram. A empresa gera sinais baseados em algoritmos usando o Indicador AltAlgo™. Os sinais de negociação da empresa abrangem ativos digitais, incluindo futuros da Binance, além de CFDs, forex e ações.

Seguindo o rápido crescimento da AltSignals, o serviço busca melhorar a qualidade de seus sinais e dos instrumentos que abrange. Está lançando uma nova plataforma de serviço de sinal de inteligência artificial, ActualizeAI. Para se tornar um membro, os investidores terão tokens $ASI.

Que benefício a posse de $ASI oferece aos investidores

O maior benefício que os investidores obtêm ao manter $ASI é acessar o ecossistema de IA da AltSignals – ActualizeAI. Esta é uma oportunidade de aproveitar os sinais de negociação e, ao mesmo tempo, se beneficiar da valorização do preço de $ASI. Até agora, o $ASI atraiu muita demanda, sinalizando que o preço deve disparar quando começar a ser listado nas exchanges.

O $ASI não apenas oferece uma oportunidade de negociação, mas os investidores podem realizar o stake do token para obter renda passiva e participar da governança da plataforma. Ser capaz de se envolver diretamente na tomada de decisões é um benefício subestimado para os investidores que procuram ser participantes ativos nas plataformas às quais pertencem.

Existem outros benefícios, como vantagens exclusivas por pertencer ao AI Members Club. Isso significa acesso antecipado a futuras oportunidades de pré-venda e outros desenvolvimentos que ocorrem no ActualizeAI. Os investidores também podem participar de torneios de negociação contra pares para aprimorar suas habilidades de negociação e ganhar por vencer tais concursos.

Por que AltSignals é uma boa oportunidade agora?

AltSignals está apenas começando a ser notado desde o anúncio do início da pré-venda do $ASI. O preço do token permanece baixo em US$ 0,015, o que deve aumentar à medida que mais investidores se inscrevem e a liquidez for desbloqueada por meio de listagens.

No entanto, uma coisa que poderia atrair investidores é que o $ASI está alimentando um modelo de negócios já existente e comprovado. Assim, é um token apoiado por uma comunidade, dando-lhe um começo sólido antes mesmo de outros investidores entrarem. Dessa forma, investir no token oferece uma chance de ingressar em uma plataforma respeitável e aumentar os ganhos por meio do $ASI.

Previsivelmente, esse token tem chance oferecer um retorno de 10 vezes até o final de 2023, quando for listado nas principais exchanges. O roteiro do token é listá-lo na Uniswap, CoinGecko e CoinMarketCap no segundo trimestre de 2023. Isso significa mais liquidez e aumentos substanciais de preços que podem beneficiar os investidores iniciais.