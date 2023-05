As ações da Palantir Technologies ( NYSE:PLTR ) saltaram mais de 27% na negociação após o expediente na segunda-feira, após os resultados do primeiro trimestre da empresa terem superado as estimativas dos analistas.

As ações da Palantir também dispararam em meio às projeções de lucro da empresa com base em sua nova plataforma de Inteligência Artificial (IA). Com a narrativa de IA também particularmente forte no espaço das criptomoedas, é provável que a forte perspectiva da Palantir para seu novo produto de IA funcione da mesma forma para AltSignals (ASI).

A AltSignals, uma empresa líder em sinais de negociação, também está introduzindo uma camada baseada em IA. O token nativo ASI está em pré-venda, e ele pode ser acessado aqui.

Por que as projeções de IA da Palantir podem ser boas notícias para AltSignals

Em seu relatório de lucros na segunda-feira, a Palantir disse que espera permanecer lucrativa em 2023, depois que sua receita do primeiro trimestre aumentou 18% ano a ano. O CEO da empresa, Alex Karp, disse em uma carta aos acionistas que o fornecedor de software espera uma receita entre US$ 528 milhões e US$ 532 milhões no segundo trimestre e US$ 2,19 bilhões a US$ 2,24 bilhões para o ano.

Mas é a demanda pela nova plataforma de IA da empresa que chamou a atenção dos investidores. Karp disse que a demanda e o interesse de clientes em potencial pelo produto são “sem precedentes”. Disponível para alguns clientes a partir deste mês, a camada de IA da Palantir permite que os clientes dos setores comercial e governamental aproveitem grandes modelos de linguagem.

Conhecida por seus contratos com agências governamentais, a integração da IA será crucial para operações como inteligência militar e tomada de decisões. A confiança na inteligência artificial de empresas tradicionais como a Palantir é um forte indicador de como outras plataformas que oferecem produtos que definem o setor podem crescer.

Perspectiva do preço das ações da Palantir

A PLTR parece uma compra forte, sendo uma das ações de meme que possui um real trajetória de crescimento por trás dela.

A Palantir não oferece apenas aos investidores exposição a um investimento relacionado à segurança cibernética e contratos militares. Ele tem uma integração crescente que o torna uma boa aposta para exposição no mercado de tecnologia blockchain.

IA e big data também podem fazer com que a PLTR se torne uma das melhores ações de IA. A sugestão é que o preço atual de $ 7,74 para a ação PLTR pode ser uma grande pechincha hoje.

O que é AltSignals e ActualizeAI?

A AltSignals é uma empresa de sinais de negociação lançada ao público em 2017. A plataforma atualmente oferece alertas de negociação e indicadores de análise por meio de seu serviço AltAlgo, cobrindo os mercados de criptomoeda, ações e forex. Os usuários também podem acessar informações de negociação em CFDs.

A plataforma busca melhorar seus sinais via IA, aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural. Embora o AltAlgo já seja um produto de sucesso, o ActualizeAI aprimora seus recursos por meio de novas entradas de IA – dando aos usuários acesso a sinais com níveis de precisão aumentados.

ASI é um token que alimentará o ecossistema AltSignals AI. Os titulares terão acesso a todos os sinais de negociação, bem como poderão negociar e armazenar tokens $ASI em suas próprias carteiras. O acesso ao clube de membros também vem com outros benefícios, como participação em torneios de negociação ou contribuição para o desenvolvimento da plataforma para recompensas e outras oportunidades de ganhos.

Os investidores têm a chance de comprar tokens ASI baixos durante a pré-venda em andamento. O site da AltSignals fornece um guia passo a passo sobre como comprar o ASI. Isso inclui conectar-se a uma carteira compatível, comprar e reivindicar tokens.

Você deve comprar o token AltSignals (ASI) hoje?

Conforme destacado acima, a empresa de software Palantir tem grandes projeções para o crescimento de sua receita com base no sucesso de sua plataforma de inteligência artificial. A demanda vista com o modelo desta empresa sugere que a próxima camada ActualizeAI da AltSignals pode estar chegando ao mercado em meio a uma demanda ainda maior por ferramentas de IA.

É por isso que a AltSignals e o que a equipe está construindo com o ActualizeAI se encaixam bem com os investidores que atualmente colocam dinheiro em sua venda de tokens. A preços atuais de US$ 0,015, o token ASI pode ser muito barato. O preço aumentará durante a fase de pré-venda para US$ 0,02274 e provavelmente explodirá quando a plataforma de IA for lançada no final do trimestre.

A listagem do token nas principais exchanges, como visto com Pepe (PEPE) e Floki Inu (FLOKI) recentemente, pode gerar uma nova pressão de compra e ver o ASI negociar em direção a metas como $ 0,5 e $ 1 em 2023 ou início de 2024. As criptomoedas relacionadas à inteligência artificial também esteve em crise no acumulado do ano para sugerir que um novo ciclo de alta poderia catapultar os preços para novas máximas.

Uma ótima maneira de ver por que investir em ASI é da perspectiva da AltSignals. Podemos avaliar o potencial de crescimento desta empresa a partir de sua crescente comunidade e da enorme expectativa em torno de sua camada de inteligência artificial ActualizeAI.

Embora o lançamento iminente do token possa vir com uma demanda renovada, é a sustentabilidade que pode vir com um mercado robusto e uma comunidade de usuários que catalisará ganhos futuros para a ASI.

Interessado em ASI? Participe da pré-venda.