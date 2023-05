O Metacade está pronto para lançar uma versão de seu tão aguardado ecossistema de fliperama play-to-earn (P2E) para o público antes do final do mês. Embora o preço do token MCADE nativo tenha recuado das máximas alcançadas após um início explosivo de negociação, o potencial de recuperar as perdas e ver uma tendência de alta se materializar está se formando.

Isso ocorre porque espera-se que o mercado criptográfico inicie um novo ciclo de alta, com tokens no setor de jogos entre aqueles que provavelmente terão um desempenho superior à medida que o interesse no setor cresce.

Hoje, grande parte do foco está na ação dos principais tokens de capitalização, e o XRP está assumindo a liderança em meio à expectativa dos investidores em relação às notícias econômicas, à medida que as negociações do teto da dívida dos EUA entram em um estágio crucial.

XRP lidera as criptomoedas em meio a negociações positivas sobre teto da dívida

Os mercados criptográficos ficaram em grande parte estáveis na sexta-feira, enquanto os investidores continuavam a observar os sinais dos Estados Unidos sobre as discussões do teto da dívida. Enquanto isso, o mercado de ações teve um bom impulso no início, com os futuros em alta, à medida que parecia cada vez mais provável que os legisladores pudessem chegar a um acordo para elevar o teto da dívida já neste fim de semana.

Um dos maiores vencedores no mercado cripto hoje é o XRP, que subiu mais de 4% nas últimas 24 horas. Bitcoin, Ethereum e Cardano também subiram em direção aos principais níveis de preço, já que o mercado de criptomoedas parecia destinado a espelhar outros ativos de risco.

O XRP é o token nativo da Ripple, uma empresa de pagamentos transfronteiriços que atualmente está lutando contra uma ação movida pela Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA.

Enquanto a SEC alega que a Ripple vendeu XRP como um título não registrado, a empresa negou as acusações. Os ganhos da XRP nesta semana surgem após um juiz ter decidido contra o pedido da SEC de selar documentos relacionados ao ex-funcionário da agência, William Hinman.

Em 2018, Hinman fez um discurso sobre o estado das criptomoedas e valores mobiliários, que a Ripple afirma ser a chave para o resultado da batalha legal. O CEO da Ripple criticou ontem o espaço regulatório dos EUA como “confuso” e provavelmente verá mais empresas partirem para outras jurisdições que oferecem mais clareza.

Com o sentimento do investidor se tornando positivo em antecipação a uma vitória do Ripple, o XRP parece estar passando por uma grande recuperação. Na semana passada, o preço do XRP subiu mais de 8%, com os touros de olho em US$ 0,5.

Square Enix afirma que jogos da Web3 são o futuro

Metacade espera lançar sua versão Metacade Lite ao público em breve, cujos detalhes podem ser confirmados no próximo AMA agendado para 24 de maio de 2023. O projeto atingiu todos os marcos estabelecidos em seu roteiro para o primeiro trimestre de 2023. As metas neste trimestre incluem o lançamento da plataforma Create2Earn, com os usuários experimentando a experiência de jogo revolucionária que vem com a abordagem exclusiva do Metacade para P2E.

Com a expectativa de que os mercados criptográficos entrem em um novo ciclo de alta, é possível que o MCADE lidere a carga dentro do ecossistema Web3 e GameFi. Os recentes desenvolvimentos em torno da estreia do Axie Infinity na Apple App Store e a reafirmação do compromisso da gigante japonesa de jogos Square Enix com blockchain e jogos Web3 podem ajudar a despertar nova demanda e adoção.

O que a plataforma Metacade oferece?

Metacade é uma nova plataforma de jogos blockchain que visa se tornar o maior fliperama de jogos Web3. Em sua essência, o Metacade visa oferecer aos jogadores, investidores e desenvolvedores acesso a um hub de jogos descentralizado, completo com a maior seleção de diferentes jogos de arcade play-to-earn (P2E).

O projeto também visa permitir a integração de vários mecanismos de ganho para os atores do ecossistema.

O token MCADE é usado para pagar recompensas no ecossistema e ajudará os usuários da plataforma a acessar serviços e oportunidades em staking e DeFi. O roteiro também inclui uma transição para um projeto administrado pela comunidade, onde os detentores de MCADE têm direitos de voto em propostas de governança. Para saber mais sobre o Metacade, leia aqui.

Vale a pena comprar o Metacade agora?

A MCADE teve um grande sucesso durante sua pré-venda, que esgotou rapidamente, à medida que investidores convencidos do que a Metacade oferece adquiriram seus tokens nativos a um preço mais baixo.

Abril foi um grande mês para o Metacade, pois não apenas a pré-venda terminou com sucesso, como também a listagem subsequente nas exchanges Uniswap, BitMart e MEXC ocorreu rapidamente. No mercado, o preço do MCADE subiu para atingir o preço mais alto de todos os tempos de $ 0,045 no início de maio.

Embora o preço atual de US$ 0,020 coloque o MCADE/USD mais de 52% abaixo do pico acima, uma recuperação nos mercados elevará os touros. O movimento durante o próximo ciclo de alta provavelmente fará com que o preço do token seja negociado acima de US$ 1 em 2024.