O Metacade está em tendência de baixa nas últimas duas semanas, mas parece que os catalisadores que poderiam eventualmente alimentar uma recuperação no preço de seu token nativo são muitos.

Aqui está o que você deve saber sobre o Metacade

Metacade é uma comunidade de GameFi inovadora que integrou várias formas de ganhar dinheiro, incluindo trabalhar em projetos, competir em jogos e criar na plataforma.

O hub está aberto a jogadores, desenvolvedores e entusiastas de blockchain de todo o mundo. O projeto que visa eventualmente se tornar o maior fliperama administrado pela comunidade, de acordo com o Whitepaper em seu site, também lançou vários serviços DeFi, como o staking.

A visão futurista já estabeleceu o Metacade como uma plataforma metaversa promissora, conforme evidenciado por sua base de investidores de mais de 9.000 usuários.

Outras plataformas proeminentes de jogos criptográficos lançadas antes incluem Axie Infinity, Sandbox, Gala, Apecoin e Decentraland. De certa forma, portanto, o Metacade tem a oportunidade de aprender com seus erros e ir além do que seus antecessores tinham a oferecer.

Quais fatores podem aumentar o preço do $MCADE?

No início deste mês, o $ MCADE foi listado no MEXC Exchange – a 15º maior do mundo em termos de volume de negócios, conforme informado pela Invezz aqui.

Embora a ação do preço após a referida listagem até agora não tenha sido encantadora por si só, uma série de outras moedas anteriores, incluindo Pepe e Floki, disparou após a listagem nas principais exchanges. É, portanto, concebível que o mesmo se materialize para o Metacade no futuro.

O CEO da Metacade, Russell Bennett, espera que a listagem na MEXC impulsione o número de investidores para mais de 10.000. O Chief Executive está programado para uma sessão de perguntas e respostas (AMA) no dia 17 de maio às 16h (horário de Brasília).

No mês passado, o Metacade fez parceria com o MetaStudio para desenvolver jogos emocionantes para celular e expandir sua comunidade. Está também considerando atualizar sua plataforma para incluir arte NFT que, de acordo com especialistas, pode servir para aumentar significativamente a demanda de $ MCADE.

Do ponto de vista do investimento, o que também importa é que seu token ERC-20 nativo seja seguro e confiável. No DEX Tools, garantiu a pontuação perfeita de 99 em 99.

Curiosamente, existem indicadores técnicos que atualmente sugerem que os investidores devem comprar o Metacade hoje. Estes incluem o Commodity Channel Index (CCI) e o indicador Momentum.

Previsão de preços do Metacade para 2023

Ao todo, os especialistas preveem que o $ MCADE será negociado na faixa de 10 centavos a 15 centavos na segunda metade de 2024, pois tem um dos futuros mais promissores em jogos de blockchain que deve crescer de $ 4,6 bilhões em 2022 para cerca de US$ 66 bilhões até 2027.

Lembre-se de que o preço do token nativo também está vinculado à inflação e à política monetária. Na semana passada, o Bureau of Labor Statistics dos EUA confirmou que os preços ao consumidor caíram ainda mais para 4,9% em abril, sugerindo que o Federal Reserve está lentamente, mas com certeza, vencendo a batalha contra a inflação.

Dias depois, o próprio banco central sinalizou que agora é provável que faça uma “pausa” depois de ter subido os juros consecutivamente nas últimas dez reuniões.

À medida que o macro perde ainda mais o ritmo, o apetite pelo risco aumentará e os investidores continuarão a fazer apostas mais agressivas, como as de cripto – e o Metacade, sendo uma cripto em sua essência, provavelmente se beneficiará.

$ MCADE é um bom investimento?

Também é digno de nota que a crise bancária em curso que afetou bancos como o Silicon Valley Bank e o First Republic Bank tem minado a confiança nas moedas fiduciárias e tem sido uma bênção disfarçada para as criptomoedas, como refletido em um ganho de cerca de 65% no bitcoin neste ano.

No entanto, investir em criptomoedas ou tokens de jogos traz consigo sua parcela de riscos. A chave é construir uma posição neles quando estão sendo negociados a um preço baixo.

Considerando que $ MCADE caiu fortemente de sua alta de $ 0,045 em 3 de maio para $ 0,018 na terça-feira – pode ser apenas uma oportunidade razoável para comprar Metacade hoje.