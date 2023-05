O líder da maioria no Senado dos EUA, Chuck Schumer, acredita que o Congresso “deve agir rapidamente” para regular a inteligência artificial (IA). A mudança ocorre à medida que mais empresas adotam a tecnologia de IA, algumas já lançando produtos de IA e outras, como o provedor de serviços de sinais comerciais AltSignals, já trabalhando em produtos de IA.

O líder da maioria no Senado já convocou um grupo bipartidário de senadores para trabalhar na legislação. O grupo se reuniu na quarta-feira.

Schumer também diz que sua equipe também se reuniu com cerca de 100 CEOs, acadêmicos e cientistas no campo da IA. Em seus comentários de abertura no plenário do Senado na quinta-feira, Schumer disse que não havia tempo para desperdício, atraso ou espera, mas ao mesmo tempo observou que eles não querem apresentar uma legislação falha.

O que o impulso legislativo significa para projetos de inteligência artificial como o ActualizeAI da AltSignals?

O raro impulso legislativo de Schumer ocorre quando produtos de IA potencialmente inovadores, como o recém-lançado chatbot de IA ChatGPT, buscam imitar o comportamento humano. Essas ferramentas levantaram preocupações sobre fornecer informações enganosas, espalhar falsidades, interromper empregos e violar proteções de direitos autorais.

Na semana passada, o CEO da OpenAI, Sam Altman, empresa que criou o ChatGPT, disse a um painel do Senado que a intervenção do governo será crucial na prevenção dos riscos de sistemas de IA cada vez mais poderosos. O CEO disse:

“À medida que essa tecnologia avança, entendemos que as pessoas estão ansiosas sobre como isso pode mudar a maneira como vivemos. Nós estamos também.”

Altman recomendou a criação de uma agência americana ou global para licenciar poderosos sistemas de IA e retirar a licença se a conformidade não for atendida.

Embora o impulso legislativo de Schumer afete as empresas que trabalham com produtos de inteligência artificial, espera-se que se concentre principalmente nos produtos que visam imitar atos humanos como falar, enviar mensagens de texto, escrever etc. Isso significa que produtos como o ActualizeAI desenvolvido pela AlSignals provavelmente não poderiam sentir muito impacto.

O que torna o ActualizeAI da Altsignals diferente?

A AltSignals fornece sinais de negociação e desenvolve indicadores técnicos baseados em algoritmos para ajudar os traders dos mercados financeiros a lucrar com os movimentos de preços desde 2017. Começou enviando sinais de negociação de criptografia antes de expandir para CFDs, ações e sinais de negociação Forex.

Atualmente, a AltSignals fornece treinadores e análises fundamentais e técnicas e ajuda os clientes a fazer negócios e lucrar com eles. Ele usa um indicador técnico chamado AltAlgo Indicator para gerar sinais de negociação.

O indicador AltAlgo atualmente usa várias estratégias de negociação e indicadores técnicos para identificar oportunidades de negociação e alerta os usuários da AltSignals quando uma boa oportunidade de negociação aparece.

No entanto, a Altsignals está buscando alavancar a tecnologia de IA para melhorar a eficiência de seus serviços e atualmente está trabalhando em um algoritmo baseado em IA. O algoritmo de IA pegará o algoritmo de melhor desempenho, incluindo o indicador AltAlgo, e o usará para criar um conjunto de produtos de IA, sendo um deles o ActualizeAI alimentado pela criptomoeda ASI.

