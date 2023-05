A popularidade das novas criptomoedas de IA e Big Data, como o novo token ASI da AltSignals, aumentou desde que a inteligência artificial começou a ganhar popularidade após o lançamento do aplicativo ChatGPT da OpenAI.

Nas últimas sete semanas, a Omax Coin foi a que mais ganhou entre os principais tokens de IA e Big Data por capitalização de mercado. O preço do OMAX subiu mais de 146% na semana passada, tornando-o o maior ganhador do grupo. Em segundo lugar vem Forta (FORT), que subiu 106%, e Agoras: Currency of Tau (AGRS) que subiu 40% nos últimos sete dias.

OMAX Coin e sua relação com a AltSignals

Omax Coin é um token orientado pela comunidade que foi lançado em novembro de 2021. Ele é classificado como um dos principais tokens de IA e Big Data por capitalização de mercado. Foi inicialmente lançado na Binance Smart Chain (BSC) antes de a equipe lançar sua própria rede principal, a blockchain OMAX, em agosto de 2022.

Omax Coin (OMAX) é o token nativo da OMAX Chain que opera em um sistema de consenso proof-of-stake (PoS) que suporta tempo de bloqueio curto e taxas de transação mais baixas. A cadeia permite que candidatos a validadores vinculados de estaqueamento se tornem validadores e produzam blocos.

Além disso, ele usa detecção de sinal duplo e outra lógica de corte que garante segurança, estabilidade e finalidade da cadeia. A cadeia também suporta contratos e protocolos inteligentes compatíveis com EVM.

Atualmente, o OMAX está integrado no sistema de Vending Machines e ePOS.

Assim como a AltSignals, que busca revolucionar o espaço de sinais de negociação por meio da integração de um algoritmo de geração de sinal baseado em IA, a Omax planeja integrar seu blockchain ao espaço de comércio eletrônico e cartão criptográfico. Em essência, a Omax visa permitir que os usuários concluam facilmente suas compras diárias em plataformas populares de comércio eletrônico e carrinho de compras usando suas participações em criptomoedas.

A AltSignals, por outro lado, visa simplificar seus serviços de Forex, ações e sinais de negociação criptográfica por meio de sua nova plataforma baseada em IA chamada ActualizeAI, que será alimentada pela criptomoeda ASI. Atualmente, a empresa está realizando uma pré-venda do token ASI, que já está na segunda etapa (Fase 1) após a conclusão bem-sucedida da etapa BETA.

A aceitação do novo token ASI baseado em IA entre os investidores em cripto tem sido esmagadora pela taxa em que os estágios de pré-venda estão se esgotando. A etapa atual está quase esgotada, com 65,67% vendidos em apenas alguns dias após o início da venda. As partes interessadas podem participar da pré-venda aqui.

O que significa a alta do preço da OMAX Coin para o token ASI?

A alta de preços da OMAX Coin nos últimos dias apenas confirma o fato de que as criptomoedas de IA e Big Data estão tendo uma popularidade crescente à medida que a tecnologia de inteligência artificial ganha força em todo o mundo, o que é um bom indicador para o novo token ASI.

Passaram-se apenas seis meses desde que o primeiro chatbot baseado em IA, o ChatGPT, foi lançado e uma infinidade de outros aplicativos de IA já foram desenvolvidos e lançados, incluindo aplicativos blockchain-AI. Se o momento for mantido, o token ASI encontrará um ambiente muito propício assim que a pré-venda for concluída e for listado em exchanges descentralizadas e centralizadas.

Devo comprar o token ASI hoje?

Bem, o mercado de criptomoedas é um mercado bastante volátil e traz muitos riscos. No entanto, de acordo com as informações fornecidas no site oficial da AltSigals, o preço do token ASI deverá subir nas demais etapas de pré-venda.

O preço do ASI já viu seu primeiro aumento de preço de US$ 0,012 durante o estágio BETA para seu preço atual de US$ 0,015. Ele está projetado para atingir $ 0,02274 quando a pré-venda chegar ao fim, sem mencionar as projeções de preços futuros depois de listar em CEXs e DEXs.